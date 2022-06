(Música cabecera)

Mira, Pat. Qué pasada.

Un robot de verdad. (LADRA)

No está mal, ¿eh?

Se llama Perfect O.

Este es el prototipo para probarlo.

Vaya.

Imagina lo que podríamos hacer con él.

¡Puede que hasta volar!

Espera, Lola.

El manual dice que es un robot de limpieza, no uno volador.

(SILBA)

(RÍEN)

(Disparos)

Llegaré tarde.

Lola, no toques a Perfect O.

Luego lo probamos juntas, ¿vale?

Vale.

(Música suave)

(LADRA)

Tranquilo. No lo romperé.

(GIME)

(ROBOT) "Hola, soy Perfect O.

¿En qué puedo ayudarle?".

Pues...

¿Sabes hacer algo divertido?

"Limpiar y ordenar".

Ah, claro. Vale.

Adelante.

(Música suave)

"Desorden".

"Desorden".

"Desorden". (GIME)

Puede lavar, planchar,

coser, recoger la basura...

(RONRONEA)

"¡Desorden! ¡Desorden!".

¡Oh!

(ASIENTE)

(RONRONEA)

(Aspirador)

(Música suave)

(LADRA ASUSTADO)

(RÍEN)

(MURMURA)

"¡Desorden! ¡Desorden!".

"¡Desorden! ¡Desorden!".

(SUSPIRA) Qué aburrimiento, por favor.

Pat, ¿dónde estás?

¿Perfect O?

(ASUSTADA) Perfect O!

¡Tengo que cogerlo antes de que vuelva mamá!

(SE RELAME)

-¡Eh! ¿Pero qué es esto?

Es...

Perfect O, un superrobot. (RONRONEA)

(RÍEN)

Más bien parece un superjuguete.

"Oh, oh. Oh, oh".

(RÍEN)

(Música animada)

(LADRA ASUSTADO)

(RÍEN)

¿Eh?

¿A dónde ha ido Perfect O?

Qué raro, iba directo hasta tu jardín.

(RÍE)

Hum...

(Música suave)

"Soy Perfect O. ¿En qué puedo ayudarte?".

(RÍEN)

(RONRONEA)

(RÍEN)

"Desorden".

"Desorden".

(MAÚLLA)

(RÍEN)

(Música suspense)

(Aspirador)

(RÍEN)

(RONRONEA)

(Música animada)

(MURMURA)

(Música acción)

(SILBA)

(Música acción)

(Bocina)

(RÍE)

(GRAZNA)

(Música acción)

¡Oh!

(RÍE)

"Conexión".

(RÍE)

"Conexión".

Ah, aquí estás.

Oh, no. Espero que no esté...

"Conexión. Soy Perfect O.

¿En qué puedo ayudarte?".

Ah, solamente estaba apagado.

(RÍE) ¿Hoodie?

(AULLA)

(RÍE)

Qué raro.

No encuentro la función de baile por ningún sitio.

(RÍE)

"¡Desorden! ¡Desorden!".