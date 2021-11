"

Después de meses paralizado, el proceso de exhumación de los restos de Lorca podría activarse de nuevo.Else hará cargo de la causa sobre la exhumación de la fosa donde supuestamente yacen los restos de Federico García Lorca, después de un nuevo reparto del caso, según fuentes judiciales.La Audiencia Nacional ha vuelto ha remitir el expediente del poeta español al Decanato de los juzgados granadinos después de la inhibición en el caso delEl pasado noviembre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró que Garzón no era competente para seguir la investigación sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Con esta decisión se paralizó el proceso de las exhumaciones.Con el nuevo reparto, el Juzgado de Instrucción 3 de Granada tendrá queLa familia del escritor, por su parte, se opone firmemente a que se exhumen sus restos, una negativa que siempre ha manifestado ante los medios.Poco antes de que se inhibiera, el pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional llegó a remitir al Decanato de Granada -y al del resto de provincias a las que afectaban las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos- elen las que debería llevarse a cabo la exhumación.En aquel exhorto, Garzón se refería al auto por el que autorizó, entre otros, el inicio, desarrollo o continuación de la exhumación de los restos del maestro de Pulianasy del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados con Lorca.En esa comunicación, en la que no se mencionaba a Lorca, Garzón recordaba también los requisitos mínimos que ya fijó en una resolución anterior y que habrían de tenerse en cuenta para los trabajos de exhumación.El juez de la Audiencia Nacional llegó a admitir a trámite las denuncias de 22en la Guerra Civil y el franquismo, entre ellas la de Nieves Galindo, nieta del maestro supuestamente enterrado en Granada junto a Lorca y a los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.Tal y como explicó el biógrafo de Lorca, Ian Gibson, en una entrevista al canal 24 horas de TVE , la exhumación del poeta es "importante".El hispanista, irlandés, pero con nacionalidad española, es unen la que supuestamente está enterrado Lorca. No obstante, la familia del escritor granadino se opone firmemente a la exhumación."Es algo que debe entender todo el mundo, creyentes y no creyentes", dijo en la entrevista a TVE.[Lorca], queremos saber dónde está el mayor poeta español, uno de los mayores poetas españoles", afirmó.