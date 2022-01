Los partidos que integran el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados (CC, BNG, UPyD, NaBai y UPN) han lanzado críticas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha cerrado el debate sobre el estado de la Nación, pidiendo un esfuerzo a todos los grupos para "superar las dificultades" y los "tiempos de divergencia" pensando "en los que no tienen trabajo".



Ha aprovechado también este segundo día de debate para anunciar que el Gobierno establecerá para las aerolíneas una bonificación del 100% de las tasas aeroportuarias de todos los pasajeros si la compañía supera en el primer semestre de 2009 el número de viajeros transportados en el segundo de 2008.



Las intervenciones de esta segunda jornada han sido críticas aunque menos duras que las recibidas este martes por el jefe del Ejecutivo que, tras su discurso inicial, tuvo que hacer frente a un bronco cara a cara con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Los otros grupos que intervinieron (PNV, CiU, ERC,IU y ICV) no le fueron a la zaga y censuraron la política económica del Gobierno.



A pesar de que la tónica general de este miércoles ha sido también el reproche al Gobierno, el tono ha sido más pausado y menos crispado. En su respuesta conjunta a los grupos parlamentarios que forman el Grupo Mixto, el presidente del Gobierno ha agradecido ese tono empleado de los parlamentarios que han hecho, a su juicio, intervenciones "más constructivas".



Ha insistido en que con las medidas puestas en marcha hasta ahora y las anunciadas este martes pretende combatir la crisis y crear las "palancas de reactivación de la economía". En este sentido, ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo productivo en España. Ha dicho también que el Gobierno está en la "recta final de la negociación de la financiación autonómica".



Bonificaciones aeroportuarias



Además de esa bonificación anunciada a nivel nacional de las tasas aeroportuarias -todas menos las de navegación- de todos los pasajeros si la compañía incrementa el número de viajeros, Zapatero también ha anunciado que Canarias se beneficiará temporalmente de una bonificación adicional de las tarifas aeroportuarias para vuelos entre Canarias y la Península, que pasará del 15 al 30%.



Se creará además una línea específica del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar al sector turístico de las islas. "Es un incentivo mucho más eficaz y más útil para incrementar el turismo y los pasajeros", ha señalado.



Ha recordado a las comunidades autónomas que también se beneficiarán de la ayuda directa a la compra de coches si acceden a poner su parte, y ha puesto a Navarra como su referente en esta iniciativa.

UPyD: "Si no es capaz de convocar un pacto, convoque elecciones"



Una de las más duras en el debate ha sido la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha dicho que a Zapatero "le importan más lo votos que los puestos de trabajo". Ha asegurado que las dramáticas cifras del paro demuestran "el fracaso de la gestión del Gobierno". Un Gobierno que carece, a su juicio, de capacidad de liderazgo y de voluntad.



En su opinión, no gobierna, hace "puro marketing" y es un "mero coordinador de las comunidades autónomas". Díez le ha instado a que "convoque a todos los partidos políticos y agentes sociales a un Pacto de Estado y si no es capaz, convoque elecciones".



La portavoz de Coalición Canaria, ha dicho que Zapatero se encuentra en su momento de "menos credibilidad" debido, ha dicho, a "su constante ejercicio de predecir lo bueno y cosechar lo malo".



Con un discurso muy pegado a los problemas de Canarias, Oramas ha pedido al presidente que se ocupe de Canarias y que impulse el sector turístico para "detener la sangría de empleo e iniciar la senda de la recuperación".



Por su parte, el BNG ha supeditado futuros acuerdos con el Gobierno a que éste cumpla con los compromisos adquiridos en materia de infraestructuras con Galicia, una premisa que ha considerado "imprescindible" para poder reeditar esos pactos.



En su discurso, ha instado al Ejecutivo a que respete la pluralidad lingüística del Estado y ha pedido también a Zapatero que movilice más recursos para la financiación autonómica por ser las comunidades autónomas las que sostienen el grueso de los servicios públicos esenciales.



UPN tiende la mano a Zapatero



Uno de los menos críticos con el presidente y su Gobierno en este debate sobre el estado de la Nación ha sido el portavoz de UPN, Carlos Salvador, que ha dicho que "no hay receta mágica para salir de la crisis sin apoyos", por lo que ha ofrecido su "lealtad" al Ejecutivo para hacer frente a la situación.



Eso sí, le ha acusado de actuar como "la cigarra de la fábula que no se ha preparado para la llegada del invierno. "Con el convencimiento de que se puede reconstruir esta economía si lo hacemos juntos, vamos a estar aquí", ha asegurado Salvador.



Asimismo, ha instado al PSOE y al PP a que lleguen al mismo consenso al que han llegado en el País Vasco para lograr un "gran acuerdo" contra la crisis



Con un discurso más pegado a la calle, Uxue Barcos, de NaBai, ha criticado al PSOE y también al PP de convertir el debate parlamentario más importante del año en una antesala de las elecciones europeas, lo que supone, a su juicio, el "descrédito de la clase política".



"Navega a la deriva del viento, señor Zapatero, le corresponde virar porque vamos un año por detrás en cuanto a las soluciones a la crisis", ha señalado Barcos, que ha pedido una rectificación al Gobierno en su política centrada en el "cambalache" y en el acuerdo "unos días con unos y unos días con otros".



"No me agrada decirle que está solo", ha espetado al presidente y ha añadido: "Pero es una soledad buscada por usted".



Alonso acusa a Rajoy de perder los papeles



El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, ha aprovechado su intervención para preguntar al presidente del PP, Mariano Rajoy, cómo aspira a gobernar si "pierde los papeles a la primera de cambio".



En su intervención en el debate, Alonso ha dicho que "lo que no puedo entender ni tolerar es el insulto personal y gratuito a los diputados que representan a once millones de ciudadanos".



Para Alonso, lo que quedó claro para los ciudadanos es "la decadencia de un político, el señor Rajoy, al que cabe hacerle una consideración muy sencilla: cómo puede aspirar a gobernar complejos intereses un político que pierde de tal modo los papeles a la primera de cambio".



El portavoz socialista ha puesto el énfasis ideológico al analizar la crisis y atribuir su origen a las políticas neoliberales, "la avaricia y la codicia" de quienes cometieron desmanes después de que se eliminaran los mecanismos de control institucional de la actividad financiera. Esos fueron "Bush, Aznar y compañía, y en la compañía estaba el señor Rajoy", formando parte de los gobiernos que "cimentaron los pilares del desastre".