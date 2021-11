Tras una semana en la que la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallárdón han vuelto a verse las caras.



Lo han hecho este sábado, durante la celebración del I Foro Abierto del Partido Popular que se está celebrando en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid y al que han asistido los dirigentes más destacados de esta formación.



Gallardón y Aguirre se han saludado efusivamente a la llegada al Foro. Posteriormente, durante su intervención, el alcalde de Madrid ha enviado a la presidenta de la Comunidad de Madrid "un saludo muy especial".



Sin embargo, ni uno ni otro han aludido en sus intervenciones a la trama de espionaje.



Águirre sólo ha respondido sobre este tema a preguntas de los periodistas, asegurando que se encuentra"en manos de los jueces y los fiscales; por lo tanto, será la justicia la que tenga que deciri y espero que lo hagan lo antes posible".



Ruiz-Gallardón no ha realizado ninguna alusión a la trama de espionaje y ha centrado su discurso en las críticas al Gobierno de PSOE, ha quien ha acusado de tener "una grave crisis de ideas" y de no ser capaz de gestionar la crisis económica.



"Crisis de ideas"



"Lo más grave en España en este momento, por encima de la crisis económica, es la crisis política, el vacío de ideas y de rumbo que tiene el PSOE que, en época de bonanza, quedó escondido para parte de la sociedad pero que, en cuanto han tenido dificultades, han demostrado que no tienen ideas, ni recursos, ni capacidades de gestión para afrontar la crisis", ha señalado Gallardón.



El alcalde de Madrid ha asegurado que "necesitamos ideas nuevas, no sólo nuevos gestores; necesitamos afrontar los retos pendientes en España, que se nos diga la verdad sobre cuál es nuestra investigación en energía, en justicia, en educación... Necesitamos un pensamiento nuevo, y no sólo medidas económicas nuevas, y eso no lo puede hacer quien no tiene pensamiento detrás de su gestión, eso no lo puede hacer el PSOE.



Frente a esta situación, Gallardón ha afirmado que la propuesta del PP busca "un proyecto de país que no es excluyente, que es ambicioso pero compartido".



"El PSOE ha olvidado a los más necesitados"



El alcalde madrileño ha indicado que España necesita "un Gobierno consciente de la enseñanza de la crisis, de que para emprender iniciativas de envergadura es necesario que sumemos y que no restemos, de que comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado trabajemos todos en la misma dirección".



También ha destacado que "el PSOE ha olvidado" a los más necesitados ya que "ha reducido en un 17% el gasto social".



Ruiz-Gallardón ha lanzado un mensaje de optimismo a todos los ciudadanos, con la "absoluta convicción" de que habrá una salida para la crisis. Además, ha instado a los militantes populares a "intentar superar todas las divisiones" y "fundirse en un abrazo en el que no todos piensan igual, en el que hay gente distinta, pero donde todos tienen voluntad de construir".



Finalmente, Gallarón se ha dirigido a los aspirantes populares en los tres procesos electorales que tendrán lugar en 2009, Alberto Núñez Feijoo en Galicia, Antonio Basagoiti en el País Vasco y Jaime Mayor Oreja en los comicios europeos. A ellos les ha vaticinado éxito en los respectivos procesos electorales.



Aguirre cree que la crisis terminará "cuando ZP se quede sin empleo"



La intervención de Esperanza Aguirre en el Foro Abierto del PP se ha centrado en la crisis económica. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la recuperación de la situación económica en España llegará cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "se quede sin empleo".



"Cuando Zapatero se quede sin empleo es cuando empezará en España la recuperación económica, y lo será cuando Mariano Rajoy sea el presidente de la Nación", ha matizado la presidenta madrileña, quien ha apuntado que los españoles están viviendo momentos de "incertidumbre y preocupación" por los datos del paro, "1.280.000 parados más que el año pasado".



Así, ha señalado que "nunca como ahora el PP ha sido más necesario" y que, por ello, tiene que presentar a los españoles sus propuestas y sus alternativas, unas medidas que, según Aguirre, su partido ha presentado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, sin embargo, se las han despreciado "porque vienen del PP".



Mientras tanto, ha recordado la jefa del Ejecutivo, "los españoles miran al Gobierno a ver si les ofrece alguna solución y alguna esperanza y el Gobierno responde mirando el cielo, esperando a que escampe". "Esa es la propuesta de Zapatero, que cómo no tiene soluciones, espera a ver qué pasa", ha indicado.



En este sentido, Aguirre ha aseguado que de la crisis "se puede salir", y que el PP tiene soluciones para ello. Por eso, ha presentado unas propuestas "claritas y fáciles" como el que los gobiernos y las administraciones "se aprieten el cinturón". "Más austeridad, menos gastos innecesarios, reducir el gasto de las administraciones públicas al mínimo imprescindible", ha añadido.



De Cospedal: "Un hito en la historia de los partidos"



La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha sido la encargada de abrir el foro, asegurando que el evento marca un hito en la historia de los partidos en España, pues recurre a las nuevas tecnologías, especialmente a las redes sociales de Facebook y Tuenti, para trasladar sus ideas a la ciudadanía de un modo más "fiel y exacto" y para representar mejor las necesidades y hábitos de la juventud.



Aunque el PP no tiene que "cambiar su forma de hacer política", ya que tiene sus ideas "muy claras", sí era urgente renovar los canales de comunicación, el uso de las nuevas tecnologías, y a ello se ha enfocado este primer foro de militantes, que bajo el título de "Queremos" se abre no obstante a toda la sociedad.



Porque, según ha reiterado, "el PP no puede ser otra cosa más que el partido de la gente", lo que requiere un estado de "alerta permanente", de ahí la relevancia de Internet para los populares.