Corea del Norte advierte de que va a reconstruir un reactor con el que puede producir armas nucleares

Lo hizo como protesta por que EE.UU. no le quitó de su lista de países del 'eje de mal'

Corea del Norte se está preparando para reconstruir su reactor nuclear de Yongbyon ante la paralización de las negociaciones a seis bandas sobre su desnuclearización, según ha asegurado este viernes un representante oficial norcoreano citado por Yonhap.



"Pronto lo van a saber", ha dicho a los periodistas Hyon Hak-bong, representante norcoreano en las conversaciones sobre energía con Corea del Sur que se han iniciado este viernes en la zona fronteriza entre ambos países. "Estamos preparando la reanudación del reactor de Yongbyon", ha añadido.



El representante norcoreano ha calificado como "un sofisma de gente malvada" las especulaciones sobre el supuesto mal estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong-il, quien no ha sido visto en público desde el 14 de agosto.



Corea del Norte anunció la interrupción de su proceso de desnuclearización el pasado 26 de agosto, después de que Estados Unidos no retirara al país comunista de su lista de estados que patrocinan el terrorismo.



Los trabajos de desactivación de Yongbyon, que puede producir plutonio para armas nucleares, fueron por tanto interrumpidos. Washington exigía que Corea del Norte aceptara la verificación del proceso de desnuclearización antes de retirar a Pyongyang de la lista de países terroristas.



El régimen comunista considera que ya ha dado pasos significativos como la entrega de su inventario nuclear, que EEUU considera incompleto, y la demolición televisada de la torre de refrigeración de la central de Yongbyon. Argumenta además que el acuerdo que firmó el 3 de octubre de 2007 con los miembros del diálogo a seis bandas no menciona que la verificación sea un paso imprescindible.



La reconstrucción de Yongbyon supondría un gran contratiempo para el proceso de desnuclearización pactado por ambas Coreas, China, Rusia, Japón y Estados Unidos, los negociadores a seis bandas.