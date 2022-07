El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido aplazar su decisión sobre si suspende las actividades de la agrupación electoral Demokrazia 3 Milioi (D3M) y del partido Askatasuna por cinco años, tras celebrar las correspondientes vistillas para acordar dicha medida cautelar.



Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado no tiene previsto adoptar una decisión al respecto en las próximas horas y, por el momento, no ha trascendido cuándo podría hacerlo.



Garzón ha celebrado esta mañana la vistilla prevista en el artículo 129 del Código Penal para acordar la suspensión de actividades de ambas formaciones después de que el viernes pasado el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza solicitara dicha medida cautelar al entender que Askatasuna y D3M están instrumentalizadas por ETA-Batasuna.



La Fiscalía insiste



Durante las vistillas, la Fiscalía, representada por el fiscal Vicente González Mota, ha insistido ante el magistrado que las actividades de ambas formaciones deben ser suspendidas para que "no contaminen la vida social" de los próximos comicios.



Fuentes jurídicas han explicado que las representantes legales de ambas formaciones han argumentado que, con la decisión del Supremo de anular sus listas para las elecciones vascas, no tiene sentido decretar ahora la suspensión de sus actividades durante un período de cinco años.



González Mota, sin embargo, ha sostenido que la resolución del Supremo "en vez de hacer innecesaria" las vistillas celebradas hoy, "refuerza" la posición de la Fiscalía, que quiere impedir que, "bajo unas siglas que no pueden concurrir a las elecciones siguiendo el entramado ETA-Batasuna", Askatasuna y D3M "hagan campaña" para otros o "coaccionen a los que salgan elegidos" en las urnas.



Antecedentes de coacciones



Por ello, el Ministerio Público considera "imprescindible" la vía penal para que tanto el partido Askatasuna como la agrupación electoral D3M "no puedan contaminar la vida social ni en este proceso electoral ni en otros aspectos".



Además, el representante del Ministerio Fiscal ha recordado que "hay antecedentes" de coacción a cargos electos "por parte de aquellos que apoyan candidaturas ilegalizadas".



Pese a que la Fiscalía ha acudido a la Audiencia Nacional por vía penal para impedir que estas formaciones estén presentes en las elecciones vascas del próximo 1 de marzo, también ha impugnado sus candidaturas ante el Tribunal Supremo, que el pasado domingo decidió anularlas.



Por otra parte, las formaciones han decidido presentar sendos recursos al Tribunal Constitucional por la anulación de sus candidaturas; por el momento, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Askatasuna.