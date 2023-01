Subtitulado por Accesibilidad TVE.

# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal; # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás que diversión. # En una casa de locos...

# ¡diez chicos y yo!... # No podría ser mejor.

# ¡Ca... sa... de... # locos! #

"Una casa de locos".

"Vacaciones accidentadas".

Todos: 1797, 1798,

1799... 1800!

¡Ahí los tenéis; 1800 pavos en el frasco de los ahorros!

Y eso significa...

Todos: ¡Vamos de vacaciones, vamos de vacaciones!

¡Vamos de vacaciones, vamos de vacaciones!

Es un día importante para los Loud. ¡Tendremos vacaciones de verdad!

No una visita a la tía Ruth ni una acampada en el parquin,

¡unas señoras vacaciones! Pero no ha sido fácil conseguirlas.

Con una familia tan grande cuestan mucho dinero.

¡Sírvanse limonada! Todos pusimos de nuestra parte.

-¡Ah, no, gracias!

He dicho... ¡Sir... van... se... limonada!

-¡Me llevo cinco!

# A muchos sitios quiero ir pero la pasta he de conseguir. #

¡Oye, Loud! ¡Te pagaré si dejas de montar ese horrible escándalo!

¡Estupendo tronco! Mi corazón me pide vacaciones.

¡Hecho! ¡Papá, tres Lynn-sañas más! ¡Con extra de salsa!

¡Cariño, nada de pedidos especiales! ¡No doy abasto!

¡Cachis!, eso era una seta.

-¡Oiga! ¡Oh! Lo siento.

He hecho demasiadas horas extra.

¡Up; eso era un molar!

¡Con cinturón molaría un montón!

Lucirás la espalda si te pones falda.

¡Agh, no, no!

¿Qué le dije sobre llevar calcetines y sandalias?

Solo si son vistosas o irónicas.

¡Listos, señora Parker!

¡También transporto muebles y abro jarras! Para que lo sepa.

-¡Uy! ¡Qué suerte la mía!

Se me ha caído un tarro de pepinillos bajo el sofá.

¡Feliz cumpleaños!

Todos: ¡Bieeeeen!

Amigos, nos hemos reunido hoy para despedirnos de Dorothy.

Tuvo una vida plena, en la que nadó por su castillo,

explotó burbujas y comió piedras.

Al final, lo último no fue una gran idea.

-Gracias. -Ha sido un servicio precioso.

(Salta la alarma del coche)

(Música)

-¡Mueve ese esqueleto, niña! -¡Uuh!

¡Gracias a nuestro esfuerzo hemos ahorrado para pasar una semana

en el hotel-resort Sauce Llorón, en el lago Michigan!

¡Tendremos barcos de choque, equitación y 26 tipos de chocolate!

Todos: Vamos de vacaciones, vamos de vacaciones.

-¡Eh, Louds! ¡Os volveré a pagar si dejáis de armar ese escándalo!

¡Ya tenemos dinero de sobra! ¡Oye! ¿Y los aperitivos?

A ver, el señor Quejica va a vigilar la casa;

Clyde y los McBride van a cuidar a Walt, Charles y Cliff.

# Unas cositas más y estaremos relajándonos en la... #

(Todos hablan)

¿Por qué llevas eso a las vacaciones?

-Vosotros tenéis protector solar, y yo el mío.

¡Familia! ¡Lleváis demasiadas cosas! Hay que dejar algo.

¿Y si largamos esta maleta? ¡Ni hablar del peluquín!

Es muy importante.

-¿Puzles? ¡La maleta se queda!

Todos: ¡Pues la mía también!

¡Bazta! Apartaoz y dejadme trabajar.

-¿Cómo lo has hecho? Ez muy zenzillo.

Utilicé una fórmula que combina loz factorez del análiziz ezpacial

y el teorema bázico de fizica que declara que cada...

No preguntéiz zi no queréiz zaberlo. -Lo siento, tenemos prisa.

-Según la reseña, el hotel tiene una política muy estricta.

-¡Si no llegamos a las ocho, perdemos la reserva!

¡Esperad!

-¡Bien, vamos allá! -¡Vacaciones con los Loud!

-¡Chicos... hip, hip! Todos: ¡Hurra!

¡Para! ¡Me he dejado los pañales de Lily!

¡Resulta que también me dejé a Lily! -¡Caca!

Todos: # Vamos de vacaciones, vamos de vacaciones... #

Todos: # Vamos de vacaciones... #

(El camionero toca el claxon)

¡No dejes que nos adelante ese vejestorio! ¡Pisa a fondo!

-¡Eh... Eso hago! -¡No dejo de ir a tope!

Maldito presumido con su bólido.

