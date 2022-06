Pánico en el veterinario

(Música cabecera)

(GRUÑE)

¡Vuelve, Pat, es un pinchacito de nada!

(Golpes)

(Música acción)

(Salpicadura)

¡Ah! -¡Au!

(RÍE)

(CROA)

(Salpicadura)

Venga, Pat, eres un gallina

cada vez que te tengo que llevar al veterinario.

(GRUÑE)

(Música intriga)

(RÍEN)

(GRITA)

¡Ah!

(Claxon)

(GRITA)

(JADEA)

¿Mm?

Verás cómo esta noche ya no te acuerdas del pinchazo.

(GRUÑE)

Oye, Víctor, dile a tu saco de pulgas que se calme.

Mi perro hace lo que le da la gana.

¿Verdad, Tank? Hola.

(GIME)

¿Por qué habéis vuelto otra vez?

(AMBOS) Por las vacunas.

Qué monada.

Voy a meter al pájaro en la jaula

y luego atenderé a tu gato, jovencita.

Oiga, yo he llegado antes.

Vacunaré al gato primero, son más dóciles que los cerdos.

(RÍE)

(RÍE)

Vaya, creo que es el historial de su chucho.

¡Ay!

Enséñame su historial médico, por favor.

Ah... Me lo he dejado en la entrada.

A ver si encuentras mis gafas.

Y comprueba que las jaulas siguen cerradas.

Sí, señor. Tranquilo, no te asustes.

(GIME)

Víctor, ¿has visto un historial médico?

¿Y también unas gafas?

Cállate. ¿No ves que estoy ocupado? Ah.

(RÍE)

(Música suspense)

Clarice, necesito tu ayuda.

¿Oh?

(Música animada)

¡Ah, estás ahí, Clarice! Ponlo en la báscula.

¿Mm?

¡Ah!

(GRUÑE)

(Campana)

(JADEA)

Madre mía, alguien ha engordado, ¿eh?

(Latidos)

Bueno, no muy bien, pero nada por lo que preocuparse.

Pásame la aguja.

(GIME)

(Música suspense)

(GRUÑEN)

¡Ah!

Oh, pobrecito.

(RÍE) ¡El veterinario está fatal!

(GRUÑEN)

Mm...

(GIME)

Ah, ya está.

(Silbido)

(GIME)

(Música acción)

Muy bien, ya puedes irte.

¡Señor, las he encontrado! ¡Oh!

(RÍE) ¿Le ha puesto un disfraz a Pat?

Le he puesto un collarín para que no se rasque.

Déjame su historial médico. Oh, aún no he podido encontrarlo.

Ahora vuelvo.

(Música intriga)

No sabía que los veterinarios arreglasen lámparas.

Pues a tu perro le vendría bien una bombilla nueva.

¿Ah, sí?

¿Ves esa luz?

Sí, voy a decírselo al veterinario.

Adelante,

porque le diré que has soltado a todos los animales.

¡Ah! ¡Ni se te ocurra! ¡Eres un mentiroso!

Eso por provocarme.

(RÍEN)

¿Siguiente?

¡Oh, no, no, no, me meteré en un lío si no los encuentro!

¿Mm?

(Chillido suave)

(LADRA)

(Música suspense)

¿Mm?

(GRITA)

(GIME)

(SILBA)

(GRITA)

(RÍE)

(Música tensión)

(GRITA)

Ay, ay, ay...

¡Ah!

(Ladridos)

¡Buen trabajo, Pat!

(LADRA)

¿Mm?

Tenemos que mantener los ojos bien abiertos

para encontrar al camaleón.

Mm...

¡Voy a decirle a mi padre que me ha pinchado!

(RÍE) No te preocupes, jovencito, un pinchacito no hace daño.

(Música suspense)

Tendrás un pelo bonito y brillante.

Pero yo no soy un perro.

Bien, ¿por dónde íbamos?

(GIME)

¡Eh, cuidado! ¡Oh!

(Música acción)

(Ladridos)

(GIME)

(GRITA)

(CACAREA)

(Música tensión)

¡Ah!

¿Pat?

(GIME)

¿Mm? Mm...

Bueno, ya está todo en orden.

Ah, se me había olvidado, el pájaro. ¿Sabe qué? Ha tenido polluelos.

¿En serio? Nunca había visto algo así.

(GIME)

También hay otra cosa que no ha visto,

que eres el perro más valiente del mundo.

¡Mm!

(LADRA)

¡Ah! Sí, ha tenido polluelos.

Bueno, un pinchacito no le hace daño a nadie.