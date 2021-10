"

La Asamblea General del Estado de Illinois, Estado Unidos, ha aprobado este jueves una enmienda de su Código Penal paraen internet a los acosadores sexuales, según informa BBC Mundo La legislación no sólo incluye a sitios como Facebook Twitter sino también a los servicios que algunos medios de comunicación prestan a sus lectores como losy otra información personal, así como la posibilidad de dejar mensajes a otros usuarios."Obviamente, internet se ha transformado cada vez más en un mecanismo utilizado por los abusadores", ha declarado el senador estatal, promotor de la ley, citado por el diario local Chicago Tribune "La idea es que, si el abusador está registrado como acosador sexual, debe mantener una distancia en internet así como una distancia física", ha asegurado Brady, ya que el objetivo es proteger a los individuos inocentes en internet de los abusadores sexuales.La ley entrará en vigor ely vulnerar la prohibición del uso de redes sociales estará considerado como un delito grave.Uno de las últimos cambios del, originario de, restringía el uso de ordenadores e Internet, pero la nueva enmienda va más allá pues incluye una definición de lasy prohíbe expresamente su uso por parte de presos o ciudadanos" como acosadores sexuales.Esta ley se ha aprobado tras ciertas medidas como las tomadas por sitios como MySpace , que a principios de 2009 anunció que habíade su red social aEl portal llegó a un acuerdo conpara mejorar el control sobre el ingreso a su sistema. Sin embargo, la nueva ley promulgada en Illinois haporque hay quienes piensan que no todos los registrados como abusadores sexuales son peligrosos."Hay que distinguir entre los genuinos abusadores sexuales de los simples actos de vulgaridad, como orinar en lugares públicos", ha declarado, un antropólogo de Miami, Florida, para BBC Mundo.También ha subrayado que "esto es problemático, ya que no queremos impedirles el uso de sitios de internet que podrían ayudarlos aPor su parte, la ACLU , por sus siglas en inglés) de Illinois se ha mostrado, cuyo alcance le parece muy "amplio y dramático"."Reconozco que hay un peligro real cuando internet es usada por abusadores sexuales, pero creo que los jueces deberían regular caso por caso", ha declarado a BBC Mundo, subdirector de Asuntos Legales de ACLU Illinois.Pero la oficina del gobernadordefiende la ley que fue"como un compromiso de defender a nuestras familias", según ha indicado la portavozUno de los puntos más cuestionados es la forma de controlar que el registrado abusador no ingrese a redes sociales desde computadoras eno que no utilice alias para que"De eso se va a encargar un policía durante el período que dure la libertad condicional. Va a haber casos en que se les coloque un; otros en los que directamente, depende de cada caso", ha asegurado la portavoz Cross.