El tercer hijo del líder norcoreano Kim Jong-il no aparece en la lista de los nuevos miembros de Parlamento, según la información de la prensa surcorena sobre las elecciones que el régimen celebró el domingo y cuyo principal interés era precisamente saber si se había presentado Kim Jong-un.



Según los expertos, que tratan de desentrañar cualquier dato proveniente del país más hermético del mundo, la elección del hijo favorito del lídernorcoreano le habría señalado como su sucesor.



No obstante, el benjamín de la familia (25 años) sigue ocupando un lugar preferente en las quinielas para la sucesión de su padre, en el que sería el segundo relevo generacional en este régimen. Tampoco figura entre los elegidos ninguno de sus dos hermanos, según un funcionario del Ministerio surcoreano de Unificación citado por la agencia Yonhap.



La farsa electoral deparó la renovación de 316 de los 687 escaños de la Asamblea Popular Suprema, órgano legislativo sin poder real: la mayoría de los parlamentarios no ostentan cargos de peso político.



No obstante, entre los relevos destaca la salida de Choe Sung-chol, vicepresidente del Comité de Paz Asia-Pacífico y encargado de los asuntos intercoreanos en un momento de creciente tensión en la península. De hecho, el lunes Pyongyang volvió a amenzar con una guerra a su vecino del sur.



Las especulaciones apuntan a que su nombre fue eliminado de la lista por no haberse ocupado bien de la relación entre el régimen comunista y el Gobierno del conservador surcoreano Lee Myung-bak, según Yonhap.



El propio Kim Jong-il, fue reelegido en una circunscripción militar en Pyongyang, la 333 --número de la suerte en su cultura--, con el 100% de los votos. Las elecciones, que se celebran cada cinco años, fueron pospuestos seis meses después de que en septiembre del año pasado expirara el mandato de la Asamblea saliente.



El motivo del retraso fue el presunto derrame cerebral que Kim Jong-il habría sufrido en agosto, según los servicios de inteligencia surcoreanos y de EE.UU, que creen que ya ha vuelto a tomar las riendas del país.



Como en el resto de circunscripciones, sólo se presenta un candidato del Partido de los Trabajadores, el único que existe en el régimen estalinista. Este año el índice de participación oficial alcanzó el 99,98%.



El nuevo parlamento tiene previsto convocar su primera reunión en abril para designar de nuevo a Kim Jong-il como el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, que iniciará así su tercer mandato.