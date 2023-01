# Casi no puedo pasar, # tanta gente que esquivar,

# pero al baño tengo que entrar. # Ropa sucia que escalar,

# pañales que huelen mal; # no abandonaré, resistiré.

# En una casa de locos, # diez chicas y yo,

# verás que diversión. # En una casa de locos...

# ¡diez chicos y yo!... # No podría ser mejor.

# ¡Ca... sa... de... # locos! #

UNA CASA DE LOCOS

SUPERANDO SELFIES

¡Uy, mi última foto tiene cien me gustas,

un nuevo récord! ¡Mira!

¡Qué guapa! ¡Has encontrado tu mejor ángulo!

¡Gracias! No quiero presumir,

pero siento que domino los selfis.

¡Ya te digo! ¡Tienes casi tantos me gustas

como Carol Pingrey!

(Gesto) ¡Au! ¿¡Carol Pingrey!?

¡No sabía que estaba en esta app!

Acaba de meterse. ¿Te puedes creer que su primer selfi

tiene ciento un me gustas?

¡Trae aquí! ¡Agh!

Típico. ¡Carol la Perfecta siempre tiene que pisarme lo que hago!

No te sientas mal, Lori.

Has vendido casi tantas galletas como Carol.

¡Ah, no te sientas mal, Lori!

Has ganado casi tantos votos como Carol.

¡Bien, Lori! ¡Tienes más puntos que Carol!

Gracias, Leni, pero te recordaré cómo es el golf... otra vez.

¡Agh! ¡Me tiene harta!

¡Llevo tres meses trabajándome esos me gustas en mis fotos!

¡No dejaré que Carol se plante aquí, y me pisotee, otra vez!

¡Juro por mi plaza de aparcamiento que mi siguiente selfi tendrá

más me gustas que Carol Pingrey!

¡Eso! ¡Tú puedes! Eh,

¿me das el móvil para darle un "me gusta" a Carol?

No quiero ser grosera.

Vale, tengo mi luz suave, mis flores...

Hora del selfi en el espejo: Todo un clásico.

-¡Y listos!

¡Lana! ¡¿Qué estás haciendo?!

-¡Instalar una válvula doble!

¡Lárgate!

-¡Pensaba que tú sabrías apreciar mejor que nadie

una cisterna con presión!

¡Fuera! Sí, no va a ganar a Carol. Eliminar.

Vale, tengo mi sombrero, mi crema solar,

y mi zumo de frambuesa con sombrillita.

Hora del... selfi bajo el sol, el favorito del público.

-¡Loud lanza en corto... y...!

¡Aah! ¡, Mecachis, Lynn

-¡Yo tendría que estar cabreada! ¡Me has robado un doblete!

Volvamos a intentarlo...

-¡caca!

No puedo cambiarte el pañal. Pídeselo a otra.

-¡caca!

(Gesto) ¡Cuarenta minutos de ducha ardiendo... (Gesto)

y volvamos a intentarlo! (Gesto) ¡¿En serio?!

-Lo siento, me he cogido esta zona para mi cementerio.

(Gestos) Vale, puerta cerrada, sin hermanas...

Las condiciones perfectas para el selfi pensativo:

Misterioso e intrigante.

(Gesto) ¡Lincoln! ¡Aparta ese juguete!

¡Me estás chafando la foto!

¡Uy, perdón!

(Gesto) ¡Mi pelo! (Gesto) ¡No es justo! ¡No voy a poder hacerme una

foto decente con los locos de mis hermanos sueltos!

(Gesto) Mmm... ¡Hola,chicos! ¿Quién me ayuda a barrer las hojas?

¡Podríamos dejar el jardín precioso!

-(TODOS) (ADLIB) ¡Puaf! ¡No! ¡Pasando! ¡Yo me largo!

¿Conozco a mis hermanos o qué?

-¡Hola, nena!

¡Lo siento, Bobibito, nuestra videollamada tiene que esperar,

necesito hacerme el selfi del salto de hojas!

-Eso te va a costar un poco. ¡Las hojas no saltan!

¡Las hojas no, Bobby, yo!

-¡Ah! Bueno, mira, necesitaba hablar con alguien, porque

tengo la cita con el dentista y... estoy nervioso...

Lo siento, Bobby, ¿podemos hablarlo luego?

¡Me voy a quedar sin luz!

¡Te quiero, adiós!

Vale, bufanda puesta, hojas amontonadas, temporizador,

¡vamos allá! ¡Wiii...! ¡Au!

Vale, paso de hojas,

¡hagamos el clásico selfi en un neumático!

