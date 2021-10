El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que si el lehendakari Juan José Ibarretxe acude a la reunión de mañana con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "con las viejas ideas", entonces se encontrará con "las mismas respuestas". "Hay cosas que no caben en la Constitución y por tanto no pueden formar parte de un acuerdo político", ha querido dejar claro el ministro.

Así lo ha indicado Rubalcaba después de presidir en Zaragoza la Comisión de Coordinación de Seguridad de Aragón para estudiar el plan de seguridad de la Exposición Internacional, al tiempo que ha defendido el diálogo entre instituciones, porque "las instituciones tienen que funcionar" y "lo mejor" es decirse "las cosas a la cara".



"La reunión tiene que celebrarse", ha sentenciado el titular de Interior, aunque ha hecho hincapié en que "los procedimientos de la Constitución son los que son y no se van a modificar", es decir, "que las reglas del juego" no se pueden cambiar.



"Hay un marco que es la Constitución, que establece unas reglas del juego, y por ejemplo no cabe el derecho de autodeterminación", ha recordado Rubalcaba, quien señaló que si Ibarretxe "insiste en ponerlo encima de la mesa una y otra vez tendremos que decirle una otra vez que no cabe".



No obstante, ha abogado por el diálogo entre instituciones, ya que, a su juicio, primero se dialoga y se habla, y luego se dice si sí o si no. "No hay nada mejor y más eficaz políticamente que hablar aunque sea para discrepar", ha concluido.