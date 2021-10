La catástrofe con la oruga

(Música cabecera)

(GRUÑE)

(TELEVISIÓN) "Te he atrapado cual rata, Superratón".

(RONRONEA)

Pat, ya estoy aquí.

¿Te has pasado el día durmiendo, holgazán?

Ven aquí, quiero presentarte a alguien.

Esta es Snoodle.

Vamos a cuidarla todo el fin de semana.

Es la oruga de la clase. Es mona, ¿eh, Pat?

(LADRA) Voy a poder cuidarla todo el día

y escribiré todo lo que hace en mi informe.

Pat, cuento contigo, los dos tenemos que cuidar de ella.

(MAÚLLA) Hoodie, no.

(MAÚLLA) ¿Has visto, Pat?

Es tan glotona como tú. Anda, lo ha devorado todo.

Hay que conseguir más comida. ¿Vienes, Pat?

A ver qué encontramos para Snoodle.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE)

Voy a preparar una cena genial para la oruga,

con pepinillos, aunque no muchos que son amargos,

con salsa de chocolate y más cosas ricas.

(MAÚLLA)

(Pájaros discutiendo)

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

(RÍE)

Snoodle, te traigo comida, ¿quién quiere un poco?

¿Snoodle? No, no puede ser. Se ha escapado.

¿Adónde ha ido? No podía escapar por ningún sitio.

Código rojo. Operación orugatástrofe.

Pat, tú busca en el salón. Hoodie, tú a la entrada.

Yo me encargo del resto.

(SE ESFUERZAN)

(GRITAN)

(Silbido)

(RÍE)

Oh, he buscado... Oh, has encontrado a Snoodle,

qué olfato, Pat.

Eh, hola. Eh...

No se mueve. Claro, no pasa nada. Se ha convertido en una crisálida.

Está durmiendo como tú y luego será una mariposa preciosa.

Venga, Lola, es la hora de comer. Enseguida vuelvo.

Dulces sueños, Snoodle. Ahora vuelvo.

(Nana)

(Música acción)

(TELEVISIÓN) "Durante la temporada de apareamiento,

las hembras del flamenco se reúnen en la playa

para conseguir su color y sin perder tiempo, empieza...".

(RONCA)

(Música intriga)

(LADRA)

¡Snoodle!

Papá, ¿dónde pusiste mi cazamariposas?

(Música acción)

(RÍE)

(LA RANA CROA)

(Música acción)

(Golpe)

Date prisa, papá, Snoodle se va a escapar.

¿Dónde está el cazamariposas? No lo entiendo, estaba aquí.

Ah, aquí está.

(Música alegre)

(Música acción)

(GRITA)

(RÍE)

(CLOQUEA)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(GRITA)

Snoodle, Snoodle, ¿dónde estás?

(LADRA)

Snoodle, estás aquí.

Más bonita que una oruga, ¿verdad? Espera, tengo una idea.

Mereces ser libre, vamos, a volar.

Adiós, Snoodle.

Mi profesor lo entenderá.

Además, tengo un montón de fotos para mi informe, sacaré buena nota

y todo gracias a ti, ¿eh, Pat?

Y esta es la última foto.

Tras un día de aventuras,

Snoodle la oruga comió un montón de lechuga

y se transformó en crisálida.

(RONRONEA)

(Pitido)