Juan José Ibarretxe seguirá siendo lehendakari del Gobierno vasco, según el sondeo de IPSOS para RTVE, que otorga una clara victoria del Partido Nacionalista Vasco, al obtener entre 30 y 32 escaños.



El candadiato del PNV tendrá facil completar los apoyos para mantenerse como lehendakari, mientras que los socialistas con Patxi López tendrán una importante subida y habrá un importante descenso del Partido Popular con Basagoiti.



De esta forma, ciudadanos vascos han revalidado su confianza en Juan José Ibarretxe como lehendakari del gobierno vasco otorgando un gran apoyo al PNV, que podría alcanzar en solitario el 40% de los votos y 32 escaños, cuatro más que su principal rival en la contienda electoral, el socialista Patxi López.



El tripartito formado por PNV, EA y EB empatarían en votos con la suma de PP y PSE. En este contexto, la formación abertzale de Aralar tendrá un papel decisivo gracias al crecimiento espectacular que ha experimentado, de forma que si el partido liderado por Aintzane Ezenarro apoya al tripartito tal y como ha hecho en la pasada legislatura Ibarretxe no tendrá ningún problema en repetir en Ajuria Enea.



Más nacionalistas que no nacionalistas



En concreto, la suma de partidos nacionalistas estaría en los 39 escaños, mientras que PSE y PP no superarán los 36, sobre todo debido al hundimiento del PP, que podría perder hasta seis escaños, casi la misma cantidad que ganarían los socialistas, que se quedarían con entre 26 y 28, el mejor resultado de su historia pero insuficiente para forzar un cambio de gobierno en Euskadi.



En porcentaje de voto, el PNV superaría en siete puntos al PSE y obtendría dos escaños más que en las elecciones de hace cuatro años, cuando iba coaligado con EA.



Desplome del PP



Mientras tanto, el PP repetiría como tercera fuerza pero perdería una tercera parte de sus votos hasta situarse en el 11,4%, que le darían nueve escaños.



Además del voto útil constitucionalista que capta el PSE, los 'populares' se ven perjudicados por el auge de UPyD, que lograría un 2% con el que incluso le podría arañar un escaño más.



En el lado nacionalista, la formación que pega con fuerza es Aralar, que consigue capitalizar buena parte del voto abertzale y multiplica por cuatro su representación parlamentaria pese a la llamada al voto nulo de D3M.



El papel del voto nulo



En este sentido, el porcentaje total de voto nulo se quedaría en torno al 9%, una alta cifra que, sin embargo, sería inferior al porcentaje logrado en los últimos comicios por el Partido Comunista de las Tierras Vascas.



Con todo, un hipotético partido del voto nulo sería la cuarta fuerza política en Euskadi.



El triunfo de Aralar es también el fracaso de Eusko Alkartasuna, a la que le habría salido muy mal su apuesta de acudir en solitario a las elecciones. La formación de Unai Ziarreta pasaría de tener siete escaños a quedarse con entre uno y tres.



Por último, la tercera 'pata' del tripartito, Ezker Batua, repetiría sus tres escaños, aunque perdería su poder decisivo en el parlamento vasco al sumar las tres formaciones nacionalistas más de 38 escaños.



El PNV ganaría en Vizcaya y Guipúzcoa y el PSE en Álava



Por provincias, la clave de la victoria del PNV estaría en Vizcaya, donde los nacionalistas podría aumentar su representación en hasta un escaño (12), mientras el PSE lograrían tres más (9) y el PP perdería uno (3).



Por su parte, el PSE vencería en Álava con un estrecho margen, de forma que empataría a nueve escaños con el PNV. Los socialistas ganarían dos escaños a costa del PP, mientras que los nacionalistas lograrían arrebatarían otro más al PP, que se dejaría tres. UPyD no lograría su ansiada representación por esta provincia.



Así las cosas, la balanza la desequilibraría Guipúzcoa, donde el PNV vencería con entre nueve y 11 escaños frente a los ocho y nueve del PSE. En esa provincia PP y Aralar empatarían como tercera fuerza y EA y EB tendrían un escaño.

Ficha técnica: Sondeo IPSOS España para RTVE. Tamaño de la muestra: 115 mesas correspondientes a 115 secciones y colegios distintos distribuidos en todo el territorio vasco. Encuesta a votantes en los Colegios después de votar. Muestra aproximada de 17.250 votantes. Operación con un complejo dispositivo técnico y un equipo de 190 personas entre Técnicos, Campo y Proceso. Universo: 2.735 mesas electorales agregadas en 1.730 Secciones, distribuidas entre los 251 municipios del País Vasco. Censo Electoral: 1.732.346 electores.