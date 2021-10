El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha anunciado unmediante el cual el país iberoamericanocon capacidad de alcanzar objetivos situados a una distancia de, precisamente en un discurso en el que volvió a criticar el aumento de la presencia militar estadounidense en Colombia.Chávez ha ofrecido un discurso desde el Balcón del Pueblo del Palacio de Miraflores poco después de aterrizar en Venezuela, adonde llegó procedente de España, la última escala de su recién concluida gira internacional.

Durante este periplo, el mandatario venezolano pasó, entre otros lugares, por Moscú. De este contacto Rusia obtuvo un acuerdo energético mediante el cual se aprovechará un yacimiento de 31.000 millones de barriles de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco.Además, ha firmadopor los que "pronto" llegarán a Venezuela "unos cohetes con alcance de 300 kilómetros", según un comunicado de su Gobierno. "¡Y no fallan!", ha advertido Chávez, que quiso aclarar que su intención no es "atacar a nadie". "Perovenga de donde venga", ha apuntado, precisamente cuando las relaciones con su vecina Colombia no pasan por su mejor momento.Miles de personas acudieron al llamamiento lanzado por Chávez antes de partir a sus viajes internacionales, tras los que, según ha dicho, daría explicaciones puntuales en un discurso público.Así, los caraqueños escucharon cómo el presidente. "Todo salió de manera excelente", ha apostillado en agradecimiento de la hospitalidad de los países visitados, entre ellos España.Chávez explicó que durante los once días que ha durado su gira ha recorrido "cuatro grandes regiones geopolíticas del mundo" y "once ciudades". "Esta gira es una de las mejores que en estos diez años hemos hecho por el mundo", ha subrayado.