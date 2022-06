Un gran estusiasmo

(Música créditos)

(Música cabecera)

Ah, ah, ah.

Con este diploma, vuestras mascotas serán

unos perros bomberos de rescate, unas bolas peludas de fuego...

¡Es genial! Pat nació para ser perro bombero.

¿Porque hace pipí en todas partes?

(RÍE)

Muy gracioso...

Para empezar, Pat y Tank tienen que encontrar

un trozo de queso que he escondido porque un buen olfato es crucial

en un perro de rescate. ¡El primero que lo huela... gana!

¿Preparados? ¡Ya! ¡Venga, Pat! ¡Vamos, busca!

(OLFATEA)

¡Busca, Tank, busca!

Venga ya, eso no es.

Mal otra vez.

Así no ganaremos.

Si piensa que voy a perder mi valioso tiempo

en buscar un trozo de queso apestoso, va listo.

Tú quédate aquí, Tank.

(GRUÑE)

(OLFATEA) ¿Uh?

¡Oh, lo has encontrado!

Siéntate. Se lo diré a tu entrenador.

(GRUÑE)

(LADRA)

(GRUÑE)

(LADRA)

(Música acción)

(LADRA)

(RÍEN)

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Ah!

¡Uh, uh!

(GRITAN)

¡Oh! ¿Dónde está? ¡Si estaba aquí!

(LADRA)

(RESOPLA)

¿Eh?

(RÍE)

Uh.

(A LA VEZ) ¡Ah!

(LADRA)

(LADRA)

Venga, Tank, vámonos. No hay tiempo que perder

si queremos ganar.

Estaba aquí, se lo juro. ¡Punto para nosotros!

¡Aquí está el queso! Se acabó tu suerte, lenta.

Tank y yo somos los mejores. Yo he escondido cheddar no stilton.

(GRUÑE)

Uh...

Ahora, hay que desenrollar la manguera y llevarla

al parque de bomberos. Entre los árboles,

encontraréis vuestro objetivo. Un consejo,

no toquéis esta palanca, es para desenrollarla automáticamente,

y tendríais que volver a empezar. Buena suerte...

(RÍE)

Podéis animar a vuestros perros, pero sin pasar de la línea.

¿Listos? ¡Vamos!

(Música acción)

¡Vamos, Pat! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Tank!

(Música intriga)

(Música acción)

¡Ah!

(RÍEN)

(Continúa la música)

¡Vamos, Pat! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Tank!

(RÍEN)

(Silbido)

(Música acción)

Uh.

Oh.

¡Tank!

(LADRA)

¡Yuju! ¡Hemos ganado!

Siguiente prueba, cada bidón tiene un pequeño fuego

y cada equipo tiene un depósito de agua

y un cubo para apagarlo, pero también podrán usarse

otras opciones. Un bombero debe tener iniciativa.

¡Eh! ¿Qué es eso?

¿Qué? Nada...

Nada, que me ha parecido ver un como se llame... ¿Empezamos?

Ah, ah.

¡Listos! ¡Adelante! ¿Qué pasa? ¿Pesa mucho?

¡Uh! ¿Qué hay en este cubo?

¿Uh?

(LADRA)

(Música acción)

¿Qué...? ¡Agua! Gracias, Pat.

¡Muy buena idea!

Muy bien, los ganadores son Pat y Lola.

¿Qué? Si han hecho trampa...

¿Nos da el diploma de perro bombero de rescate?

Contaré vuestros puntos. ¡Ah! Buen trabajo, Pat.

(BESA)

Lárgate, cabeza hueca, no vuelvas hasta que seas más listo.

(GIME)

¡Ah! Ah.

¡Ah!

Eh...

(GRUÑE)

¿Eh?

(GIME)

(TOSE)

No, no... Me he equivocado. Vuelvo a empezar.

Uno más uno son dos... ¿Eh?

¡Ay!

(Motor)

(Música acción)

(CACAREA)

(Continúa la música)

(CACAREA)

(ASPIRA)

(Continúa la música)

(TOSE)

¿Qué ha sido ese ruido? ¿Eh?

¡Eh, mirad allí! ¡Hay humo!

No... El cobertizo del parque está ardiendo.

¿Pat? ¡Tank!

Ay, ay.

Ah, ah. Uh...

¿Estás bien? ¿Qué le has hecho a mi perro?

¡Ha salvado su vida! Bien hecho, Pat.

Has sido muy valiente.

(RÍE)

Creo que Pat se ha ganado su diploma y tú también, Lola.

Dime, Víctor, ¿cómo se ha convertido mi cheddar en stilton?

¿Y de dónde ha salido el pegamento? Oh...

(RÍE) Voy a hacer una colecta. Los bomberos las hacen, ¿verdad?

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

¡Ah!