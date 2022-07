El presidente de Repsol YPF,, ha advertido que no presidirá la compañía si con la entrada de Lukoil en su accionariado deja de cumplir con los principios de ser independiente, española y privada."Cualquier cosa que suponga poner en cuestión los tres principios o una pérdida de control no me tendrá al frente", ha asegurado Brufau durante la presentación de la Guía Repsol 2009.Así, Brufau ha subrayado queRespecto a las negociaciones entre accionistas de referencia de la petrolera para que Lukoil tome una participación en Repsol, ha señalado que "la compañía ni compra ni vende y está a la espera de los resultados de la negociación".La pasada semana, Brufau ya pidió a los interesados en la adquisición de participaciones en la petrolera que crucende la empresa o, de lo contrario, que se queden por debajo de este porcentaje y se limiten a "colaborar" y "aportar valor".Brufrau ha recordado que "el control se produce cuando se pasa del 30%" y se lanza una OPA por el 100%, y que en este caso el accionista que realice esta operación podrá tener libertad de actuación."Si se llegase a este extremo, voy a pedir como presidente que se respete a las 35.000 personas que trabajan en la compañía y la filosofía empresarial", ha recalcado.Lukoil, la segunda petrolera rusa, ha rebajado sus pretensiones en manos de Sacyr Vallehermoso, La Caixa y Caixa Cataluña, con lo quecomo pretendía inicialmente, según han informado fuentes conocedoras de la negociación a Europa Press.De este modo, y una vez descartadas otras alternativas, el actual marco negociador avanza hacia esta fórmula, por la cual Lukoil adquiriría un 10% de Repsol a Sacyr y el 10% restante a La Caixa y Caixa Cataluña.Esto permitiría que, tanto el grupo constructor, como la primera caja de ahorros española, que poseen un 20% y un 13% de la petrolera, respectivamente, siguieran en su capital,Aunque de momento el precio no ha trascendido, se da por hecho quey que permitían a Sacyr salir de su aventura en el sector petrolero sin minusvalías. tampoco se prevé que supere los 22 euros por acción.El acuerdo alcanzado por Sacyr para vender su filial de concesiones de infraestructuras Itinere a un fondo de infraestructuras de Citi por más de 7.887 millones de euros ha dado oxígeno al grupo presidido por Luis del Rivero (rebaja su deuda de 18.000 a 12.000 millones) y hace menos acuciante su salida de Repsol.De materializarse la operación en estos términos,, con tres miembros de los 16 con que está compuesto, descartando así cualquier posición de control en la gestión.El presidente del PP, Marianopara comprar el 20 por ciento de Repsol, cuando la constructora "no tenía capacidad económica para hacerlo". Dicho esto, recalcó que la solución no puede pasar ahora por "entregar" Repsol a la rusa Lukoil y añadió que si el Ejecutivo no se opone a esa operación estará ayundado a la constructora ""Es una. Me opongo rotundamente por dos razones, primero, porque estamos ante un sector estratégico y segundo, porque es una forma de atentar contra los intereses generales de los españoles para arreglar problemas de particulares", ha declarado el líder del Partido Popular en una entrevista concedida a RNE Durante la entrevista, el líder de la oposición ha asegurado que. "Lo compró con un crédito de más de 5.000 milones de euros, sin poner un solo euro y con la garantía de las propias acciones de Repsol".Rajoy ha subrayado quepero recalcó que, una empresa "muy dudosa" y que "está al servicio de operaciones políticas del kremlin".