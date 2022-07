La central nuclear de Ascó, parada otra vez por una avería

La central nuclear de Ascó I (Tarragona) ha realizado una parada debido a una fuga en la tubería de aceite de control de una válvula de vapor de una turbina, según ha informado en un comunicado la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav).



La central ha iniciado una bajada de potencia de forma manual y ordenada a las 13.00 horas de hoy con la previsión de desconectar de la red esta misma tarde y ha notificado su parada al Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene previsto emitir un comunicado esta tarde, y a la subdelegación del Gobierno.



La tubería averiada, que tiene un diámetro aproximado de un centímetro, es un circuito del sistema convencional del secundario de la planta no relacionado con los sistemas de seguridad.



Según Anav, participada por Endesa e Iberdrola y propietaria de las nucleares de Ascó y Vandellós, para proceder a la reparación de la pérdida de aceite es necesario que no haya presión por lo que la planta debe estar parada.



Una vez desconectada la central de la red eléctrica, y realizados los trabajos de reparación y comprobación necesarios, la planta volverá a sincronizarse.



Pendiente de una sanción



No es este el único incidente que ha vivido este año la central de Ascó. De hecho, la empresa está pendiente de la sanción que prepara el Consejo de Seguridad Nuclear como castigo por la aparición de partículas radioactivas fuera de las instalaciones de seguridad de la planta atómica.



El Consejo ha propuesto al Ministerio de Industria una sanción que iría de los 9 a los 22,5 millones de euros, en lo que sería la mayor multa impuesta a una central nuclear en España.