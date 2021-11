De Roma a Israel, pasando por Hamás y la ONU, el discurso de Obama convence a (casi) todos

El discurso del presidente norteamericano, Barack Obama, dirigido desde El Cairo al mundo islámico este jueves, ha sido bien acogido entre la mayor parte los musulmanes, con algunas reticencias por parte de algunos grupos radicales y de los sectores judíos extremistas.



La Autoridad Nacional Palestina (ANP) se mostró satisfecha: "Damos la bienvenida al discurso y a su apoyo a los palestinos. Creemos que el discurso de Obama ha tratado de definir las relaciones entre Occidente y el Mundo Arabe", declaró el asesor presidencial y jefe negociador palestino, Saeb Erekat.



El grupo palestino islamista Hamás reaccionó también favorablemente, al reconocer que el discurso de Obama es "diferente" al de sus predecesores: "Es un discurso lleno de cortesía y de diplomacia suave, diferente al de anteriores presidentes de EE.UU.".



Por su parte, Israel dijo en un escueto comunicado que espera que el "importante" discurso pronunciado por el presidente de EE.UU. "lleve a una nueva era de reconciliación" entre el Estado judío y "el mundo árabe y musulmán".



Irán lo ve insuficiente, los colonos lo critica



El líder supremo de la Revolución iraní, ayatolá Ali Jameneí, aseguró tras el mensaje que éste "no es suficiente" y que los Estados Unidos deben dar "pasos prácticos", pero tampoco criticó la alocución.



La Liga Arabe, a través de su secretario general, Amro Musa, calificó el discurso de Obama de "equilibrado y positivo". Añadió que el presidente norteamericano tiene una "nueva visión del acercamiento entre los países musulmanes y Occidente, del diálogo de civilizaciones y de los derechos del pueblo palestino".



A quienes ha gustado menos el discurso de Obama es a los colonos judíos, quienes acusaron al presidente de EE.UU. de dar "prioridad a las mentiras árabes frente a la verdad judía".



Los islamistas Hermanos Musulmanes egipcios dijeron que el discurso había sido "positivo", aunque no "completamente equilibrado", mientras que el FAI, grupo radical islámico jordano (el principal de la oposición) criticó a Obama por no mostrar una postura más dura hacia Israel.



Marruecos reaccionó favorablemente al mensaje del presidente norteamericano y dijo que "confía" en que Israel "entienda de una vez el mensaje".



El portavoz gubernamental agradeció al presidente estadounidense que hubiera recordado en su discurso que Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos.



Egipto, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, calificó de "histórico" el discurso de Obama y dijo que "hemos sentido una gran apertura hacia la religión musulmana y sus seguidores".



Occidente lo aplaude como un hito



En Occidente, la UE, a través de Javier Solana, jefe de la diplomacia europea, animó este jueves a "empezar a trabajar desde mañana para resolver los problemas de Oriente Medio", en busca de una solución basada en los "intereses y el respeto mutuos".



Los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y España, Frank-Walter Steinmeier y Miguel Ángel Moratinos, respectivamente, coincidieron en que el discurso del presidente estadounidense, Barack Obama, constituye una "sustancial" oferta de diálogo de Occidente al mundo musulmán.



Moratinos sostuvo que el discurso de Obama tiene una "enorme trascendencia" porque es "un antes y un después; es una llamada al diálogo, a la tolerancia y a la reflexión conjunta", apostilló.



También el Vaticano valoró positivamente el discurso de Barack Obama y el diario L'Osservatore Romano consideró que se abre una nueva etapa "en las relaciones de Occidente con el mundo musulmán".



El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró el mensaje del mandatario norteamericano como el "anuncio de un nuevo capítulo" en las relaciones de Washington con el Islam y un paso hacia la superación de las divisiones entre culturas.



En EE.UU., las organizaciones musulmanas del país alabaron el discurso de su presidente, mientras que organizaciones judías, como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC, en inglés) evitaron hacer críticas y destacaron que el vínculo entre su país e Israel es "inquebrantable".



La reacción de los musulmanes de EE.UU. fue mas calurosa, ya que consideraron que Obama "tiende la mano al mundo musulmán y reconoce el sufrimiento del pueblo palestino". También y resaltaron el hecho de que Obama ha reconocido el valor de la civilización islámica.