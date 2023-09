# Casi no puedo pasar, tanta gente hay que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar.

# Ropa sucia que escalar, pañales que huelen mal.

# No abandonaré, resistiré.

# En "Una casa de locos".

# 10 chicas y yo, verás qué diversión.

# En "Una casa de locos".

# 10 chicas y yo, no podría ser mejor.

# Casa

# de locos. #

"UNA CASA DE LOCOS"

"NO ES UN CHISTE"

¡Ah! Hola, Lincoln, ¿leche o zumo?

Leche. ¡Ah!

Si este chiste te ha dejado K.O., ven a mi actuación

en el concurso de cómicos infantiles este sábado en el club Risotadas.

Seguro que va a ser algo... ¡Ah!

...electrizante. (RÍE)

¿Sabíais que el pintalabios y el lápiz de ojos se han peleado?

Pero no os preocupéis, ya se han arreglado.

¿Lo pilláis? -(AMBAS) ¡Ah!

Venid a ver mi brillante actuación este sábado,

seguro que os vais a mear de risa. ¡Ah!

Hola, Lisa, ¿qué es 3,1416?

Ay... Es el número pi, es pan comido.

¿Comido? ¿Un postre?

Serviré unas buenas risas en el Club Risotadas este sábado por la noche.

"Toctoc". -¿Quién es?

Tivo. -¿Tivo quién?

"Tivoy" a chupar la sangre. -No toques a Edwin.

Oh, lo siento, no quería ser parásito.

Eh, ven a verme al club Risotadas. Tranquila, no muerdo.

¿Decías algo? También estás invitada.

Gracias por venir a tomar el te conmigo.

¿Quién de vosotros quiere un tentempié?

¿Tentempié? Esperaba un "tentenmano".

¿Lo pillas? Deja el chupete y ven a verme.

Me ha fastidiado la ducha. -¿Tente en mano, en serio?

¡Ah! Deja que adivine, Luan.

Tenía un chiste a huevo con el que me iba a partir,

posdata, no lo hice.

-Qué ganas de que pase su actuación en el club Risotadas,

me está volviendo loca. -Y que lo digas,

ni siquiera hace gracia, es totalmente ofensivo.

Es insufrible. Ojalá lo dejase.

(HABLAN ENTRE ELLOS)

¡Ah! ¡Porras! ¿Eso es leche?

Sí, ¿quieres un poco? Esta vez no.

¡Oh!

Gracias.

Hola, chicas, ¿sabéis dónde está mi cepillo de pelo?

No lo sé, Luan, ¿dónde está tu cepillo de pelo?

Oh, no importa, está aquí.

Ha sido extrañísimo, colegas. Lo sé, ni siquiera ha hecho esto.

¡Ah! Lo he solucionado.

No entiendo cómo Pitágoras fue incapaz de adivinarlo,

era pan comido. -¿Has dicho pan comido?

¡Protones, aquí viene el lanzamiento de proyectil de pan!

A mí me parece dificilísimo. ¡Enhorabuena!

¿Enhorabuena en lugar de lanzarme un pan? No entiendo.

"Toctoc". (AMBAS) ¿Quién es?

Yo. ¿Tenéis calderilla?

(AMBAS) ¿Yo tenéis calderilla quién?

Vale, si no queréis ayudarme, iré a hablar con Lola.

Eh, Lola, ¿tienes algo de caderilla?

Lo pillo, calderilla, muy gracioso.

¡Oh! ¿Realmente quieres dinero, Luan?

Gracias.

Vale, chicos, Luan está rara últimamente,

me acaba de pedir dinero y no ha hecho ningún chiste al respecto.

Oh, ¿no se ha marcado ningún tranchete

ni lechuga ni rebanada?

Vaya, qué raro.

Ahora que lo pienso, podría haberme estampado una tarta.

Ha llamado a mi ataúd solo para pedirme calderilla.

Quizá debamos comprobar si está bien.

O podemos disfrutar del descanso.

Propongo que lo celebremos. Coincido.

Por fin podremos disfrutar de una tarta

sin que nos la tire a la cara. ¡Aprovechemos la oportunidad!