¡Mira! ¡Vamos, papá! ¡Nuestra dignidad, papá!

-¡Eso está hecho, L.J.! ¡Pásale, pásale, pásale!

¡No te lo aconzejo! ¡Con nueztro ángulo de dezcenzo,

velocidad del viento y el eztado de ezta chatarra,

me temo que vamoz a ¡acabar...! Empotradoz en una cuneta.

-¡Oooooh!

-¡Mi pequeña! -¡Qué he hecho!

Apartaos y dejadme a mí.

¡Vaya! ¡Buen trabajo, cielo! ¿Cómo lo has hecho?

Eh, poca cosa. Había una grieta en el bloque de cilindros,

así que redirigí el escape por el carburador y luegoo...

Si no queréis saberlo no preguntéis.

¡Espera! Vale, ya podemos irnos.

Los dos: ¡Ostras!

¡Agh! ¡Qué calor!

Papá, ¿puedes poner el aire antes de que se me fría el pelo?

-¡Vaya! -Parece que no va.

Se habrá salido el anticongelante. Para, papá, voy a verlo.

-No puedo. Recuerda, hemos de llegar a las ocho.

¿Se podría bajar una ventanilla? -Lo siento, cielo.

-Si bajamos cualquiera no volverán a subir.

¡Sé que hace calor, pensad... que estamos en la playa!

¿Con esta ropa? ¡Agh, no!

¿Alguien quiere unos aperitivos de judías?

¡Qué asco! Están de muerte; tienen mucha fibra.

Zí, ezo parece. ¡Ha sido el asiento!

¿Lo veis! Todos: ¡Ooooh!

Ahora no hace ruido. ¡Me ahogo!

-¡Sed fuertes, niños! -¡No abráis nada!

-¡Está en mi bocaaa!

-¡Mucho mejor! ¿Quéeee?

-¿Estáis todos bien? (¡He estado mejor!)

La buena noticia es que se han arreglado las ventanillas.

La mala es que estamos sin puerta. Es imposible reenganchar esto.

Puedo tener una solución.

¡Muy buena, aunque no podremos ir tumbados!

¡Jajajajaja! ¿Lo pilláis?

¿Qué? ¡Si no queréis un chiste no me deis pie!

¡Esperad!

-¡Buah! ¿Quién tiene hambre?

Todos: ¡Yo. Tengo mucha hambre! -Cariño, vamos a buscar un sitio

para el picnic. ¡No hay tiempo, vamos retrasados!

Hay que comer en el coche. -¡Yo me ocupo!

-¡Marchando unos bocadillos! ¡Lanzo! ¡Cuidado!

¡Au! ¡No te pases, colega!

¡No llego!

Esos bocadillos de huevo estaban riquísimos, cariño.

Gracias por hacerlos. ¡Muchas de nada, mamá!

¡La basura aquí! ¡Ui!

Tampoco sé lanzar. ¡Gallinas!

Esto, chicos.. No me puedo levantar, el bocadillo me sentó fatal.

Leni, ¿qué es lo que has puesto en esos bocadillos?

No me acuerdo. Los hice hace semanas.

¡Leni! No puede ser bueno.

¡Estaba tan contenta por el viaje que quise adelantar las cosas!

¡Creo que voy a vomitar! ¡Lo zecundo!

¡Vomito! ¡Para, papá!

-¡No hay tiempo; usad una bolsa! ¡Vale, vale!

Todos: ¡Apartaos, que tengo una urgencia!

Leni, no volverás a hacer una comida hasta próximo aviso.

Zi, vamoz a redondearlo en «nunca».

¡Ja, ja! ¡Mirad al prisas del granjero!

Así no adelantarás a nadie, ¿a que no?

-Lynn, eso no está bien. -Cariño, deberíamos ayudarle.

¡Vale, pero solo le ayudamos diez minutos!

¿Quiere que le ayudemos con ese pinchazo?

-¡Ah, qué amables! Mi rueda de recambio está bajo estas cajas.

-¡No pasa nada! ¡Louds, a formar!

(Música)

¡La última!

Nunca había tocado uno de estos chiquitines. ¿Del año 20?

-Del 21. ¿Doce válvulas?

-Dieciséis. ¡Ja, ja! Qué bien.

Listo. Con esto llegará a su destino, pero no pase de 80.

-Muchas gracias por vuestra ayuda, amigos.

-Siento no poder compensaros como es debido, pero...

¿Qué tal si os lleváis unas cerezas para el viaje?

¡Están riquísimas!

-Eso es por el tipo de estiércol que utilizo.

¡Sí! Noto como un toque a caballo.

-¡Que tengáis un buen día, chicos!

Bien, familia, volvamos a la carretera.

¿Dónde está Furgozilla? Todos: ¡Aaaah!