¡Aaah! ¡Abejas!

Vale, paso de eso, a ver un selfi bajo la lluvia. ¡Agh! ¿Y mi lluvia?

(Gesto)

Paso de la lluvia, un selfi en un tractor.

Están de moda, ¿no?

Vaya, ha quedado superperfecta.

¡Y no me he hecho daño! (Gesto) Au...

Cien me gustas, ¡gracias, Chaz...!

Ciento un me gustas, ¡gracias, golfista cualquiera...!

Y... ¡Sí! ¡Ciento dos me gustas!

¡Gracias, tía Ruth, y toma ya, Carol Pingrey!

(Gesto) Cómo duele... (Gesto)

¡Bonito selfi el del tractor, Lori!

¡Gracias, Leni!

¡Tiene casi tantos me gustas como Carol!

(Gesto) ¡Déjame ver! ¡Sabandija...!

Eso es un perro.

No, es una triquiñuela :

¡meter a un animal en el selfi para ganar más me gustas!

¿Pues sabes qué, Carol?

¡A mí me apodan la animales adorables!

Creía que te llamabas Lori.

¡Volved aquí, bichos!

¡Estas sudaderas os quedaran preciosas! (Gestos)

-Adelante...

Eh, Lola, sabes de retoques fotográficos, ¿verdad?

-Creo que mi obra habla por sí sola. A ver qué traes. (Gesto) Uh...

Te va a costar unos cuántos cupcakes.

¡Ciento tres me gustas!

¡Chúpate esa, Carol! ¡Y buen trabajo, Lola!

-Gracias. Más leche.

¡Bonito selfi, Lori!

¡Tiene casi tantos me gustas como el de Carol en la cafetería!

¡¿Qué?! (Gesto) ¡Ahora no, Bobby! ¡Tengo una crisis!

Mira, haré de camarero, pero no pienso llevar tirantes.

¡Tiene que parecer una cafetería de verdad!

¿Quieres que te lleve luego a la tienda de cómics o no?

(Gesto)

Vale, haced como si os estuvierais riendo de algo que he dicho.

-Uy, ¿era humor de cafeterías?

Da lo mismo, Luan.

-A lo mejor dijiste: «¿Por qué el hípster escupió el café?

¡Porque todavía no estaba pasado de moda!» (RISAS)

¡Sí! ¡Ciento cinco me gustas! Lincoln,

ya puedes quitarte los tirantes.

La verdad es que creo que me pegan.

Leni, no me digas que Carol me ha superado con un selfi navegando,

o frente a una tarta o nadando con delfines.

¡No! ¡Ha conseguido más me gustas que nunca

con su selfi de picnic!

(Gesto) ¡Ahora la tendencia son los picnics!

-¡Nena! ¡Ah, menos mal que has llamado...!

¡Bobibito, tenemos que irnos de picnic ahora mismo! (Gesto)

-¿Ahora? Nena, sabes que me gustan, pero vivimos a tres horas

de distancia y están a punto de sacarme...

¡Bobby, es a vida o muerte!

Quedamos en el área de descanso de la salida 57 a las cuatro.

-Eh, creo que podré llegar a las cinco...

¡Agh, vale, espero que siga siendo tendencia...

ni te retrases! Y lleva tu camisa roja, o no, el polo verde...

¡Por favor, no me revientes la paleta de colores!

ÁREA DE DESCANSO

Mm, esto servirá. Agh, ¿dónde está Bobby? (Gesto)

¡Bobbito! (Gesto) ¡Has venido!

-¡Ay, nena...!

¡¿Qué te has hecho?!

Agh, al menos traje las bufandas, quizátapen la hinchazón.

¡O podría hacerte la foto de espaldas...!

-Nena, me han sacado dos muelas, ¿recuerdas?

Te lo dije hace semanas...

¡Madre mía, es verdad! ¡Bobbito, lo siento en el alma!

¡He sido una egoísta!

¡No puedo creer que hayas venido hasta aquí, después de

todo lo que te ha pasado...!

-Oh, nena, iría hasta la luna por ti.

(Gesto) ¡Oh, Bobibito...!

¿Sabes qué? Pasemos del selfi,

vamos a disfrutar de nuestro tiempo juntos.

Se me ha ido toda la cabeza con lo de ganar a Carol Pingrey.

Puede que sea mejor que yo, ¿pero... qué más da?

¡Mi vida todavía tiene muchas cosas buenas!

Como un novio fantástico, para empezar. ¡Ay, Bobbibito...!

-(Gesto) ¡Hielo... en la herida!

