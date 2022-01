Los ministros de Exteriores de los países de la OTAN celebran hoy un, en el que, según fuentes de la Alianza, dejarán claro su apoyo a Tiflis y volverán a condenar la actuación rusa.La reunión ministerial ha sido, cuya representación en Bruselas estará encabezada por la secretaria de Estado, Condoleezza Rice. Washington ha criticado con dureza a Moscú en los últimos días por su intervención en suelo georgiano, haciendo hincapié en la soberanía territorial de uno de sus principales aliados en Europa del Este.Previsiblemente, los aliados se mostrarán hoy como un "y enviarán, al mismo tiempo, un mensaje "muy duro" a Moscú.Además, está previsto que los ministros den su apoyo a los esfuerzos diplomáticos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ( OSCE ) y de la Unión Europea, y que reiteren su llamamiento para el cumplimiento efectivo del acuerdo de paz. En respuesta a las peticiones de asistencia formuladas por el Gobierno de Mijail Saakashvili,por los ataques rusos en las infraestructuras georgianas, tanto civiles como militares.Probablemente, se acordará elaeroportuarias, los radares, los hospitales y las redes eléctricas, entre otras infraestructuras esenciales.La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, pedirá hoy a los ministros de Exteriores de la OTAN "revisar" la actual cooperación entre el organismo de defensa euroatlántico y Rusia al entender Washington que después de la invasión rusa de Georgia, explicaron fuentes diplomáticas estadounidenses."No buscamos una relación de adversario con Rusia, no buscamos congelar el Consejo OTAN-Rusia, pero tampoco podemos seguir adelante en las circunstancias actuales. No podemos mantener relaciones normales con tropas rusas sobre el terreno" en Georgia, explicaron. Por ello, EstadosEE.UU cuestiona la retirada rusa.pese al anuncio del presidente ruso, Dimitri Medvedev, para retirar a partir de ayer las tropas rusas de Georgia, recalcaron. "Queremos que los rusos apliquen lo que los dirigentes rusos han dicho que van a hacer", añadieron.Fuentes diplomáticas estadounidenses. "Ninguno de nosotros quiere ver una escalada militar" en la región. "No hay una solución militar" para este conflicto, aseguraron fuentes diplomáticas estadounidenses.Por otra parte, dichas fuentes no quisieron pronunciarse sobre si la invasión de Rusia a Georgia acelerará el proceso para que la ex república soviética pueda ingresar en la OTAN y, aunque descartaron que sea un asunto que se trate hoy, consideraron que la agresión de Rusia "subraya la importancia de que la Alianza continúe desarrollando las relaciones que deriven en el ingreso en la OTAN de Georgia y Ucrania para que puedan sentirse seguros y a salvo en su propio territorio".En cualquier caso, recalcaron quese mantiene", tal y como acordaron los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en la pasada cumbre en Bucarest.Miguel Angel Moratinos asiste a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN como representante español para analizar las implicaciones de la invasión rusa de Georgia, en Bruselas.