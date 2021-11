Rusia cree que la llegada de Obama puede acelerar el desarme en el mundo

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, ha dicho en Ginebra que, el mundo, por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, tiene la oportunidad de avanzar en el proceso de desarme y que esto se debe en gran parte a la llegada del presidente Barack Obama a la Casa Blanca.



"La llegada del presidente Obama ha cambiado la situación porque ahora el desarme multilateral es considerado una prioridad, lo que no se había visto en la Administración anterior", ha dicho Lavror en una conferencia de prensa



Sostuvo que esta situación crea una ocasión para dar "pasos reales comunes que rebajen las tensiones" y establecer "nuevas limitaciones en los regímenes (internacionales) existentes" para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva.



Momentos antes, Lavrov había pronunciado un discurso ante la Conferencia de Desarme de Naciones Unidas, que se ha reunido de manera extraordinaria un sábado para escuchar al jefe de la diplomacia rusa.



Rusia asumirá responsabilidades



En ese foro, el ministro ha pedido a la comunidad internacional "no dejar pasar esta ocasión" para avanzar en el proceso de desarme.



A ese respecto, ha garantizado que Rusia asumirá sus responsabilidades "como un estado nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU".



Ha asegurado que el Gobierno de Moscú está dispuesto a "reiniciar" su relación bilateral con Estados Unidos, como lo propuso en la víspera la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en una reunión con Lavrov en Ginebra.



Ha considerado que la conclusión de un nuevo acuerdo entre ambos países sobre armas estratégicas ofensivas "podría constituir una prioridad en esa dirección".



Tal acuerdo sustituiría y ampliaría al actual Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START 1), suscrito en 1991 con el fin de disminuir la cantidad de armas nucleares y que expira el próximo 5 de diciembre.



Frenar la escalada nuclear en Oriente Medio



En su alocución ante la Conferencia de Desarme, Lavrov también se ha referido a la necesidad de reforzar el régimen de no proliferación nuclear en Oriente Medio y lograr que esta región quede libre de armamento de ese tipo.



Posteriormente, en su rueda de prensa, el ministro ha reconocido que se trata de "una cuestión complicada" y ha considerado que lograrlo dependerá de la evolución del proceso dirigido a alcanzar un acuerdo de paz.



A una pregunta sobre si Rusia comparte la visión de la Administración Obama de que una salida pacífica al conflicto palestino-israelí pasa por la creación de dos Estados, consideró "bastante realista" esa opción.



Asimismo, Lavrov se ha referido a algunas de las iniciativas rusas de los últimos años en el área del desarme y ha destacado la propuesta que ha presentado junto con China para negociar un acuerdo internacional de eliminación de misiles tierra-tierra de corto y mediano alcance, en favor del cual Francia se ha pronunciado recientemente.