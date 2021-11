El secretario general del PSE-EE y candidato a lehendakari,Patxi López, ha pedido este sábado apoyo a los miembros del Comité Nacional de los socialistas vascos cuando tenga que tomar decisiones "pensando no en el interés del partido, sino en el del conjunto de la sociedad", porque, según ha dicho, "lo principal es el país".



Además, ha solicitado el respaldo de todas las formaciones políticas vascas a su futuro gobierno, porque "el frentismo sólo está en el imaginario de los que pierden el poder".



"Seré el lehendakari de todos, de los que han votado socialista y de los que no", ha puesto de manifiesto el líder de los socialistas vascos.



Gobierno "fuerte" y "estable"

En su intervención en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante el Comité Nacional del PSE, López ha asegurado que su objetivo es crear un gobierno "fuerte" y "estable" con bases "compartidas y coherentes". Los socialistas vascos se han reunido este sábado precisamente para avalar las negociaciones que mantiene con el PP.



En este sentido, ha garantizado que "no contendrá ni una sola política contraria a nuestros principios, ni a nuestros compromisos con la sociedad vasca".

Su objetivo: hacer frente a los problemas del país, entre los que ha citado la libertad, el terrorismo, la crisis económica, la educación o las relaciones entre instituciones autonómicas y la administración central.



Ha criticado a quienes califican de "anti-natura" el pacto entre el PP y PSE pero ven con buenos ojos que aquellos que están "en connivencia con los violentos" apoyaran a Ibarretxe.



El PSE ya ha llegado a un principio de acuerdo con los populares vascos para que estos apoyen la candidatura de López a la Lehendakaritza. El pacto está más cerca tras ceder el PSE la presidencia de la Cámara Vasca al PP pero los socialistas reconocen que ahora comienza la etapa "más difícil" de la negociación".



Ezker Batua también quiere colaborar



Tras resaltar que Ezker Batua también ha mostrado su disposición a llegar a "algún tipo de colaboración" con el PSE-EE, López ha asegurado que un gobierno socialista "instalará la normalidad democrática" en Euskadi.



Según ha explicado, "en este país se han cuestionado demasiadas veces el marco democrático y las leyes, y se ha llegado tarde en muchas ocasiones a la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas; se ha utilizado más de la cuenta el autogobierno, no para unir sino para dividir".



Por ello, según ha dicho, su objetivo es "conformar un gobierno que todos los ciudadanos de este país sientan como propio", aunque ha reconocido que "será difícil, porque no estamos en las mejores condiciones económicas ni políticas".



Respecto a las críticas del PNV a su intención de convertirse en Lehendakari, López ha precisado que "nadie niega que el PNV ha sido la fuerza más votada", pero ha destacado que no acepta que nadie ponga en duda la legitimidad del futuro Lehendakari ni del futuro Gobierno vasco.