Un trozo de tarta

(Música cabecera)

¿Eh? Mm.

(SALIVA) Pruébala y dime qué opinas.

Mm. Oye, Hoodie, serás glotón.

(MASCULLA) ¿Eh?

Mm.

Oye, no tiene gracia.

No está mal, pero las mías están mejor.

¿Te has convertido en un repostero?

Ya sabes que yo sé hacer de todo.

(ORDENADOR) "¡Hola!

Aquí el doctor Gâteau de nuevo con vosotros".

El que mejor haga un postre casero

podrá ayudarme esta noche en el programa en directo.

Nos vemos en el parque.

Así compararemos nuestro talento.

¡Ah! Qué pena, se me ha roto el microondas.

Tranquilo, Víctor, en mi cocina cabemos los dos.

(RÍE FORZADO)

Fíjate, tus magdalenas no se parecen en nada a las mías,

pero, tranquilo, estarán deliciosas.

(RÍEN)

(Música suave)

Mis magdalenas no van a ganar.

Pero seguro que las de Lola sí.

Pat, vigila las magdalenas. Vuelvo en 5 minutos.

(Música intriga)

¿Eh?

(Música animada)

(GRITA)

(RÍEN)

(Música acción)

¡Ah!

¡Ah! ¿Mm?

Mm. ¡Maravillosas, deliciosas!

¡Ah!

Vale, ya estoy lista.

¿Pat?

Estará fuera.

Bueno, ya hemos llegado. Voy a inscribirme.

Vigílalas. Son mi receta para el éxito.

(Música acción)

(GRUÑE)

¿Mm?

(LADRA)

(LADRA)

Qué mal, el número 13. Me esperaré.

¡Oye! ¿Y mis magdalenas? ¿Dónde está Tank?

¿Mm? ¡Hola, Víctor!

¿Cómo estás? ¿Asustado?

Y ahora el número 31.

Lo siento, no están muy buenas. La masa está muy seca.

No saben a nada.

¡Oh! La cola es enorme. Me sentaré a esperar.

(Música suave)

¿Oh?

(RÍEN)

(Música acción)

¿Eh?

(Continúa la música)

(GRUÑE)

(Continúa la música)

Tank, Tank.

¿Ah?

(RÍE) Eh, las magdalenas de Lola.

(LADRA)

(Música suave)

(Música acción)

Bien, ¿a quién le toca?

-Ah, me tengo que ir a clases...

Hola, Víctor.

¿Lola? ¿Ya estás aquí?

Pues claro, llevo un siglo esperando.

¡Au!

¿Listo para enfrentarte al despiadado doctor Gâteau?

¡Oh! Bueno, no te lo vas a creer, pero me ha atacado un chucho

y se ha comido mis magdalenas. Qué mal.

¿Un chucho? Sí, claro.

El siguiente, por favor.

¡Ah! Aquí estás, Pat.

Chócala para darme buena suerte.

Hola, jovencita. ¿Qué me has traído? (RÍE) No ganará con mis magdalenas.

Mm. Déjame ver.

Mm. Son divinas.

Tú serás mi ayudante en el programa de esta noche.

¡Bien! Hemos ganado, Pat.

Mira mi última creación.

Mm. ¡Fabuloso!

Pero ¿qué es?

Este es Pat, el mejor perro del mundo.

(LADRA)

Tranquilo, Tank. Solo es una indigestión.

No te preocupes.

La próxima vez mis magdalenas estarán buenas.