INSERTO CENTRO COMERCIAL ROYAL WOODS

Hola, quisiera devolver estos trastos. Ya no los necesito.

(Gesto) ¿Carol? (Gesto) Eh, ¿Carol?

-(Gesto) Eh, eh, eh, hola, Lori...

Sé que esto va a ser para ti lo más extraño del mundo,

pero... quería decirte que... has ganado.

Has sido mejor que yo en todo desde la guardería,

pero... no me importa.

No puedo vivir pensando en competir contra ti.

Bueno, que te lo pases bien.

-¡Lori, espera!

-¿Crees... que soy mejor que tú? Yo pensaba que era todo lo contrario.

A ver, tú entraste en el equipo estudiantil de golf.

¡Nadie más lo consiguió!

¡Y... tienes a diez hermanos que se preocupan por ti!

¡Ah, y... además, no hablemos de tu pelo!

¡No tendré nunca el volumen del tuyo! (RISA)

¿Y ves? ¡Me gasto seis botes de champú, y no hay manera!

Vaya... Entonces, ¿nuestras competiciones no sirven para nada?

-Total. Los selfis se

nos estaban yendo de madre. Tuve que adoptar aquel perrito.

¡Y es malísimo!

Me caí en una tumba. Dos veces. (RISAS)

-¡Somos de lo que no hay!

Me alegro de que hayamos zanjado esto.

Yo también. Oye, te parecerá una locura:

¿Y si lo hacemos oficial con un selfi entre las dos?

-¡Venga ya! ¿Con estas pintas?

¡Sí! ¿A quién le importan, eh? ¡Enviar!

-¡Enviar!

¡Muy buena tu foto con Carol! ¡Tenéis muchísimos me gustas!

Gracias, Leni, pero... ya ni siquiera me importan.

¡Casi tantos como Bianca y Sooyoung!

Hola, Carol. Ahora mismo. ¡Lo sé!

¡¿Se piensan que van a ganarnos con un selfi entre amigas?!

Se van a enterar esas dos...

COMO EN CASA NO SE ESTUDIA EN NINGÚN SITIO

A despertar, familia. Hora de prepararse para el cole.

TODOS (Gestos)

¡Venga, Luna, que la cola del baño es de nueve personas!

¡Un segundo, tron! ¡No salgo hasta que saque este agudo!

¡ Otro día escolaaar...! Eh, espera, no es así. ¡Escolaar...! ¡Escolaar...!

-¡Tira a puerta, y gol! (Gesto)

(Gesto) -(Gestos)

-¿Ezo ez necezario?

-¿Qué? ¡Estás tirando el agua si no has sudado nada!

O ensuciado. ¡Ah...!

-¡Perdonad! ¿Podéis bajar la voz, por favor?

¡Ya sabéis que necesito ocho horas de sueño!

-Esto...

(Gesto) -¿Qué le pasa a Lola?

¿Por qué no se prepara para el cole?

Es temporada de desfiles,

estudia en casa para tener tiempo para ensayar.

-Pft, «estudiar en casa».

Más bien: Dormir, hacer cuatro deberes, y vaguear el resto del día.

-¡Sí! Qué potra. ¡Puede tumbarse tranquilamente

durante una semana!

-En realidad, ezte año zon zeiz.

¡¿Seis semanas?!

Lola necesita prepararse para sus desfiles.

-¡Yo tengo baloncesto, fútbol, pruebas de lacrosse, y hockey,

todo eso hasta el jueves!

-Y yo empalmo dos servicios funerarios mañana,

cada uno en una punta distinta del pueblo.

-Yo organizo la basura de Flip tras el cole, todos los días.

Y yo tengo una charla zobre el zulfato zódico

en el club de cienciaz mañana.

Y mientras, Lola puede dormir hasta que le venga en gana.

-Y ella no tiene que hacer cola para el baño.

-¡Y puede coger lo que quiera de la nevera!

-¡Eh! ¡También deberíamos estudiar en casa!

¡Gente, mamá y papá no nos van a dejar nunca!

¿Pero y si lo hicieran?

...y Lynn tiene lacrosse, Lori tiene golf, Luna tiene a su banda,

Luan tiene su negocio de clown...

-Lo sabemos. Os llevamos a todas esas cosas.

¿Qué os parece? ¿Podemos estudiar en casa?

-Bueno, a Lola le ha ido bien estudiando en casa estos años,

¡a lo mejor es lo que necesita la familia!

(TODOS) (GRITOS Y ADLIB) ¡Síii!¡Bieen!

-¡Pero con una condición!

Estaré en casa, pero estaré trabajando en mi libro.

