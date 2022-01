Coldplay regresa con regalos para sus fans

El grupo británico Coldplay se suma a la moda de adelantar su nuevo trabajo en internet. El primer single de su nuevo álbum se podrá escuchar de forma gratuita a través de su web.

Los fans del grupo de Chris Martin podrán descargarse Violet Hill, de su nuevo álbum Viva La Vida or Death And All His Friends, de forma gratuita durante una semana desde las 13.15 horas (en España) de este martes.

El album completo, que tiene en su portada el famoso cuadro de Delacroix La libertad guiando al pueblo, se lanzará en Reino Unido el 12 de junio.

Además, el célebre conjunto británico también ha anunciado dos conciertos gratuitos: uno en la Academia Brixton de Londres el 16 de junio y otro en el Madison Square Garden de Nueva York el 23 de junio.

Y eso no es todo, porque el 7 de mayo, la revista musical NME regalará una versión de vinilo de siete pulgadas de Violet Hill.

Internet, nuevo punto de partida

Ofrecer un single gratis es uno de los últimos intentos de los músicos de llegar a más fans y a los medios de comunicación a través de nuevas iniciativas comerciales.

No es el primera experiencia similar en el mundo de la musica. El pasado año Prince regaló su álbum Planet Earth en una publicación semanal, causando malestar en los comercios y en el sello discográfico que tenía el acuerdo para su distribución.

Por su parte, Radiohead copó los primeros puestos del ránking en Reino Unido y EE.UU. tras ofrecer inicialmente a sus oyentes la opción de pagar lo que quisieran por descargarse el álbum In Rainbows.

Mientras las bandas intentan buscar formas de vender su música y conectar con los fans, particularmente a través de Internet, los sellos discográficos están luchando por mantenerse a flote y han perdido un número de importantes actuaciones de sus clientes como resultado de una reorganización drástica de la industria.