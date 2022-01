La activista de derechos humanos y periodista, que documentaba los secuestros en Chechenia, ha sido secuestrada y asesinada en esta república rusa, según informó la policía de la vecina república norcaucásica rusa de Ingushetia.Estemírova fue secuestrada cerca de su domicilio en la capital chechena, Grozni, y suha sido hallado horas después cony en elcerca de la autopista 'Kavkaz' en la, ha añadido la fuente, citada por las agencias rusas.Lade derechos humanos, la única que opera en Chechenia y para la que trabajaba la asesinada, ha informado de que, según testigos, Estemirova fue secuestrada durante la mañana del miércoles por unos desconocidos que huyeron del lugar en un automóvil.En 2007 la activista de origen ruso-chechena recibió elde defensa de los derechos humanos que concede elEl Comité Nacional Antiterrorista de Rusia puso fin el pasado mes de abril al régimen de operación antiterrorista vigente desde hace 10 años en Chechenia, escenario de uno de los conflictos separatistas más sangrientos del cambio de siglo.El Consejo de Europa ha manifestado su repulsa al asesinato de Estemírova, al que ha calificado de ""."Le dio tiempo a gritar que la estaban secuestrando", ha asegurado, a su vez, Tatiana Lokshiná, activista de la organización estadounidense Human Rights Watch, a la agencia RIA-Nóvosti.Estemírova, de, se dedicó desde el comienzo de la(1994 - 1996) a documentar lossumarias,y otros abusos contra civiles, investigaciones que utilizan organizaciones internacionales."No dudamos de que el secuestro tiene que ver con su actividad profesional", ha señalado Lokshiná, quien ha precisado que en los últimos años Estemírova "investigaba casos muy peliagudos".Por su parte, el veterano activista y ex diputado Lev Ponomariov ha calificado a la asesinada "como la más profesional defensora de los derechos humanos en el terreno" y recordó que "había recibido numerosas amenazas".Estemírova,Sajarov de Derechos Humanos 2004 que concede el Parlamento Europeo, era asesora del Defensor del Pueblo chechén y miembro de la comisión de control social de las instituciones penitenciarias.Además, trabajó codo con codo con la también asesinada periodista Anna Politkóvskaya , muy crítica con el actual presidente chechén, Ramzán Kadírov, y la política del Kremlin en el Cáucaso.Estemírovaen una escuela de Grozni hasta 1998, cuando decidió dedicarse a tiempo completo ahumanos y al periodismo, en particular, en la televisión local.En 2000 comenzó a trabajar para Memorial, labor que le valió en 2004 la concesión del Right Livelihood Award, galardón que concede el Parlamento de Suecia y que es conocido como el "Nobel Alternativo".