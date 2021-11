El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó recientemente al líder de la oposición Mariano Rajoy para pedirle que el Partido Popular apoyase la estrategia del Gobierno sobre la compra de vacunas para la Gripe A, han informado fuentes conocedoras de la conversación.Según estas fuentes, el jefe del Ejecutivo le reclamó el apoyo de su partido para que fuese el Ministerio de Sanidad y Política Social y no cada una de las comunidades autónomas la que hiciese el pedido de vacunas para prevenir la Gripe A enTras esta conversación, los detalles de la compra fueron abordados por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y la ex ministra y coordinadora de Política Social del PP, Ana Pastor.Populares y socialistas se pusieron finalmenteen que la compra la haga el ministerio, que será la que en un primer momento desembolse el monto global de las vacunas.No obstante, aunque será la administración central la que pague en un primer momento todas las vacunas, el acuerdo incluye que después cada comunidad autónoma tendrá que abonar unde las mismas.En el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud , celebrado el pasado 3 de junio, la ministra informó de que el Gobierno había decidido, a petición de las comunidades autónomas, adelantar el pago de la vacuna y encargarse de realizar una compra centralizada para asegurar que España tiene garantizado el suministro cuando lo necesite y al mismo tiempo que el resto de los países de nuestro entorno.Jiménez rehusó en ese momento precisar las dosis que se van a pedir ni el desembolso a realizar dado que aun hay que definir cuáles son los grupos de riesgo que recibirían la vacuna, si bien los consejeros señalaron que en la reunión se barajaron cifras en torno a doce millones de dosis, las suficientes para inmunizar a entre el 25 y el 30% de la población.Posteriormente, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha afinado algo más esta cifra y ha señalado que podría llegar a vacunarse hasta al 40% de los ciudadanos Los porcentajes de población susceptibles de recibir la inmunización contra la gripe A han sido objeto de debate tanto en la reunión de los ministros europeos de Sanidad en Luxemburgo del pasado 9 de junio como en la del pasado lunes en Jönköping (Suecia).En ambas, Trinidad Jiménez ha defendido la necesidad de elaborar una estrategia común de vacunación , con una unificación de criterios así como de precios de las vacunas, postura defendida asimismo la Comisión europea y la Presidencia sueca, así como por la mayoría de los estados miembros.Sin embargo, mientras países como España prevén vacunar únicamente a los grupos de riesgo que se determinen por parte de las autoridades sanitarias internacionales, otros, como Francia o Países Bajos, ya han hecho reservas con intención de vacunar a laLas farmacéuticas con divisiones de vacunas, como GSK, Novartis, Sanofi o Baxter, trabajan ya en el desarrollo de las vacunas, que estarán disponibles el próximo otoño -probablemente octubre-, si bien no se empezará a inmunizar a la población hasta diciembre, según ha precisado Jiménez, cuando se tengan los resultados de los estudios estudios para conocer la incidencia del virus A en los distintos grupos de población.