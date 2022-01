Un hombre mata a su pareja en Toledo

Un hombre de 26 años ha sido detenido en la localidad toledana de Chozas de Canales tras matar a su pareja, Eva María R.C., de 33, a la que no podía acercarse por orden judicial.



Fuentes de la investigación han informado a la agencia EFE de este crimen, ocurrido alrededor de las ocho de la tarde de ayer, cuando el hombre, de nacionalidad portuguesa, ha golpeado a la mujer con un objeto cortante en la cara y en el cuello.



La mujer tenía dos hijos de una relación anterior, según las mismas fuentes, que han precisado que uno de ellos, de seis años de edad, ha presenciado los hechos.



Eva será enterrada esta tarde



La víctima será enterrada a las siete de la tarde en el cementerio de la localidad, en la que se han suspendido las fiestas y se han decretado dos días de luto.



Así lo ha explicado el alcalde de la localidad, Julián Agudo, que ha añadido que esta mañana, después de la misa de 12, habrá una concentración en la plaza del pueblo para mostrar la repulsa por el crimen y la solidaridad con la familia de la víctima.



"Lo sentimos como si fuera nuestra hermana o nuestra hija", ha dicho Agudo, quien ayer decretó la suspensión de los actos festivos y la declaración de dos días de luto en la localidad, en cuyo ayuntamiento la bandera ondea a media asta.



"Es una verdadera locura", ha lamentado el alcalde, incapaz de comprender cómo una persona puede matar a otra y, menos aún, "hacerlo delante de una niña".



Según ha comentado, los padres de Eva María no residen en Chozas de Canales, pero acuden al municipio todos los fines de semana, por lo que son conocidos por los vecinos.



Detenido por la Guardia Civil



Tras cometer presuntamente el crimen, el hombre saltó una pared y salió a la calle con la camisa empapada de sangre.



La Policía Local, alertada por unos vecinos, lo ha detenido a unos 700 metros de la casa, y el presunto homicida ha dicho que había tenido una pelea con su mujer y que a lo mejor la había matado.



La Guardia Civil y los servicios sanitarios acudieron poco después al lugar de los hechos y constataron el fallecimiento de la mujer.



Los hechos ocurrieron en la calle Magdalena, en la casa en la que los padres de la víctima pasaban los fines de semana y a la que ella, que residía en Madrid, había ido a cambiarse de ropa en medio de la celebración de un bautizo en un pueblo cercano.



Al parecer, el agresor estaba esperando a la mujer, a la que no podía acercarse por orden judicial desde el año 2008.



En el momento en el que ocurrieron los hechos, los vecinos de Chozas de Canales se encontraban en una procesión con motivo de las fiestas de la localidad, situada en el norte de Toledo, cuyos actos festivos han sido suspendidos.