¡No te llevarás a mi niña! ¡Vuelveee!

Pues... adiós vacaciones.

Vale, chicos, he llamado a la poli y van a buscar a Furgozilla.

No puedo creer que nos perdamos los barcos de choque.

¡Y montar a caballo de espaldas! -¡Y el chocolate! ¡Ay, el chocolate!

¡Alto ahí, estamos de vacaciones! Solo tenemos que llegar al hotel.

¡Bum! ¡Hay una parada de autobuses ahí mismo!

Todos: ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos!

Acabo de acordarme. Tu cartera y mi bolso están en la Furgozilla.

-¿Concurso de micro abierto? -¡Tendremos que ganar un dinero!

-¡Y el loco del Loud tiene un plan!

Vamos, papá. No zeaz tan duro. Cualquiera podría perder zu furgoneta

-¡Cuando quería decir loco, me refería a... ¡mi cencerro!

¡Ah!

¿No lleva la cartera encima pero sí el cencerro?

Eztá claro que eztá muy loco.

-¡El Guardabarros Café quiere presentarles a la familia «Loud»!

¡«Laud»! -¡La familia «Loud»!

# Con mi familia viajaba,

# me quería evadir.

# Todo pensé, planifiqué # pero luego se estropeó.

# Esto es el blues, # baby,

# de un conductor.

-# Conductor.

-# Y los asientos huelen fatal; -# también olvidamos a Lily llevar.

# Blues del conductor.

-# Lalalala.

# Nos quedamos sin aire.

-# Pasamos mucho calor. -# Olía fatal.

-# Recuerdo ese olor. # Mamá se desmayó.

# Este es el blues, baby,

# de uuun conductor.

-# Conductor.

-# El perro huyó y Lily lloró,

# pero esta vez # no se nos olvidó.

# Blues del conductor.

-# Lalalalala. -# Y después todos vomitamos

-# por una ensalada mortal.

-# Así es como acabamos tirados,

-# cantando juntos esta canción.

-# Cantando juntos esta canción.

# Blues del conductooor.

-# Bieeeen. #

¡Ya tenemos la pasta para continuar, troncos!

Siete, ocho, nueve, diez... ¡Cielos! ¡Me he vuelto a dejar a Lily!

-¡Gú! ¡Ah! ¿Entonces a quién nos dejamos?

Todos: ¡Luna!

-¡Uf, me meo, me meo, me meo!

¡Yeeaah! ¡Luna, que perdemos el autobús!

¡Buenas noches, Guardabarros Café!

¡Os queremos, «Loud»! -¡Salvemos estas vacaciones!

¡Vaya! Creía que solo llevaba a uno. En fin...

"Autobús de prisiones".

¿Dónde está el resto de los pasajeros?

¿Qué más da? El autobús es nuestro.

-Bueno, también está él. ¡Grrrr!

Cariño, ¿no crees que este autobús tiene algo raro?

Nunca he visto uno con esto, pero será por seguridad.

O quizás... algo de una cárcel. -¡Tienes razón!

-Lo que significa que él es un...

¡Bonitos tatuajes, señor!

Pero el tatuador olvidó ponerle ropa a la chica. Tranqui, se lo arreglo.

¡O sea por favor!

¡Estoy súper obsesionada con tus brazaletes!

¿Puedo probármelos? Eh... ¡Claro! Si puedes quitármelos.

-¡Pare el autobús!

¡Jejejejeeje!

¡Animaos, familia! ¡Esto no ha acabado!

Seguro que alguna buena persona nos lleva. ¡Ah, ahí hay una!

¡No pares! ¡Ni los mires a los ojos!

¡Oh, por favor! Ez evidente cuál ez el problema.

Ningún conductor va a recoger a una familia de 13 perzonaz.

Zugiero aplicar la técnica llamada «ezconder el iceberg»:

Prezentamoz a nueztro mejor 10 % y ocultamoz al rezto.

¡Ay, mira a esa pobre señora con su bebé!

Para el coche.

¡Aaah!

¡Hola! ¿Le importaría parar, por favor?

Bueno, no ha sido muy limpio. ¡Jajajajaja!

Demasiado pronto.

Eeeh, perdonad, chicos. Tengo que hacer mis cosas.

¡Vaya! ¡Tenéis que ver esto!

-No es necesario, cariño. -No hace falta que te veamos.

¡No es eso! He encontrado la forma de salir de aquí.

Aunque mirad por dónde pisáis, también he hecho caca.

-Pfft... Eso no va a volar. ¡Yo me encargo!

¡Puedo repararla en un plis plas!

¿Quién va a pilotarla? ¿Y si lo hace Lori?

