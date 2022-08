La ONG Memorial culpa al presidente checheno de la muerte de Estemírova

La organización rusa de derechos humanos Memorial ha responsabilizado al presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov, del asesinato en el Cáucaso de su activista Natalia Estemírova. "Sé a ciencia cierta quién es el culpable del asesinato de Natasha (diminutivo de Natalia) Estemírova. Todos conocemos a este hombre. Se llama Razmán Kadírov y es el presidente de la República de Chechenia", declaró el director de Memorial, Oleg Orlov.



Estemírova, que documentaba los secuestros, ejecuciones sumarias, torturas y otros abusos contra civiles en el Cáucaso, fue secuestrada en Grozni, capital chechena, y su cuerpo hallado cerca de una carretera en la vecina república rusa de Ingushetia.



Asesora del Defensor del Pueblo chechén y miembro de la comisión de control social de las instituciones penitenciarias, Estemírova había tenido numerosos encontronazos con el presidente chechén, Ramzán Kadírov, el autoritario líder caucásico.



"Ramzán había amenazado a Natalia, la ultrajaba, la consideraba su enemiga personal. No sabemos si él mismo ordenó (el asesinato) o lo cometieron sus subordinados para ganarse su aprecio", ha señalado Orlov. En su opinión, "al presidente (de Rusia, Dmitri) Medvédev, por lo visto, no le importa tener a un asesino como dirigente de una república del país".



Su último informe provocó la ira de los dirigentes chechenos



Según Orlov, el Defensor del Pueblo chechén, Nurdí Nujazhíev, con el que trabajaba la activista, confesó recientemente a Memorial que el último informe de Estemírova sobre los secuestros y ejecuciones sumarias, había provocado las iras de los dirigentes de la república.



"Llamemos las cosas por su nombre. En Rusia hay terrorismo de Estado. Conocemos los asesinatos que se cometen en Chechenia y fuera de sus límites. Matan a los que cuentan la verdad y critican al poder. Los que mataron a Natasha querían impedir la difusión de información verídica sobre Chechenia", ha sentenciado Orlov.



Otros activistas comentaron que el asesinato de Estemírova, quien documentaba los crímenes de guerra independientemente de quiénes eran sus autores, lo podían haber cometido tanto los hombres de Kadírov, como los servicios secretos o militares rusos o bien los extremistas islámicos.



Medvédev: "Su muerte no quedará impune"



Por su parte, el presidente ruso, Dmitri Medvédev, ha elogiado a la activista y ha asegurado que su muerte "no quedará impune". Tras celebrar un encuentro bilateral con la canciller germana, Angela Merkel, en Oberschleissheim (sur de Alemania), Medvédev ha afirmado que Estemírova "hizo cosas buenas" y "dijo la verdad", pese a que en ocasiones se expresara "de forma dura".



"Ha sido un asesinato profesional", ha indicado el presidente ruso, que ha calificado el crimen de "provocación" e intento por parte de los autores de "demostrar fuerza".



El presidente ruso ha destacado que "el caso se investigará y se aclarará, de acuerdo a las leyes rusas".



Kadírov dice que el asesinato es para desprestigiar Chechenia



El propio Kadírov, quien también ha sido relacionado con el asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya, dijo que el secuestro y asesinato de Estemírova tiene como objetivo enlodar al pueblo chechén e ingush a los ojos de Rusia y la comunidad mundial.



"Aquellos que organizaron y llevaron a cabo este terrible crimen son para nuestro pueblo una amenaza incluso mayor que la de los terroristas y wahabíes, que derraman la sangre de miles de personas inocentes", ha declarado el líder checheno.



Agregó que "algunas fuerzas no quieren asumir que en Chechenia acabaron las acciones bélicas y se restableció la paz y el orden".