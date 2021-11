Barack Obama no reducirá las tropas en Afganistán. Así lo ha asegurado durante una reunión con congresistas demócratas y republicanos justo cuando se cumplen ocho años de la invasión estadounidense del país, según fuentes legislativas citadas por el New York Times.

Al mismo tiempo, el presidente ha dicho que hasta ahora no ha tomado una decisión sobre un aumento del contingente militar en ese país sugerido por el general Stanley McChrystal,en Afganistán.Obama se ha reunido este martes con una treintena de los legisladores para evaluar las opciones en Afganistán, en la que será una de sus decisiones más importantes como Comandante en Jefe. Durante el encuentro el presidente ha tratado de alejar la impresión de que esté considerando disminuir los efectivos."No hay una opción que involucre una reducción considerable de las tropas", ha dicho una de las fuentes citadas por el diario, la cual pidió que no se le identificara debido a que el encuentro se ha realizado a puerta cerrada.Obama también ha intentado despejar cualquier apariencia de fricción con el general McChrystal debido a su recomendación de aumentar el contingente militar. "Yo soy quien lo nombró. Lo puse allí para que me diera una evaluación franca", ha dicho el presidente según las fuentes.McChrystal ha recomendado un refuerzo de otros 40.000 soldados para mejorar el combate contra grupos insurgentes que, según advirtió, están fortaleciéndose. En la actualidad, Estados Unidosen Afganistán, incluyendo a los 21.000 que autorizó Obama a principios de año.El senador republicano y ex candidato presidencial,, ha dicho tras la reunión que el análisis del general McChrystal no sólo es el correcto sino que se debe aplicar cuanto antes. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha considerado que el presidente se encamina en la dirección correcta al elaborar una estrategia clara antes de comprometer recursos.El mandatario se reunirá este miércoles con sus asesores de seguridad y comandantes militares para analizar la situación en Afganistán, justo en el octavo aniversario del inicio del combate contra los talibanes tras el 11-S. También tratarán la situación en Pakistán.Este encuentro será el último de una serie de reuniones de Obama antes de la revisión de la estrategia, que la Casa Blanca ha anunciado para dentro de unos días.