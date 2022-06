Fiesta con piñata

(Música cabecera)

¡Venga, Pat, vamos al parque! ¡Melón el último!

¡Píllame si puedes!

(Música)

¡No! Ahí está Víctor. No quiero hablar con él.

Vamos en plan comando.

Vaya cumpleaños, vaya fiesta,

solo con una tarta, velas y un perro, como un ermitaño.

(SUSPIRA) Qué aburrimiento.

No puede ser. Si eso me pasara a mí, me pondría supertriste.

(LADRA)

Tienes razón. Vamos a darle una sorpresa. ¡Venga!

(Música)

¡Perfecto! Tenemos un montón de chuches.

Va a ser una fiesta increíble.

No es mi mejor amigo, pero puede que él hiciera lo mismo por mí.

(AÚLLA)

¡Hola! (RÍE)

Si es mi vecinita con su chuchillo. ¿Qué haces aquí?

Eh... Nada, es que me tengo que ir. ¡Nos vemos!

¡Uf! Casi arruina la sorpresa. ¡Venga, a trabajar!

(Música)

(RÍEN)

¿De qué tipo la hacemos? (LADRA)

(RÍE) Buena idea.

Haremos una piñata con forma de Tank.

¿Qué opinas? Va a ser una pasada.

¡Eh, oye! ¿Qué va a ser una pasada?

¡No me lo puedo creer! ¡Lárgate, Víctor!

Vamos, Pat. En el cobertizo no nos encontrará.

(Música)

(RÍEN)

(SUSPIRA) Por fin solos.

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(MAÚLLA)

(Puerta)

(Música tensión)

(JADEA)

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(Continúa la música)

(LADRA)

(Motor)

(Música tensión)

(SILBA)

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Tachán! Ya está. Se parece un montón, ¿verdad, Pat?

Pat, ¿estás ahí?

¡Pat!

¡Au!

¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Eso de espiar está muy feo.

¡Oh, venga! ¿Ya no puedo ni espiar a mis vecinas?

(Música)

(AÚLLA)

(Música)

(GRUÑE)

(Música)

Bueno, ¿crees que se parece, Pat?

(Continúa la música)

(LADRA)

(Continúa la música)

(LADRA)

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(LADRA)

Pat, ¿dónde estás?

(Continúa la música)

(LADRA)

¡Ah!

(Continúa la música)

(Música)

¡Ah! Aquí estás. Echándote la siesta, ¿eh, holgazán?

Muy bien, ya está.

Verás cuando la vea Víctor.

Una piñata, ¡ja, ja, ja! ¡Ah!