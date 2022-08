Fiesta de los smoothies

(Música cabecera)

Ya lo tengo todo. Manzanas, plátanos, chocolate, fresas...

Nuestros batidos serán la caña.

(RÍEN MALÉVOLAMENTE)

Oh, no. He olvidado la leche. Voy a por ella.

Vigila las cosas, Pat.

¿Mm?

(Golpe)

(RÍEN)

(Música animada)

Uf, solo queda una.

Suéltala, Víctor, la necesito para mi fiesta.

¿A quién le importa tu fiesta? Es mi leche, suéltala.

Bueno, podemos compartirla ¿no?

Mm... porque soy muy amable. ¡Ja! Mentira. Me la quedo yo.

Mm...

(RÍE)

(BALBUCEA)

¿Eh?

¿Eh?

(RONRONEA)

(GRUÑEN)

(MAÚLLA)

(Música tensión)

Ah...

(GRUÑE)

(Silbido)

¿Eh?

(SE ESFUERZA)

(Música animada)

¿Mm?

(MAÚLLA)

Oh...

(Música animada)

¡Ah!

Víctor, eres de lo que no hay. ¿Dónde estás?

(RÍE) No me encontrará.

¡Ay! Venga, déjalo ya.

Dame la botella. Vale, tranquila, toma.

Ups...

(RÍE) Eso es superingenioso.

¿Eh?

(Golpes)

(Música tensión)

¡Ah!

¿Mm?

(Continúa la música)

¡Ah!

(RONCA)

¡Ah! Mm...

(Música animada)

(SE ESFUERZAN)

(GRITAN)

(Música tensión)

(Golpe)

(RÍE)

(GRUÑE)

(LADRA)

(Motor)

(RÍEN)

(Música tensión)

(GRITA)

(Continúa la música)

(LADRA)

(LADRA)

(RÍEN)

(Continúa la música)

(Música animada)

(Herramientas)

(Música tensión)

(RÍEN)

(Claxon)

Uf...

(CLOQUEA)

(Música animada)

(RÍEN)

¡Ah!

(GRITA)

(RÍE) Como se ha quedado...

¿Eh? (LOS PÁJAROS GRITAN)

¡Au!

Oh, fíjate, se acabaron los jueguecitos.

Gracias, Pat.

(LLORA) Mi cara.

No seas tan dramático, venga, levántate.

También estás invitado.

Te voy a preparar un superbatido para que te pongas bueno.

(GRITAN)