¡Lleva todo el día fumigándonos! Todos: ¡Jajajajaja!

¿Cómo! ¡Os dije que fue el asiento!

Todos: ¡Claaaro!

Yo puedo. Me enseñó el abuelo. Pilotó en el Ejército.

¡Qué pasada, mamá! Eso no es nada.

Deberíais haberme visto haciendo el caballito con un tanque.

-¿Hay algo más que no sepamos de ti? -¿Cariño? ¿Rita?

Faltaban piezas, así que tuve que improvisar.

-¿Con un pañal? ¡Un pañal nocturno!

Es más resistente. He encontrado pintura para darle un lavado.

Y también he pintado a Lori en el fumigador.

¡Agh! ¡No se parece en nada!

Eh, ¿seguro que sabes lo que haces? Tenemos a toda nuestra familia...

-¡Menos a Lily! ¡Uy!

¡Eh, esta vez la cuidáis vosotros! Yo tengo que pilotar.

Mamá, ves, eh... ¿ves el silo, verdad?

Todos: ¡Cuidado, cuidado; arriba, arriba!

Todos: ¡Ooooh!

¡"Fugooozila"!

Cariño, esto es en realidad un avión.

¡Fugo-zila! ¡Fugo-zila! ¡Vaya! ¡La peque tiene razón!

¡Mirad ahí abajo! Todos: ¡Ooooh!

¡Mi pequeña! ¡Ve a por ese camión!

¿Qué pasa con llegar a las ocho? ¡Tal y como vuela tu madre,

no será un problema!

-¡Aparta, lentorro, que voy con retraso!

¿«Radares aéreos de velocidad»?

¡Sí, ya, claro! ¡Demonios!

¡Si me ponen otra multa acabaré conduciendo un carrito de golf!

El abuelo me enseñó a ocuparme de esta clase de listillos.

¡Ahora aprenderá!

¡Mis platos! ¡Anda ya! ¡Mis pesas!

¡Ostras! -¡Mis puzles! ¡No me fastidies!

-¡Mi pequeña! ¡Bien!

¡Ahora es descapotable! -¡Jo, no hay quien le pare!

¡Espera un segundo! ¡Podemos fumigarle!

¿Por qué la tenéis tomada conmigo? ¡Lori, me refiero al avión!

¡Ah! ¡Ponte delante, mamá!

¡Anda, toma fertilizante!

¡Aaah!

¡Nunca me pillaréis, polis!

Todos: ¡Qué pasada! ¡Ha sido brutal!

¡Vale, chicos, tenemos un hotel al que ir!

-¡No pasa nada! -Solo son unos arañazos.

¡Mis pequeñines! Os daba por perdidos.

-Eso sí que sería una tragedia.

¡Jajajajajaja!

"Hotel resort Sauce Llorón".

¡Son las ocho menos uno! ¡Hay que ir a pie!

¡Lynn Loud padre! ¡Tengo una reserva!

¡Oh, no! Lo siento mucho, señor Loud,

pero no ha llegado a tiempo y ya hemos dado sus habitaciones.

¡Pe-pe-pe-pero si son las ocho!

-En realidad, señor, son y 35.

¡Ah! ¡Se ha parado mi reloj! ¿Pero cómo ha pasado?

¡Mis puzles!

¡Por favor! ¿No puede darnos otras? ¡Aceptaremos lo que haya!

-Lo lamento. -El hotel está al completo.

No sabe por lo que hemos pasado. ¡Tengo una canción y todo!

Ahora no. -Me encantaría ayudarles,

pero no puedo hacer nada por ustedes.

Yo sí que puedo hacer algo. -¿El granjero con prisas?

Si no hubiera sido por vosotros, también habría llegado tarde al hotel

Qué menos puedo hacer que ayudaros a todos. Os podéis quedar conmigo.

-Es todo un detalle, pero somos una familia grande.

¿Va a tener sitio para todos nosotros?

-¡Ah, no es un problema! -¡Tengo toda la planta superior!

-Dejad que me presente. Soy Jerry Kling, rey de las cerezas.

¿Eh? ¡Qué? ¡Siempre cocino con sus cerezas!

-¡Vamos, chicos! ¡Dejad que os enseñe vuestra habitación!

Todos: ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué emoción!

¡Uf! ¡Ya nos veía como cerezas en lata!

¡Parecía que habíamos pinchado en hueso!

Luan... Vale. No os pondré más rojos.

Todos: ¡Yujú! ¡Toma! ¡La tengo!

Bueno, cariño, lo conseguimos.

Nuestras primeras vacaciones en familia.

-¡Creo que debería ser una tradición de la familia Loud!

¡Jajajaja! ¡Soy libre. Yuhuuu!

¡No es posible!

"Cárcel".