Barajas, la peor catástrofe aérea de la década

El 20 de agosto el vuelo JK5022 de Spanair tenía retraso. A la una de la tarde tenía previsto despegar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas con destino a Gran Canaria. Sin embargo, el piloto había decidido volver al aparcamiento para hacer algunas comprobaciones. Casi una hora y media después, el MD82 toma pista otra vez, ahora sí, listo para despegar. Son las 14:23 horas.

En aquel segundo intento, el aparato acelera. Pero algo va mal. Se está quedando sin pista. Finalmente consigue elevarse unos 50 metros antes de precipitarse contra el suelo. El MD82 impacta con la parte del cono de cola y, casi simultáneamente, con la punta del ala y parte del motor derecho.

A continuación, se arrastra a lo largo de 448 metros, pierde el contacto con el suelo al llegar a un terraplén y, finalmente, echa a arder. El impacto fue "brutal". Hay trozos de fuselaje por todas partes. La mayoría de las víctimas están carbonizadas.

Los equipos de rescate sólo encuentran a una veintena con vida, la mayoría, en estado grave. Más tarde se sabrá el terrible alcance de la tragedia: 154 muertos, entre los que se cuentan 19 niños y familias enteras. Es el siniestro aéreo más grave ocurrido en Europa durante la última década.

La investigación sigue abierta

La tragedia de Barajas está lejos de cerrarse. Después de la polémica política de los primeros momentos, el proceso judicial continúa. Hay dos técnicos imputados por delito de homicidio y sólo 17 supervivientes.

El juez justifica la imputación de los técnicos en los indicios que apuntan que podría ser responsables de la no reparación satisfactoria. Según la comisión de investigación del caso, el sistema de seguridad no avió a los pilotos de que no llevaba desplegados los flaps (alerones) para despegar. Además, el aparato sufrió ese mismo día una avería en el sensor de temperatura, en el primer intento de despegue.

El director de operaciones de Spanair, Javier Muelas, negó en una entrevista con EFE que la causa del accidente se debiera a un fallo del sistema de aviso de despegue, pero reconoció que la aerolínea no había incorporado hasta después del accidente la recomendación del fabricante de comprobar este mecanismo antes de cada vuelo.