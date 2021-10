El contable de Madoff se entrega y afronta cargos por 105 años de cárcel

El contable de Bernard Madoff, David G. Friehling, se ha entregado a las autoridades estadounidenses, que lo acusan de fraude aunque no de co nocer la estafa del financiero, y piden para él una condena de hasta 105 años de cárcel, según ha anunciado la Fiscalía de Nueva York.



Al margen del propio financiero estadounidense, que ya se encuentra en prisión, esta es la primera detención de una persona vinculada a la estafa atribuida a Madoff, que asciende a 50.000 millones de dólares y es la mayor en la historia de Wall Street.



Tras testificar durante varias horas ante el Tribunal Federal de Manhattan, David G. Friehling ha sido puesto en libertad con una fianza de 2,5 millones de dólares.



Auditorías fraudulentas



Las autoridades estadounidenses acusan a David G. Friehling, encargado de auditar las cuentas de Bernard L. Madoff desde 1991, al considerar que el contable colaboró en la ocultación del fraude piramidal. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, en su siglas en inglés) acusa a Friehling y a su firma Friehling & Horowitz, que auditó las cuentas de Madoff desde 1991, de engañar a los inversores y a los reguladores al declarar que la empresa de Madoff contaba con un registro de auditoría "limpio".



La SEC considera en su acusación que Friehling permitió la estafa piramidal desarrollada por Madoff al afirmar falsamente en los informes anuales de auditoría que F&H examinaba las cuentas de la firma del ex presidente de Nasdaq de acuerdo con las normas auditoras generalmente aceptadas.



Asimismo, el supervisor afirma que F&H también indicó que los informes de la firma de Madoff eran presentados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y que los controles internos desarrollados por F&H no encontraron procedimientos inadecuados. "Todas estas afirmaciones fueron materialmente falsas ya que Friehling y F&H no realizaron auditorias significativas", señala la SEC en un comunicado.



"Como alegamos en nuestra reclamación, la mala conducta de Friehling y de F&H es mayúscula. Friehling esencialmente vendió su licencia a Madoff durante 17 años, mientras su esquema Ponzi [estafa piramidal] no fue detectado y durante esos años Friehling engañó a los inversores y reguladores al declarar que la firma de Madoff contaba con un registro de auditoría limpio", ha explicado un funcionario de la SEC, James Clarkson.