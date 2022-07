El adiós a una leyenda de ojos azules

Cerró el azul de sus ojos un 27 de septiembre. Paul Newman, leyenda del cine, piloto de carreras, activista por los derechos humanos, pero, sobre todo, ejemplo de dignidad y coherencia, se fue una madrugada de sábado. Tenía 83 años y un cáncer de pulmón que, finalmente, le ganó la batalla.

Falleció en su casa de Westport (Connecticut), rodeado de su familia. "Su muerte fue privada y discreta del mismo modo que había sido su vida. Fue un artista humilde que nunca pensó en sí mismo como 'grande'", dijeron sus más allegados en un comunidado público.

En el recuerdo deja películas inolvidables: El largo y cálido verano, La leyenda del indomable, La gata sobre el tejado de zinc, Dos hombres y un destino o El color del dinero son algunos de sus títulos más conocidos, y que forman ya parte de la historia del celuloide.

Además, de Paul Newman, este año despareció otra de las grandes leyendas de Hollywood: Charlton Heston. Protagonistas de clásicos como Los diez mandamientos o el Planeta de los simios, Heston murió el 5 de abril de 2008.

En los años cincuenta, su físico y su voz profunda le convirtieron en el arquetipo de héroe histórico. "Tengo una cara de otro siglo", llegó a decir. Y no le faltaba razón: entre sus personajes más recordados se encuentran Moisés o el Cid, pero fue con su papel en Ben-Hur con el que ganó el Oscar al mejor actor en 1960.

En España, el mundo del cine también llora la pérdida de uno de los grandes: Rafael Azcona murió el 24 de marzo a los 81 años, víctima de un cáncer de pulmón. Escritor y guionista, es autor de los guiones de películas como El verdugo, Plácido o La lengua de las mariposas.

Además, la moda tuvo que despedirse de uno de sus grandes genios, Yves Saint Laurent. Murió el 2 de junio, a causa de un tumor cerebral.

Recientemente, también fallecía otro de los protagonistas de la transición y de la democracia: José María Cuevas . El ex presidente de la Patronal murió el 27 de octubre , a los 73 años, a causa de un edema pulmonar.

Muerte en el Annapurna

El 24 mayo la muerte del montañero Iñaki Ochoa de Olza conmocionó al mundo del deporte por dramática e inesperada. El navarro, de 40 años, falleció por una grave lesión cerebral sufrida en el descenso del monte Annapurna (Nepal).

Ochoa resistió cuatro noches a 7.400 metros de altitud debatiéndose entre la vida y la muerte. Sus familiares y amigos intentaron desesperadamente organizar un rescate desde Navarra, pero el montañero murió cuando la ayuda estaba en camino.

Días antes, el escalador había dicho en un post en su blog -que tituló Mi lucha-: "He visto que el Annapurna está llamándome con sus cantos de sirena. Y yo, que soy un hombre débil, no he podido más que sucumbir a él". Fue su última aventura.