La película Saw VI, calificada por la Comisión de Calificación del Ministerio de Cultura con la "X" por apología a la violencia, no se estrenará en salas si no se cambia su clasificación, según informa un portavoz de Buenavista, distribuidora de la cinta. Al mismo tiempo, el portal www.efirmas.com recoge firmas de apoyo para el estreno de la película en salas de cine convencionales y ya cuenta con más de 2.500 adhesiones.

Saw VI, cuyo estreno, previsto para el 23 de octubre, sigue pendiente de las negociaciones entre Cultura y Buenavista, iba a proyectarse en 300 salas comerciales, algo que de momento está paralizado ante la negativa de la distribuidora a que la película termine siendo exhibida en las ocho únicas salas "X" que hay en España.

Saw, que llegó por primera vez a las pantallas en 2004 dirigido por James Wan, obtuvo más de 100 millones en la taquilla de todo el mundo. Las siguientes secuelas de Saw, realizadas por Darren Lynn Bousman y David Hackl, aumentaron los ingresos hasta los 150 millones de dólares. En Saw VI, dirigido por Kevin Greutert, el detective Mark Hoffman (Costas Mandylor) es el encargado de hacer frente al despiadado asesino "Jigsaw" (Tobin Bell), cuyo juego criminal se pone en marcha cuando el FBI obliga a Hoffman a actuar.

La cinta ya puede verse en todas las salas de cine en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. Además, en Estados Unidos, ha recibido la calificación de "R", es decir, los menores acompañados de sus padres podrán verla. Un hecho de estas características tan sólo ha producido en España en otra ocasión, cuando el filme francés Fóllame, de Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi, obtuvo la "X" en 2001. Alta Films, su distribuidora, recurrió la decisión y dos meses después obtuvo el "menores de 18" para llegar a las salas comerciales