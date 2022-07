Ramon Tremosa: "Es obsceno el uso del PP y el PSOE del aborto en la campaña"

El cabeza de lista de CiU al Parlamento Europeo,, considera "obsceno" el uso preelectoral del Partido Popular y el PSOE acerca de la polémica sobre el aborto, "" según este candidato a las elecciones europeas del 7 de junio.Entrevistado en 'Los Desayunos de TVE', Tremosa ha insistido en que es "obsceno" que las dos formaciones mayoritarias, que se puede debatir en el Congreso la próxima semana, y que no propongan "medidas más útiles para salir de la crisis económica".El candidato convergente ha subrayado que gracias a Europa disfrutamos de "los vuelos de bajo coste, la bajada de las tarifas del móvil y del euro que nos permite capear mejor la crisis" ydel Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.Tremosa ha puesto de ejemplo a países que han llevado a cabo reformas como"que ha abaratado el despido, ha aumentado el número de contratos indefinidos y ha subido el subsidio de desempleo" oque ha optado por "bajar las cotizaciones sociales, eliminar el IRPF para las rentas más bajas e impulsar con ayudas el sector del automóvil".A su juicio, Zapatero tiene "unas" que le impiden tomar medidas y "no hace nada, no lidera". En opinión de Tremosa, "Gónzalez tenia como referente el eje franco-alemán y Aznar el atlántico" pero el jefe del Ejecutivo se inspira "en el populismo sudamericano".Con respecto a la mejoría en los datos del paro , considera que es "coyuntural" porque comienza la temporada turística y recuerda que el Banco de España ha anunciado que en otoño se recrudecerá la crisis.Acerca del debate a cinco que se va a celebrar en TVE este miércoles, Tremosa ha calificado dey les ha invitado a sumarse al debate. Una invitación que ya ha sido cursada por los Servicios Informativos de TVE y rechazada por los partidos mayoritarios.