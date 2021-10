La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega ha afirmado que lasque se van conociendo sobre el caso Gürtel sony ha reiterado que "el PP tenía que ser el primer interesado en aclarar una situción que no favorece a nadie" ni al partido de la oposición, ni al Gobierno que sigue con "preocupación el barullo" y a los ciudadanos.Lo que los españoles quieren, según la vicepresidenta, es que el. De la Vega se refiere a las últimas informaciones que aseguran que el ex alcalde de Pozuelo de Alcorcón (Madrid), Jesús Sepúlveda, recibió un Jaguar de Francisco Correa, el cabecilla de la trama, en 1999.Sepúlveda ya ha explicado que consiguió el coche a cambio de un BMW y de pagar la diferencia del valor de los dos vehículos en metálico, pero el PSOE ha arremetido contra la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, mujer de Sepúlveda en aquella época.Mato ya dijo que "no le constaba" nada de este vehículo y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la ha defendido asegurando que "gracias a Dios" lo que hace un marido "no arrastra" a la mujer De la Vega cree queLa, María Teresa Fernández de la Vega,por no llevar suficientes propuestas al Consejo de Ministros y ha defendido el trabajo que está haciendo el equipo de Rodríguez Zapatero para frenar la crisis económica.Según una información aparecida en el diario El País , la vicepresidenta espetó en la reunión del pasado miércoles a los secretarios y subsecretarios: "Parece que no sois conscientes de la situación por la que el país está atravesando".En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes, De la Vega asegura que "esa frase no la ha pronunciado" y ha defendido que el Gobierno está trabajando "para recuperar la senda del crecimientos cuanto antes". En este sentido, ha asegurado queLa prueba, según De la Vega, es que no hay ningún Consejo en el que no se aprueben medidas que mejoran la vida de los ciudadanos.El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda,, ha mostrado también susde que la vicepresidenta primera, Maria Teresa Fernández de la Vega,"Me extrañaría muchísimo que algún comentario de ese tipo procediera de la vicepresidenta. Basta comprobar la realidad para ver lo que está trabajando cada uno", ha señalado Solbes en declaraciones a los medios antes de intervenir en el V Foro Hispano Alemán.Lo que hace falta para salir de la crisis, asegura Fernández de la Vega, es que el PP "arrime el hombro" para que España salga de la crisis y que coincide con el presidente del BBVA, Francisco, González, que reclama un gran compromiso de todos los agentes políticos, económicos y sociales en este sentido.La vicepresidenta considera que el mensaje de González sobre la necesidad de que todos colaboren para sortear las dificultades, "probablemente vaya dirigido al PP, que es quien falta por arrimar el hombro".