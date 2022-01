El Partido Socialista de Euskadien la nueva cámara vasca, que se constituirá el próximo tres de abril, a cambio de que los 'populares' apoyen a Patxi López como lehendakari.Así lo han acordado las delegaciones de ambos partidos en su tercera reunión pública, mantenida en la sede del Parlamento vasco, en la que se ha establecido que los 'populares' tengan la presidencia de la mesa de la Cámara y los socialistas otros dos puestos, los queEl asunto de quién asumirá la Presidencia de la cámara es de gran importancia porque, desde el comienzo de las negociaciones, se había especulado con, lo que podría haber resquebrajado su acuerdo con los populares.Según ha informado al término del encuentro el secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, los dos partidos también han llegado a un preacuerdo en el documento de bases, conTras finalizar la reunión, tanto el secretario de organización del PSE, Rodolfo Ares, como el secretario general del PP, Iñaki Oyarzábal, han explicado que en los próximos días se reunirán los órganos de dirección de ambos partidos, que deberán decidir si ratifican ambos preacuerdos, tras lo cualAres y Oyarzábal han señalado que las bases políticas acordadas se refieren a temas como la lucha contra el terrorismo, la defensa de las libertades, un plan para afrontar la crisis económica, el autogobierno, la convivencia y las políticas de educación, sanidad, vivienda, infraestructuras y medios de comunicación.El dirigente socialista ha anunciado además que el Gobierno de Patxi Lópezcon el PP "para garantizar una estabilidad", aunque ha precisado que esta situación "no limita" la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas, porque "los retos que tenemos como país requieren que todos tengamos altura de miras para arrimar el hombro".Preguntado por si han hablado en la reunión sobre la necesidad de que el futuro presidente del Parlamento sea bilingüe, Ares ha dicho que no han tratado este asunto aunque les gustaría que fuera así, pero ha matizado que es un tema que tendrá que decidir el PP.Al respecto, Oyarzábal ha indicado queque, según ha dicho, será "un hombre o una mujer" -en los últimos días se han apuntados los nombres de las populares Laura Garrido y Arantza Quiroga- y se elegirá la persona "más capacitada".El dirigente del PP ha destacadoentre ambas delegaciones y ha mostrado su optimismo por los preacuerdos alcanzados, aunque ha precisado que hay algunas cuestiones que "hay que concretar" y que se tienen que someter a los órganos de dirección del PP "los próximos días".Oyarzábal ha subrayado que espera que este acuerdo sirva para quey para dar estabilidad al Gobierno porque el País Vasco necesita un Gobierno fuerte y estable para afrontar los retos".De esta forma se da un paso decisivo en la conformación del gobierno vasco tras las dos reuniones anteriores celebradas entre ambos partidos. En la primera, el PP aseguró que había "suficiente base" para un acuerdo con los socialistas, pero no lo cerraron.Tras esa primera ronda de negociaciones, los socialistas dieron por hecho de que López sería lehendakari, algo que provocó la respuesta del PP, que advirtió que daba su apoyo a cambio de compromisos concretos.Posteriormente, el PSE abrió la puerta a un pacto por escrito y en la segunda reunión, celebrada en el parlamento vasco, López admitió que el PP sería su socio preferente , aunque no exclusivo.Al margen de estos encuentros públicos, dirigentes de los dos partidos han mantenido contactos telefónicos y personales en los que, según han reconocido,