Las asociaciones de jueces han celebrado con optimismo la llegada de Francisco Caamaño al Ministerio de Justicia y se han mostrado dispuestas a colaborar con el nuevo ministro y reanudar las negociaciones sobre la modernización de esta Administración, después de que la semana pasada tuviese lugar la primera huelga de jueces de la historia.



Aunque Caamaño todavía es poco conocido entre las asociaciones, los portavoces de las mismas le han dado su voto de confianza con la esperanza de que se reanuden las conversaciones y que colabore con ellas.



"Le deseo el mayor éxito y espero que las conversaciones se reanuden de inmediato y que el nuevo ministro aporte una nueva visión de los problemas más acorde con la realidad y con lo que necesita la administración de Justicia", ha expresado el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Ballesteros, que ha mostrado su disposición a colaborar con Caamaño.



El portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria -una de las convocantes de la huelga-, Marcelino Sexmero, ha coincidido en que el nuevo titular de Justicia "parece un jurista de prestigio" y ha prometido: "Aunque no partamos de cero", la Asociación Francisco de Vitoria le va a dar "un margen de diálogo siempre y cuando muestre voluntad para ello".



Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI) -la otra convocante de la huelga-, Conrado Gallardo, ha apuntado que el nuevo ministro tiene "un perfil adecuado" por su formación en Derecho y su capacidad de maniobra política y de gestión que ha mostrado en "negociaciones complicadas" como la del Estatuto de Cataluña, factores que considera "indicios positivos".



Por su parte el portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, no ha querido valorar el nuevo nombramiento al asegurar que no conoce lo suficiente la trayectoria de Caamaño, pero ha querido desearle "la mejor de las suertes".



El CGPJ ve un "camino de esperanza"



Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideran que se abre un "camino de esperanza" para afrontar los problemas existentes en la Administración de Justicia. Tanto los vocales nombrados por el PSOE como los del PP se han mostrado esperanzados tras conocer que Caamaño será el nuevo titular de la cartera de Justicia.



Fuentes del sector progresista del órgano de gobierno de los jueces -cuya portavoz, Gabriela Bravo, no ha querido opinar sobre la renuncia de Bermejo- han indicado que Caamaño "será un magnífico ministro pues conoce profundamente la Administración de Justicia y trabajará conjuntamente con el Consejo".



"Es un hombre que ayudará mucho y se recibe con ilusión y esperanza pues tiene un talante dialogante", han añadido.



Por su parte, fuentes del sector conservador del Consejo han hecho hincapié en que Bermejo protagonizaba un "desencuentro absoluto con los jueces" y "era un modelo agotado que no ha conseguido conectar con las expectativas del CGPJ y de los jueces".



"También han señalado que a partir de ahora "se abre el camino a que encaucemos un proceso nítido y definido para modernizar la Justicia", a la vez que han apuntado que "todos estábamos de acuerdo en afrontar los problemas de la Justicia y la única nota discordante era Bermejo".



Valoración positiva de los secretarios judiciales



Por su parte, la portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Margarita Martínez, ha señalado que Caamaño puede "muy bien" tomar el testigo de este Departamento. Además, ha pedido que la dimisión de Bermejo no frene la reforma de las leyes procesales porque "iba bien encaminado".



Por su parte, el portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (COSEJU), Rafael Lara, ha dicho que se pone "a su disposición" para "continuar" en la modernización de la justicia "en la línea que precisa la ciudadanía".