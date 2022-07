Cabrera: "Insinuar que conocía la decisión del Supremo es de una gravedad extrema"

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado este viernes en "Los Desayunos de TVE" que los que insinúan que el Gobierno conocía la decisión del Supremo de no permitir la objeción de conciencia en la asignatura Educación para la Ciudadanía cometen una "gravedad extrema".



Cabrera se ha referido este viernes a la polémica creada en torno a la grabación de un vídeo en Youtube en el que ella mostraba su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal, antes de conocerse la decisión judicial.



"No hay nada oscuro en la grabación de ese vídeo", ha añadido Cabrera, para quién este asunto no es más que un "revuelo" organizado por aquellos a los que no ha gustado la decisión judicial.



No grabó un segundo vídeo con otra posible decisión del Supremo



Preguntada por los motivos por los que sólo grabó una versión, la titular de Educación ha señalado que grabó un única versión que hacía referencia al aval de la Justicia a la asignatura implantada por el Gobierno de Zapatero porque "confiaba en que esa fuera la decisión". "Sólo por eso", ha insistido.



La ministra cree que son muy graves las insinuaciones en las que se apuntaba al conocimiento previo de la ministra de la decisión del Supremo "no por mí sino por el Tribunal", ha dicho. Ha explicado que el único objetivo del Ministerio de Educación era facilitar a los medios de comunicación su trabajo.



Cabrera ha vuelto a defender esta asignatura cuyo único fin, ha dicho, es la formación de ciudadanos y la explicación a los alumnos de sus derechos y deberes.



"En torno a esta materia suele haber mucho ruido y lo que se dice nunca tiene que ver con su contenido real ni sus objetivos", lamenta la titular de Educación, que ha animado a los padres "que todavía tienen reservas" a que se acerquen a la asignatura "dispuestos a entender los que con ella se pretende".