Así que tendréis qu responsabilizaros de de acabar vuestros deberes

o volveréis al colegio normal.

(TODOS) (ADLIB) ¡Ah, vale! ¡Ya lo creo! ¡Sin problema!

¡Por supuesto!¡Obvio!

-¿Sabeis quiénes tienen dieciocho pulgares

y también estudian en casa? ¡Nosotros!

-¿Qué? ¿Por qué necesitáis estudiar en casa?

¡No eres la única que se merece un horario flexible!

Resulta que tenemos cosas que hacer.

-¡Sí, y ahora podemos vaguear todo el día, como tú!

-No estoy vagueando. Sigue habiendo deberes, ¿verdad?

-¿Nuestros libros, dices?

Tenemos toda la semana: un paseo por el cementerio.

Sí. Si tú puedes hacerlo, nosotros también.

-Vale, pero mucho ojito: Os podéis despistar enseguida.

Esto es vida, ¿verdad, troncas?

-¡Zin duda! Penzadlo: En un día normal leería libroz para

párvuloz, ahora puedo leer un libro para univerzitarioz.

Creo que no lo has entendido, Lisa.

-Aquí cada uno vaguea a zu manera.

Ace Savvy está en la jungla amazónica,

buscando la guarida secreta del malvado Blackjack.

¿Encontrará a su...?

-¡Cuidado, es la Reina Mantis! (GESTO Y ADLIB)

¡Vaya! (GESTO Y ADLIB)

-(Gesto)

-Mil cinco, mil seis...

-¡Chicos, ya son las dos! ¿No deberíais estudiar?

¿Ya son las dos?

-Deberíamos hacer los deberes.

¡Gracias por el recordatorio, Lola!

Vale, vamos allá. Página uno del libro:

«Lee los contenidos con atención.»

-¡Bam! ¡Una página menos!

¡Oh! No quiero cortaros el rollo,

¡pero Chaz me ha mandado un vídeo de gatos supercuco!

¿Queréis verlo?

¡Sí! -¡Yo también!

-¿Es un gato negro?

A ver, ¿por dónde íbamos? ¡Es verdad! (Gesto)

Página uno del libro: «Lee los contenidos con atención.»

¡Uy! ¡el Camión del heladero!

(TODOS) (ADLIB)

(ADLIB) quiero un helado

-¡Hola, Louds! Veo que os gusta mi CD nuevo

con canciones clásicas de camiones de helados!

¡Uy! ¡Esta me encanta!

-Jo, me han dado ganas de comer helado.

¡Vámonos! Nos lo hemos ganado.

¡Hemos leído la primera página dos veces!

-Oye, Lola. ¿Quieres un helado?

-No puedo, tengo un ensayo de baile con cinta.

-Tendría que conciliar mejor la vida laboral y familiar.

¿Os ha gustado esta semana?

-¡En casa, en casa, en casa...! (RISAS)

(TODOS) (RISAS)

Me ha encantado,

pero deberíamos hacer lo de los libros esos mañana.

Cierto. Le prometimos a mamá que haríamos nuestros deberes.

-Hmm... Por otro lado, mañana es viernes.

Es casi fin de semana.

¡Podríamos dejarlo para el lunes para empezar de cero!

¡Bien dicho, colega!

-¡¿Por qué seguís dándole a la lengua?!

¡Iros a dormir ya! ¡Tenemos examen mañana a las ocho!

¿Examen? ¿Qué examen?

-(Gesto) Así funciona el estudio en casa.

Os examináis cada viernes para comprobar que habéis estudiado,

¡y no habeis vagueado toda la semana! (Gesto)

-¿Qué? ¿Por qué no nos han avisado?

-¿Holaaa? Está en la página dos del libro.

(TODOS) (Gestos)

¿Estaba en la página dos? ¡Normal que no lo viéramos!

(Geste) Pero si no aprobamos, entonces...

-Sí. Volvéis al... colegio normal.

-(Gesto) (ADLIB) ¡La que hemos liado buena! ¡Madre mía!

-(G) (ADLIB) ¡Qué desastre! ¡La hemos liado buena!

¡Estamos acabados! ¡Madre mía!

-Eztá bien... Zimpatizo con vueztro dilema, hermanoz,

pero... perzonalmente no me preocupa un zimple examen

zobre la materia de... ¡¿Cómo dice?! ¿«La nota de loz

preezcolarez ze bazará en zuz proyectoz de manualidadez

de la zemana»?

¡Ah! ¡Laz manualidadez zon mi talón de Aquilez! Dedoz cortoz.

