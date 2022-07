Calvo-Sotelo ha muerto a los 82 años

El ex presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo ha fallecido repentinamente a los 82 años en su casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Este domingo se instalará en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados la capilla ardiente del primer presidente de la democracia fallecido y el próximo jueves se celebrará un funeral de Estado.

Los Reyes y los Príncipes de Asturias han anunciado que mañana acudirán a la capilla ardiente del que toda la clase política ha definido hoy como "uno de los principales artífices de la Transición Española".

Calvo Sotelo, que fue jefe del Gobierno de febrero de 1981 a diciembre de 1982, ha muerto sobre las 12.00 del mediodía de "forma inesperada", ha declarado Leopoldo Calvo Sotelo hijo a RNE.

Calvo-Sotelo, casado con Pilar Ibáñez-Martín y padre de 8 hijos, será enterrado el lunes en Ribadeo (Lugo), tras un velatorio público que comenzará mañana a las 09:30 horas en el Congreso de los Diputados.



El ex jefe del Gobierno, marqués de Ribadeo desde 2002, no padecía ninguna enfermedad y ha muerto repentinamente en su domicilio de Pozuelo de Alarcón. "Se le ha parado el corazón", ha informado a EFE su primogénito, Leopoldo.



Los Reyes, los Príncipes, y el presidente del Gobierno han hecho llegar su pésame a la viuda y a los familiares de Calvo-Sotelo, que ha sido velado todo el día en su domicilio, donde esta tarde se ha oficiado un servicio religioso al que ha asistido el ex presidente José María Aznar.



Los dirigentes políticos han valorado hoy de forma unánime su contribución a la consolidación de la democracia en España en unos difíciles momentos políticos, en los que demostró su talla como "hombre de Estado".

Calvo-Sotelo no fue elegido en las urnas sino designado por la UCD para sustituir a Adolfo Suárez, que había dimitido el 29 de enero de 1982 debido a las luchas internas en su partido y a la complicada situación política y económica del país, y fue en medio de la votación de su investidura cuando se produjo la intentona golpista del 23-F.



Fue también el primer presidente de la Democracia que necesitó dos votaciones para que su candidatura saliera adelante y cuando se repitió, dos días después del asalto del teniente coronel Antonio Tejero al Congreso de los Diputados, obtuvo mayoría absoluta.



Calvo-Sotelo, doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, vivió una complicada situación política durante su año de presidencia porque no solo afrontó el 23-F sino el intento de golpe de estado que preparaban los coroneles para el 27 de octubre de 1982, solo un día antes de que las votaciones en las urnas dieran la victoria absoluta a Felipe González.



El ex jefe del Gobierno, que era académico de la Real Academia de Ingeniería y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y miembro del Patronato del Real Instituto Elcano, tuvo su última aparición pública el pasado 14 de febrero en un acto organizado por el Fórum Europa, en el que intervenía el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes.