(TODOS) ¡Sí, genial, bien!

¡Basura! Voy a entrar.

Oh, Luan, has tirado tus folletos a la basura por error.

No es ningún error, no iré al concurso,

de hecho, voy a dejar la comedia.

¿Cómo? ¿Por qué vas a dejar lo que más te gusta hacer?

Porque escuché lo que dijisteis de mí el otro día.

Pero si no lo decíamos en serio, nos desahogábamos.

Verás, te has excedido un poco últimamente,

seguro que es porque te estás preparando para el espectáculo.

No tienes que inventar excusas, Lincoln, lo pillo, no soy graciosa,

soy pesada. Por cierto, aprovechando que tienes esa bolsa,

cuadernos de chistes, basura. No, Luan, eres graciosa, nosotros...

Gafas de broma, basura, cojines de aire, basura.

No pasa nada, Lincoln, me habéis hecho un favor,

si mi familia cree que soy pesada,

imagínate un público lleno de desconocidos.

¡Oh! Gracias por sacar la basura.

¡Chicas, dejad la tarta! ¿Por qué, va a explotar?

No, y nunca más lo hará. Luan escuchó todo lo que dijimos

sobre ella y va a dejar la comedia.

Vaya, pues su actuación en el club Risotadas será malísima.

No, no actuará en el club Risotadas. (TODAS) ¡Ah!

¡Pero si era muy importante para ella, lo escribió en su diario!

Probablemente. Debemos convencerla de que actúe.

Tenemos hasta mañana por la noche, algo se nos ocurrirá.

Ya lo tengo. Chicas venid aquí.

¡Oh, oh! Se me ha caído una piel de plátano,

espero que nadie se resbale con ella.

Pues entonces recógela.

Hola, Luan, acabo de preparar seis pasteles de merengue

y no sé qué puedo hacer con ellos.

Pues no sé, podrías comerte dos y donar el resto a la caridad.

Colega, llevo todo el día practicando con el aro de la caja

mis "patapamchín", necesito reírme, ojalá alguien me contara un chiste.

Que te lo cuente otro.

Jo, Leni, está todo mojado ahí fuera.

¿Está muy mojado ahí fuera?

No lo sé, Luan, ¿está muy mojado?

Bastante, pero se está secando.

Vale, chicas, es obvio que los cebos para chistes no han funcionado.

Lo sé, le lanzo mis mejores bolas y ni intenta rematarlas.

No os preocupéis, tengo otro plan, vamos a pasar de los chistes

e ir a las carcajadas. ¿Qué significa eso?

Canastas en lugar de tiros libres. ¡Me gusta!

(TODAS) ¡Sí!

Parece asqueroso.

¡Madre mía, Luan, eres total!

Hola, ¿qué estás viendo?

¡Madre mía, Luan! ¡Oh, vaya, eres desternillante!

¿Te queda mucho para acabar?

Colega...

Mucho para acabar, eres lo más tía.

¡Vale, todo el mundo fuera ahora!

Sé lo que estáis intentando y no va a funcionar, se acabó la comedia.

Se acabó la comedia,

típico de Luan. Leni, para de una vez.

Me mondo...

No podemos rendirnos.

No podemos rendirnos, qué gracioso.

Chicos, esto es superdivertido.

Chicas, creo que tengo la respuesta. Déjalo, Lisa se ha adelantado.

He calibrado mi máquina del tiempo para que nos envíe dos minutos antes

de que Luan nos oyera criticarla. Está bastante bien.

Advertencia, tras el viaje podemos acabar con el trasero en la cara.

Lincoln, ¿cuál es tu plan?

No podemos convencer a Luan de que es graciosa, ¿verdad?

Pero ¿y si un público puede? ¿Cómo vamos a hacerlo, tío?

Dejádmelo a mí. Aseguraos de que va al club Risotadas a las 20.

¿Aún puedes ponerme el trasero en la cara?

Gracias por venir, Luan. De nada.

Que no sea graciosa no quiere decir que no disfrute de la comedia.

Un momento, ¿o sí? -Señoras y caballeros,

bienvenidos al concurso de cómicos infantiles.