¡Vamos, chicas, aún podemos aprobar! ¡Tú también, Lisa!

¡Tendremos que tirarnos toda la noche estudiando!

¡Tiene razón! ¡No podemos distraernos!

(TODOS) ¡Cierto!

-(RISA) ¡Buenas noches, Louds!

(TODOS) (G)

Vale, ya nos hemos quitado eso de encima...

A ponernos las pilas.

-Para mejorar nueztra probabilidad, zugiero que buzquemoz

un entorno libre de toda diztracción.

-Creo que no cabéis todos en mi ataúd.

-Tengo una zugerencia alternativa...

-¡Vaya! ¿Nos vas a dejar entrar en tu búnker supermegasecreto?

-Zí. Pero nada de tonteríaz.

Luego cambiaré el código de accezo.

¡Muy bien, chicas, a empollar!

(Gesto) -¿Te importaría no hacer eso?

¿Hacer qué? (Gesto)

-(Gesto) -Eh, silencia tus tripas.

Quiero leer un poco.

-¿Cómo puedes oír mi estómago con las pataditas de Luna?

¡Intento tapar el ruido que hace Lucy mordisqueando el boli!

-(Gesto) Así me concentro.

Si no, no dejo de pensar en el perfume de Lori.

Eh, ¿prefieres oler la mugre de la gorra de Lana?

-Vale...

(ADLIB) ¡Tú tienes la culpa!

¡Si no dejaras de hacer la boba...!

-(ADLIB) ¡oye hermanita, no te metas con mis gorras,

que son muy guays

¡Chicas, chicas! Así no hacemos nada.

-¡No lo toquez! Ez para mutantez pozapocalípticoz.

O para el zeñor Quejica.

¿Cómo lo hace Lola para estudiar cada año?

-No lo sé. Habrá descubierto algún truco que no sabemos.

Sabéis qué hay que hacer, ¿verdad?

-Sí.

-Sí. -Sí.

No. (Gesto) Sí... Vale, no. ¿El qué?

Alguien va a tener que interrumpir los sueños de Lola

y pedirle ayuda.

-¡Pero necesita ocho horas de sueño!

-¡O de lo contrario estará medio dormida!

-¡Y le gusta morder!

Pues alguien tiene que hacerlo.

(TODOS) ¡Yo no!

¡Porras!

-(Gesto) ¿Puedo ayudarte?

(Gesto) Lo siento, necesitamos tu ayuda para el examen.

- ¿Ahora? ¡Estoy en pleno sueño reparador! Llevo toda la semana

avisándoos de que tenéis que hacer los deberes.

-Lo intentamos. Fracasamos estrepitosamente.

Lola, ¡no teníamos ni idea que estudiar en casa

era tan difícil! ¿Cuál es tu secreto?

-No tiene ningún secreto. Es esfuerzo y disciplina.

-Yo me rindo.

Ya es tarde para la disciplina,

¿pero puedes enseñarnos la parte del esfuerzo?

-Agh. Lincoln... Vaaale.

-¡Pero me debéis una! ¡Os vais a hinchar a tomar té conmigo!

-¡Vale chicos, es la hora! Dejad los lápices.

O en tu caso, Lisa, tus cosas.

Bueno, ha ido por los pelos...

¡pero ¡enhorabuena, habéis aprobado!

-(Gesto Y ADLIB) ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¡Bien!

-(Gesto Y ADLIB)

(Gesto Y ADLIB) si, chachi piruli

Bueno, casi todos.

Lola, cariño, ni siquiera has terminado.

Lo siento, pequeña. Pero el lunes vuelves al colegio normal.

¡Pero, mamá, entonces no tendré tiempo para ensayar

los desfiles!

-Lo siento, Lola, conocías las reglas.

Ahora acepta las consecuencias.

LUNES...

-Jo... ¿Pero qué...? ¿Qué hacéis levantados a estas horas?

¿No os gustaba empezar a estudiar a las dos?

De hecho, todos volvemos al colegio normal.

-¿Qué?

No aprobaste por nuestra culpa.

Te hicimos pasar la noche ayudándonos

y estabas muy cansada como para hacer tu examen.

-Hemos hablado con papá y mamá

y van a darte una segunda oportunidad.

-Y esta vez, no estaremos aquí para distraerte.

-¿Estáis dispuestos a volver al cole normal solo por mí?

Gracias, chicos.

¡Siguiente! (Gesto) ¿Es el autobús?

¡Oh, no, llegamos tarde!

-¡Hola, Louds! ¿Os gusta mi nuevo CD con sonidos

clásicos de autobuses escolares?