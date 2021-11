Rocío, la novia del asesino confeso de Marta del Castillo , ha ratificado este viernes ante el juez que Miguel Carcaño le confesó el crimen al día siguiente de la desaparición de la joven, cuando llegó de trabajar, aunque ha entrado en varias contradicciones.La menor, de 14 años de edad, ya había declarado este lunes ante el juez que tenía conocimiento del crimen , a pesar de que tanto ella como su madre habían asegurado en diversos programas de televisión que no imaginaban que Miguel Carcaño estuviera emplicado en la muerte de Marta del Castillo.Este viernes Rocíoen el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, donde ha reconocido que su novio había golpeado a Marta en la cabeza y se había deshecho del cuerpo.En su testimonio. la mejor ha asegurado que el imputado regresó a su casa de Camas (Sevilla) hacia las 10:30 horas del domingo 25 de enero, tras trabajar en la limpieza de un bingo. Según ha manifestado,y al final acabó confesándole la muerte.Esto supone una contradicción ya que el domingo aún no había trascendido a los medios de comunicación la noticia de la desaparición de Marta del Castillo.La menor también ha entrado en contradicción al referirse a la ropa que Miguel usó la noche del crimen, supuestamente manchada de sangre, que según ha declarado este viernes dejó mojada dentro de la bañera. Sin embargo, la abuela de la chica, que hizo la colada, ha sostenido que la ropa estaba seca.Rocío, y ha precisado que la hipótesis de que pudo salir por la ventana sin que ella se enterase se la planteó la Policía y ella se limitó a darla como posible.Preguntada por el juez sobre su decisión de contar ahora la verdad,Fuentes del caso han informado de que Rocíoen la noche del crimen, que hasta ahora había sostenido que fueron muy seguidas y ahora sitúa entre medianoche y las 4:00 horas.Dichas llamadas fueron realizadas, según su declaración, por Samuel B.P., por la novia de este último y finalmente por los padres de Marta, que luego volvieron a llamar varias veces a lo largo de la madrugada.Pese a que la abuela de Rocío declaró como imputada ante la Policía , el juez no tiene, en principio, intención de citarla ya que la próxima semana tomará declaración, como testigos, a la novia y amigos de Samuel B.P. para que confirmen sus movimientos la noche del crimen, ya que el joven negó al juez su primera confesión a la Policía.En cuanto al cambio de versión de Rocío, la Fiscalía de Menores ya tiene en su poder el atestado de la Policía pero aún no ha decidido si la llamará a declarar, han señalado fuentes de la Fiscalía, que explican quepues el Código Penal solo define como tal la "ocultación, alteración o inutilización" de pruebas.