Por favor, denle una calurosa bienvenida a nuestro primer cómico,

Lincoln Loud. (PÚBLICO) ¡Viva, bien!

(LUAN) ¿Qué hace con mi cuaderno de chistes?

Hola Royal Woods.

¿Sabíais que el pintalabios y el lápiz de ojos se han peleado?

Porque el siete se comió al nueve. ¡Ah, ese final está mal!

No importa, este seguro que os encantará.

¿Por qué el guisante cruzó la carretera?

Un momento, eso no tiene sentido. Oh, el pollo.

Esta letra es muy difícil de leer.

¿Por qué los estudiantes se comieron sus deberes?

Porque la profesora dijo que eran pastel comido.

¡No, no, no!

El final es pan comido.

¡Oh! Su actuación no tenía mucha miga.

Discúlpenle, mi hermano está un poco empanado.

¿Sabéis qué le dice una barra de pan a otra?

Mira, te presento a una miga.

(Risas)

¿Por qué Jimmy no anda en bici? Poque Jummy es un pez.

¡Aquí está! La ganadora del concurso de cómicos infantiles.

Oh, os lo debo todo a vosotros.

Lincoln, gracias por presentarte para que subiera al escenario.

Ah, sí, a propósito, por supuesto.

Pensamos que eres muy graciosa y estamos orgullosos de ti.

Sentimos haber sito tan duros contigo.

Gracias, os lo agradezco.

Sé que a veces me paso un poco de la raya, intentaré moderarme.

-¡Huy!

Adelante, suéltalo. ¡Me tienes frita!

Tus huevos ahora sí que están revueltos.

No hay yema que se te resista. Nos alegramos de tu vuelta.

Eh, una cosa está muy clara, el desayuno no es lo tuyo.

Me parto conmigo misma.

"AGUAFIESTAS"

¡Oh, Dios mío! ¿Qué quieres decir?

Vale, Leni debería estar ocupada un rato,

le dije que podía comunicarse con Cliff pestañeando.

Doy por abierta la sesión.

Hemos intentado organizar muchas fiestas sorpresa,

pero siempre han salido mal y todos sabemos por qué,

o mejor dicho, por quién.

Vale, viene, todos a esconderse.

Leni, ¿qué haces? Me escondo para tu fiesta sorpresa.

(TODOS) ¡Oh!

Hermanos, me hayo perpleja por haber recibido una invitación

a mi propia fiesta de cumpleaños sorpresa.

Oh, la he mandado yo para asegurarme de que vinieras.

(TODOS) ¡Oh!

¿Me pongo el vestido rosa o el azul para tu fiesta sorpresa?

¡Tía! ¿Qué?

El azul va mejor para aguar las fiestas.

¿Lo pilláis? En serio, lo has echado a perder.

Bueno, este año queremos hacerle una fiesta sorpresa a mamá,

lo que significa que, por mucho que la adoremos,

hay que ocultárselo a Leni. Vale, chicos, esto queda así,

yo limpio la casa, Lola y Lynn hacen la comida,

Lana y Lucy la decoración, Luan y Luna la diversión

y Lisa la lista de invitados,

y papá se lleva a mamá fuera de casa.

¿Y yo?, ¿cuál es mi trabajo? Tú tienes el trabajo más importante,

debes mantener a Leni distraída hasta que mamá vuelva a casa.

Si se nos acerca grita una palabra en clave, por ejemplo, "narciso".

¿No puede ser algo más molón como serpiente o cuásar, o...

(TODOS) ¡Ah! ¡Ah! ¿Así nos saludamos ahora?

Me gusta. Solo quería mi esmalte de uñas.

Cliff quiere que le haga las uñas. Por cierto, ya que estáis aquí,

hoy es el cumple de mamá, pensaba que podríamos hacerle

una de nuestras famosas fiestas sorpresa y, si estáis de acuerdo,

iré a decírselo ahora. De hecho, creo que mamá no quiere

una fiesta este año, vamos a hacer algo sencillo.

(TODOS) Sí, eso es, se lo merece. Oye, Leni, ya que estás aquí,

tengo algunas preguntas urgentes que hacerte sobre moda.

