El ex primer ministro checo Mirek Topolanek, ha admitido que es él quien aparece desnudo en las fotos tomadas en la residencia del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en Cerdeña pero ha calificado las imágenes publicadas por 'El País' de" obra de la izquierda con motivo de lasal Parlamento Europeo."Soy yo, sí, pero (la fotografía) también es claramente fruto de un fotomontaje", ha afirmado Topolanek, según recoge la agencia italiana Apcom. El político conservador pasó a continuación a denunciar que, en su opinión, se trata de unpor parte de la izquierda europea."No creía que las elecciones europeas pudieran ser tan importantes para empujar a los socialistas a ataques y manipulaciones tan ridículos", ha afirmado, en referencia a las elecciones al Parlamento Europeo que en República Checa se celebran entre el viernes y el sábado. "Está claro que se trata de un fotomontaje", ha insistido, según informa la web del diario Mlada Fronta Dnes.El diario El País ha publicado unas 'comprometidas' imágenes en una residencia privada del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, en las que aparece con. Berlusconi asegura que las fotos de sus fiestas privadas son "inocentes" y ha amenazado denunciar al rotativo También tuvo palabras de crítica contra el diario español por haber publicado las imágenes, que habían sido previamente secuestradas por un juez en Italia. "El hecho de que quien lo haya publicado sea uncomo 'El País', además el día de las elecciones, demuestra claramente que todo forma parte de la campaña electoral de la izquierda", ha aseverado."En cualquier caso se trata de una intrusión brutal en laporque se trataba de unas vacaciones privadas y yo en esto no veo nada malo o comprometedor", se ha defendido, tan sólo dos días después de que hubiera negado rotundamente la existencia de las fotos.Por último, Topolanek ha indicado que aún no ha decidido si emprenderá medidas legales contra El País, como sí ha anunciado que hará Berlusconi. "No lo sé, porque demostrar que se trata de un fotomontaje no es la cosa más fácil del mundo", ha reconocido.Los sondeos en República Checa apuntan a una victoria del principal partido de la oposición, el Partido Social Democrático (CSSD) de Jiri Paroubek, frente al Partido Cívico Democrático (ODS) de Topolanek, quien ha sellado una alianza con los conservadores británico y el partido del presidente polaco para la creación de un nuevo grupo en la Eurocámara.