Gallardón dice que las declaraciones de Castro le "inhabilitan" para presidir la FEMP

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, considera que las declaraciones del alcalde de Getafe, Pedro Castro, en las que llamó "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha le "inhabilitan" para presidir la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a pesar de que el propio Castro ha dicho que no va a dimitir.



Así, Alberto Ruiz-Gallardón no ha pedido expresamente la dimisión de Castro -del PSOE- tal y como le han pedido algunos miembros del PP. El alcalde ha segurado que a él nadie le envió la pegatina con el lema "Con la Constitución, Pedro Castro dimisión", que lucieron compañeros de partido en la recepción de homenaje a la Constitución celebrada en la Presidencia de la Comunidad Madrid aunque él es "poco partidario" de esas cosas.



Después de calificar las declaraciones de Castro como una "agresión verbal" y un "insulto" "intolerable", "improcedente" e "injusto", no sólo para los votantes del PP sino "para todos los demócratas", Ruiz-Gallardón ha argumentado que, al margen de la "intención" que tuviera Castro al realizarlas, el "resultado" le inhabilita para ejercer "un cargo de representación de todos los alcaldes".



A su juicio, Pedro Castro tiene que hacer esta "reflexión" y tomar una decisión -la de dimitir, que no ha mencionado- en la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP.



Si lo hace, "el tema estará resuelto" y si no, "la dirección nacional del partido, como consecuencia de que estamos hablando de un institución de carácter nacional, tomará una decisión y en ese momento la anunciaremos".