Lincoln, todas las preguntas sobre moda son urgentes.

Vale, chicos, nos vamos ya.

Llevaré a vuestra madre de compras, porque me encanta comprar.

Deberíamos dejar a papá fuera de la planificación de fiestas.

Y estos son cuadros escoceses. Entonces,

¿hay diferencia entre los cuadros escoceses y los normales?

Una diferencia enorme, pero para que lo entiendas mejor

voy a buscar unas muestras abajo.

¡No! O sea, tengo una pregunta más importante,

¿se pueden llevar pantalones cortos vaqueros?

¡Oh, Dios mío! Lincoln, hay que volver a empezar desde el principio.

Ah... ¡Ah!

Tengo que hidratarme antes de empezar.

¡Tulipán! No, ¡margarita! ¿Cuál era la palabra?

¡Ah!

Lo siento, chicas, debe de ser algo que he comido.

Hola, chicas. ¡Ah!

Oh, es verdad, había olvidado el saludo, ¡ah!

Oh, Lola, tu silla de tarta me ha dado una idea.

Aunque no le hagamos una fiesta a mamá,

podríamos prepararle una tarta. Ya has oído a Lori,

haremos algo sencillo. ¡Narciso! ¡Ah, ah!

Aún no estás listo para estampados florales.

Bueno, con esto lo cubrimos todo. Literalmente.

Voy a contarle cotilleos a Cliff. ¡Espera!

Siempre estás buscando un modelo para tus vestidos,

bueno, aquí me tienes. ¡Ah!

Mis hermanas me deben una. ¿Qué has dicho?

He dicho que creo que hay que cogerle el dobladillo.

Bajad el volumen, chicas, Leni os va a oír.

¡Ah! ¿Qué ha sido eso?

Nada, no he oído a Luna tirar sus platillos, quiero decir...

¡Narciso, narciso!

Luna, tienes que... ¡Ah!

Narciso...

Lincoln, es necesario que espabiles un poco.

Sí, nunca acabaremos si tenemos que empezar de nuevo cada vez.

¿Estás bien, Lincoln? Para saltar por las escaleras

necesitas pantalones paracaídas.

Lana, esos globos explotados me han dado una idea.

Sé que no le haremos una fiesta a mamá,

pero ¿no tendríamos que decorar la casa por su cumpleaños?

Repetimos, algo sencillo. ¿Sabes qué podríamos hacer?

Una tarjeta, tal vez una con un camello, con una escafandra,

que sea de esas de rascar y oler

y que diga: "Feliz cumpleaños de tus 11 hijos".

¡Me flipa! ¿Dónde podemos encontrar una?

En la tienda de regalos Husell Taki.

Mmm, está solo a tres paradas de autobús.

Es para la fiesta de mamá y ella se lo supermerece. Adiós.

¡Buena idea, hermano mayor!

¿Alguien me ayuda con las serpentinas?

(TODOS) ¡Ah! Olvidé los zapatos... Espera, no.

Vale, adiós. (TODOS) ¡Ay!

Vale, hemos perdido un tiempo muy valioso, pero podemos lograrlo.

Todos al trabajo.

¡Cachis, no me quedan globos!

Uh, ya sé, mi alijo secreto de chicles.

(Música de intriga)

¡Ah!

Le falta picante.

¡Ay, ay, ay, ay, ay!

Mmm, le falta un poco de azúcar.

(Timbre)

Han llegado los invitados. -Un placer.

Flip tiene la costumbre de nunca presentarse con las manos vacías,

aquí tienes. -¿Leche caducada? Qué considerado.

De nada. ¿Dónde está el papeo?

Ah, que alguien encienda la caja tonta.

Oh, en color, mola.

Doctor Fanstay, saludos.

¡Ay!

¿De dónde has sacado a estos invitados tan pésimos?

Según mi algoritmo la gente con la que mamá se encuentra más

son su jefe, nuestro vecino cascarrabias,

y el dueño del súper más cercano.

Que se encuentre más con ellos no quiere decir que le caigan bien.

