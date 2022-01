Un juez argentino ha confirmado que investiga si hubo enriquecimiento ilícito por parte de la presidenta argentina, Cristina Fernández, y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, cuyo patrimonio creció el 158% el año pasado.



El magistrado federal Norberto Oyarbide ha indicado este jueves que "se ha comenzado el trabajo de recolección de datos" para avanzar en la investigación sobre la denuncia de enriquecimiento ilícito que hicieron el pasado mes de julio legisladores de la opositora Coalición Cívica.



"No descarto citar al contador de los Kirchner", ha afirmado a los periodistas Oyarbide, quien ha señalado que los primeros pasos de la pesquisa consisten en pedir informes a la Oficina Anticorrupción y a la Administración Federal de Ingresos Públicos del país "para que aporten declaraciones juradas de bienes" del matrimonio.



"Pocas declaraciones están tan claras en internet"



El pasado 5 de agosto, Cristina Fernández aseguró sin embargo que "pocas declaraciones juradas están tan claras en internet". La denuncia, presentada por los diputados Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán, incluye a Fernández, al ex presidente Kirchner (2003-2007) y a funcionarios del Gobierno.



En el escrito presentado por los legisladores se pide a la justicia investigar al matrimonio por "la posible comisión" de los delitos "de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero". Según la Coalición Cívica, "la presentación se realizó en base a la última declaración jurada del matrimonio presidencial" que se conoció recientemente.



La fortuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner creció el 158% en el 2008, hasta unos 12,1 millones de dólares, según la declaración jurada del matrimonio difundida por la prensa de Buenos Aires.



Rápido aumento de su patrimonio



El aumento del patrimonio neto de Fernández y Kirchner responde, entre otros factores, a ganancias en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, la provincia natal del ex presidente, por un precio total de 3,8 millones de dólares.



Durante el año pasado, los depósitos bancarios del matrimonio se triplicaron, hasta alcanzar los 8,4 millones de dólares, según una declaración patrimonial presentada a comienzos de julio en la Oficina Anticorrupción.



De acuerdo con ese documento, el patrimonio de los Kirchner se compone de 28 bienes inmuebles por valor de 3,8 millones de dólares, cuatro empresas por 4,8 millones de dólares, depósitos bancarios por 8,4 millones de dólares y 6.578 dólares en efectivo.



Negocios hoteleros



El año pasado, Kirchner y su esposa crearon dos empresas con las que expandieron sus negocios hoteleros en la villa de El Calafate, vecina al Parque Nacional Los Glaciares, uno de los principales centros turísticos de la Patagonia argentina, donde el matrimonio tiene una casa y un hotel.



En enero del 2008, el matrimonio presidencial vendió en 1,65 millones de dólares un terreno de 20.095 metros cuadrados que había comprado dos años antes en El Calafate por unos 34.750 dólares.