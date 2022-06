Pat el perro guardián

(Música cabecera)

(LADRA Y GRUÑE)

(RESOPLA)

Venga, mas fuerte, Pat. Tienes que dar miedo.

(GRUÑE)

Ah, mucho mejor. ¿Lo entiendes?

Los ladrones tienen que asustarse cuando te oigan.

Vale, entrenamiento para perros policías.

Lección número dos.

(Música animada)

Bien hecho, Pat, recuerda levantar las patas traseras cuando saltes.

Nos vamos.

Vigila a Hoodie, ¿vale? La casa y a Hoodie.

(LADRA)

(Música tensión)

(RONCA)

(Música tensión)

¿Eh? ¿Qué le pasa a esta llave?

(VOZ EN OFF) "Los ladrones tienen que asustarse cuando te oigan".

(LADRA)

Será mejor que te abras...

(GRITA)

(GRITA)

Un momento, ¿he cerrado la puerta con llave?

-Se te ha olvidado, pero ya lo he hecho yo.

De igual, no hay por qué preocuparse.

Pat está de guardia. Si Pat protege la casa...

-Ninguna puerta me detendrá.

(GRITA)

(GRITA)

¿Quién en su sano juicio electrifica una puerta?

Bueno, esto no se acaba aquí.

Ah, aún no es tarde...

Eh...Hola, perrito.

(LADRA)

¡Ah! ¡Quema, ayuda! (GRITA)

Ah...

Esto es una casa de locos.

¿Eh? ¡Ah!

(INTENTA GRITAR)

(MAÚLLA)

(MAÚLLA)

(LOS PÁJAROS RÍEN)

(RÍEN MALÉVOLAMENTE)

(Música acción)

(GRITAN)

(GRUÑE)

(Golpes)

Le demostraré que soy más listo que él.

¿Uh?

(Música acción)

(MAÚLLA)

¡Esta casa está llena de lunáticos!

(MAÚLLA)

(GRITA)

(LOS PÁJAROS RÍEN)

(GRITA)

(MAÚLLA)

(GRUÑE)

(Gritos)

(CLOQUEA)

(MAÚLLA)

Me las vas a pagar, chucho.

Me has impedido hacer mi trabajo y has roto todo mi equipo.

Es hora de darte una lección.

(Música acción)

(SE ESFUERZA)

Ajá, ¿quién manda ahora, eh? (RÍE)

(AÚLLA)

(GRUÑE)

Ya está, perrito, buen chucho.

(GRITA)

Ah... Me rindo.

(SUSPIRA)

(MAÚLLA)

(Coche)

Pat, Hoodie, hemos vuelto. Eh... ¿Quién es?

Oh, la compra, me había olvidado de que la iban a entregar hoy.

Supongo que has encontrado la llave debajo del felpudo.

-Sujétalo, aléjalo de mí, aléjalo. (GRITA)

-Creo que Pat se ha tomado lo de vigilar muy en serio.

(RÍE) ¿Quién se ha ganado una rica salchicha?

Muy bien hecho, Pat. Te lo mereces.

(Nana)