Bueno, que use papel higiénico no quiere decir

que lo considere un adorno de fiesta apropiado.

Te dije que debíamos haber utilizado mis globos marrones.

Claro, porque todo el mundo quiere que su fiesta se parezca

al arenero de Cliff. -Hola, chicos,

tengo unos chistes para la fiesta.

Jo, mamá es tan vieja que su número de la Seguridad Social es el uno.

Habría invitado a más gente,

pero casi todos sus amigos se han extinguido.

Mamá no querrá escuchar chistes sobre lo vieja que es.

La jefaza tiene razón, ¿qué tal si entretengo la fiesta

con mis improvisaciones?

Si haces eso mamá lo odiará, le sangrarán los oídos.

Después de perder todos los dientes con tu tarta.

¡Ah!

Lynn, ¿qué le has puesto a eso?

Le achicharrarás las papilas gustativas a mamá.

No critiques mi trabajo cuando apenas has hecho el tuyo.

(DISCUTEN)

Chicos, dejad de discutir, no entendéis lo que importa,

esta fiesta apesta. Hemos metido la pata.

Lo siento, colega, no es culpa tuya.

No lo entiendo, ¿en qué hemos fallado?

Nunca habíamos hecho una fiesta tan mala.

¿Nos falta algo? Sí, faltan canales de deporte.

Es Leni, puede que arruine todas las sorpresas,

pero es la única que sabe cómo organizar una buena fiesta.

Lincoln tiene razón,

Leni se preocupa por lo que le gusta a la gente.

Hay que llamarla para que vuelva aquí enseguida.

Oh, una tarjeta musical.

Creo que a mamá no le gustará mucho,

pero a mí sí, lo pondré de tono de llamada.

No contesta. Hay que ir a buscarla.

Lo sentimos, la velada se ha terminado.

Un momento, cuatro ojos, Flip también tiene la costumbre

de no marcharse de una fiesta con las manos vacías.

Vale, vámonos. Venga, aparta el trasero.

La hemos pifiado de verdad, ni hemos encontrado a Leni

ni le hemos organizado a mamá... ¡Sorpresa!

¡Oh, sois vosotros! Rápido escondeos,

mamá llegará en cualquier momento. Leni, ¿qué está pasando?

No os enfadéis, sé que queríais algo sencillo,

pero he encontrado todo esto en la tienda

y he decidido que deberíamos celebrarlo a lo grande.

¿No creéis que mamá se lo merece?

Además, encontré la tarjeta que queríais, es superchulísima

y, además, es de rascar y oler.

¡Ah, camello! -¡Dame eso!

¡Oh, camello!

(PAPÁ) Ahora solo tengo que meter la llave

y abrir la puerta principal. ¡Ah, mamá está aquí!

(TODOS) ¡Sorpresa! -¡Ah, qué sorpresa!

Feliz cumpleaños, mamá.

Oh, chicos, este año os habéis superado, mirad qué adornos,

os habéis acordado de que el violeta es mi color favorito.

¿Y huele a comida tailandesa?

Sí, y tarta de chocolate alemana de postre.

Muchas gracias, chicos, es la fiesta perfecta.

De hecho, agradéceselo a Leni,

hemos intentado hacerlo sin ella, pero fue un desastre.

¿Habéis intentado hacer la fiesta sin mí?

Ah, sí, lo sentimos, Leni. Temíamos que arruinaras la sorpresa,

no nos dimos cuenta de que eres la única de nosotros

que sabe cómo hacer una fiesta especial.

De hecho, a partir de ahora,

¿te gustaría ser la organizadora de fiestas oficial?

¡Sí! Gracias, chicos. ¿Lo has oído, papá?

La siguiente será tu fiesta sorpresa,

pero no te preocupes, tendrás invitación.

# Nunca falta diversión,

# porque somos un montón

# en la casa. ¡Casa!

# Siempre una complicación,

# qué familia, qué follón,

# en la casa. ¡Casa!

# ¿Está vez qué será? Ya veremos al final

# si se puede conseguir, solo debo resistir.

# Todos estamos aquí,

# intentando convivir en la casa. #