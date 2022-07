Impresora en 3D

(Música créditos)

Mira, Pat, es una impresora 3D.

Es de mi madre. La usa para hacer maquetas arquitectónicas.

¡Qué guay! Puedes hacer todo lo que quieras.

¡Vaya! ¿Has visto? ¡Qué rapidez!

Es una auténtica pasada. Espera un segundo, tengo una idea.

Queda superguay con tu pelaje.

Haré cosas para mamá y papá cuando vuelva del cole,

pero... (CHISTA)

Quiero sorprenderles esta noche.

(RÍEN)

Mmmm. (RÍEN)

(AÚLLA)

(RÍEN)

¿Mmmm?

(Música acción)

(RÍEN)

(Continúa la música)

(RÍEN)

(GRUÑE)

(RÍEN)

(SILBA)

(Pitidos)

(Música suspense)

(Música acción)

(RÍE)

(GRITAN)

(AÚLLA)

(Música acción)

(Golpe)

(RÍE)

(Música suspense)

(RÍEN)

(Alarma)

(GRITAN)

(AÚLLA)

(SUSPIRA)

(Música oeste)

¡Ah! (CACAREA)

Rápido, Pat, hay que darse prisa.

Hay que hacer un montón de regalos para mamá y papá.

Sí que te has divertido con la impresora 3D.

-Eh, mirad esto. (GRITA)

-Y tu padre también. (RÍE)

-Nada roto, estoy bien.

(LADRA)

Tranquilo, Pat, no me he olvidado de ti.

Aquí tienes, discreto, pero muy elegante.

(LADRA)

(GRUÑE)

(RÍEN NERVIOSOS)