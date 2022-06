Una entrega especial

(Música cabecera)

(LADRA)

Chocolate, mermelada... Seguro que les encanta.

Solo hace falta una cosa. (LADRA)

"Konnichiwa". Uh.

(RÍE) Genial, seguro que le gusta.

(MAÚLLA) No, no, no.

Eso no es para ti, glotón, es para Akira,

el amigo japonés con el que me escribo.

(Música)

Papá, mi paquete está listo. ¿Llamas al repartidor?

Pat, vigila a Hoodie, voy a preparar mi mochila del cole.

(LADRA)

Mm...

(SILBA)

(Música)

(RÍE)

-¿Eh?

(RÍEN)

¿Mm?

(RÍEN)

(LADRA)

(LADRA)

(RÍEN)

(Silbido)

¿Mm?

(MAÚLLA)

(RÍEN)

(GRUÑE)

¿Mm?

(HACE ESFUERZOS)

(Timbre)

Es el repartidor. Ya voy.

(HACE ESFUERZOS)

(LADRA)

¿Mm?

(LADRA)

Ya está enviado. Adiós, Pat, me voy al cole.

(RÍEN)

(Música)

(SORPRENDIDOS) ¿Mm? (RÍE)

(Música)

(GRUÑEN)

(Cláxones)

Uf.

(Música)

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

¿Mm?

(RÍE)

(RÍE)

(LADRA)

¿Cómo? He cerrado las puertas.

¡Ah!

(RÍEN)

¿Mm?

¿Eh?

(MAÚLLA)

Oh, ¿y estas canicas?

¡Eh!

(RÍE)

(Motor)

Oh, oye. ¿Mm?

¡Ah!

¡Oh!

(LADRA)

Mm...

(Música)

(LADRA)

(RÍE)

(LADRA)

(RÍE)

(LADRA)

¿Uh?

¿Cuándo crees que le llegará tu paquete?

No creo que tarde mucho.

Hola otra vez, señor, ¿está mi paquete de camino?

Sí, pero no de Japón, me acaba de robar el camión un perro.

(CONFUNDIDOS) -¿Mm?

(Música)

¿Eh?

(Claxon)

(Claxon)

(LADRA)

(Cláxones)

(GRUÑE)

Mm.

¿Mm?

(Claxon)

(LADRA)

(Continúa la música)

(LADRA)

¿Mm?

(Música acción)

(LADRA)

(GRITAN) ¡Ah!

(Continúa la música)

(LADRA)

(Estruendo)

(RÍE)

(HACE ESFUERZOS)

(GRUÑE) ¡Ah!

¿Mm?

(NIEGA) (RÍE)

¡Ah!

¡Ah!

Ah...

(Música)

(LADRA) (RÍE)

(Estruendo)

(OLFATEA)

(Maullido)

(MAÚLLA)

Ah...

¿Mm?

(A LA VEZ) ¡Ah! (RÍE)

Así que un perro le ha robado el camión.

¿Me está tomando el pelo? -Pero le juro que lo vi.

Mm.

Vaya, pues antes no estaba. -¿Está en condiciones de conducir?

-Oh.

Uf, me alegro de que hayan encontrado el camión.

Mira, mi paquete va de camino. Ahí está.

Va a cruzar todo el océano y lo seguiremos hasta que llegue

a casa de Akira.

(MEGAFONÍA) "Señores pasajeros, aterrizaremos en Tokio

dentro de 15 horas, disfruten del vuelo".

(SORPRENDIDOS) -¡Ah!