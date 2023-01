# Casi no puedo pasar # tanta gente que esquivar

# pero al baño tengo que entrar,

# ropa sucia que escalar # pañales que huelen mal,

# no abandonare, resistiré...

# En una casa de locos # ...consiguió,

# verás que diversión

# en una casa de locos # diez chicos y yo

# no podría ser mejor

# Ca-sa-de-locos. #

Una casa de locos

DANDO LOUD POR LIEBRE

Os estaréis preguntando quién es el guaperas de la casa.

¡Soy yo, Lincoln! Y me encantará contaros

por qué he cambiado de look. Veréis...

-¡Lincoln! ¿Estás listo para presentarte a la chica nueva?

Claro que sí, Clyde. Afirmativo, estoy listo.

Tengo un nuevo look... un tatu temporal, y una lista de jerga guapa

que saqué de una revista para chavales.

-Estupendo, colega... ¿Pero necesitas eso?

Ya eres un tío genial.

¡El otro día saltaste ese charco con tu bici!

Bueno, viendo el moño que lleva en el pelo,

la nueva parece superguai, tengo que ponerme al día.

-Te entiendo. Y solo tienes una oportunidad para dar buena impresión.

Si la pifias, tendrás que esperar

a que se mude otra chica, y a saber cuándo pasará.

Gracias por la presión extra.

-¡De nada , colega! Bueno, ¿cuál es el plan?

Iré hoy en el bus para tener un ratito de intimidad con ella.

-Bien pensado. ¿Necesitas un compinche?

Gracias, pero hay ciertas cosas

que uno debe hacer solo.

-Es verdad. Les dije lo mismo a mis padres la primera vez

que usé un baño público. Suerte, colega.

Y ahora solo queda un último obstáculo:

Salir de casa antes de que mis hermanas descubran

lo que quiero hacer.

-(TODOS) Alto ahí.

Hola... ¿Qué tal, chicas?

-¿Penzabaz que no noz daríamoz cuenta de que vaz veztido

con la reprezentación hollywoodienze de un rebelde de loz añoz cincuenta?

¡De rebelde nada, quiero ir guapo!

Además, ¿es que uno no puede llevar algo distinto al cole?

-¡En esta casa no!

¿Cuál es la situación, tron?

¡No hay situación! -¡Lincoln, contesta!

¡He pensado en temas de conversación para la nueva...!

(TODOS) ¿La nueva?

-Como las uvas pasas.

¿Son uvas o son pasas? ¡A debatir!

Ahora no, Clyde. Te volveré a llamar.

¿Te pensabas que ibas a impresionar a la nueva con esto?

¡No! ¡No, no, no! ¡No necesito ayuda!

¡Lo tengo todo pensado!

-Lincoln...

No. Seguro que ya tenéis un plan montado sobre qué hacer,

pero la última vez que seguí vuestros consejos

acabé con el ojo a la virulé.

(TODOS) ¡Aaah...! ¡Oooh!

Pero Lincoln...

¡No! Solo tengo una oportunidad para dar una buena impresión

y lo haré a mi manera.

(TODOS) ¡Lincoln!

¡Mirad, pizza gratis!

¡Buf! Espero no haberme manchado la chaqueta.

Me esconderé hasta que llegue el bus. Hola, pequeñín...

Veintitrés, veinticuatro, ¡veinticinco!

¡Caray, cuántas hermanas!

¡No puedo ni imaginar cómo sería eso!

-¡Oye, Lincoln!

(Gesto)

(TODOS) Alto ahí.

-Hola... ¿Qué tal, chicas?

-¿Por qué vaz veztido como un matón del barrio malo del bozque?

-Eso, ¿cuál es la situación?

-¡No hay situación!

-¡Warren, contesta! Soy Danny.

¡He pensado en temas de conversación para la nueva...!

(TODOS) ¿La nueva?

-Por ejemplo: Las uvas pasas. ¿Son uvas o son pasas?

¡A debatir!

-Danny, ya te llamaré.

-¡Cuéntanos todo lo que sabes!

-No hay nada que saber, Betty.

Es una chica nueva de la escuela.

-Ya la odio.

-Ni siquiera la conoces, Brenda.

-¡Y tú tampoco! Pero te vamos a ayudar.

¡Uy, me encanta la Celestina!

-¿Qué sentido tiene?

La vida es un sinfín de miseria iluminado a veces

por la desesperación.

-Creo que tus chakras necesitan ser realineados, Bella.

-¡Mirad, he capturado este momento en óleo!

¡Lo llamo «Retrato de un inútil

siendo rescatado por sus hermanas».

-¡Chicas! No necesito vuestra ayuda.

¿«Sí la necesitas.»? ¡No es verdad, Bridget!

-Zí la nececitaz. Zegún miz cálculoz, la probabilidad

de tener éxito en el cortejo de la nueva zin nueztra ayuda es de 25 a 1.

-Sí, ya estoy acostumbrado a eso...

-¿Y si tu plan no funciona? ¿Y si arruinas tu oportunidad

de dar una buena impresión?

¿Y si me quedo soltera? ¿Y si el mundo se acaba mañana?

-¡Chicas, no tengo tiempo! Si me disculpáis, me marcho.

-(Acento Sra. Doubtfire) ¿Eso crees, querido?

¿Y cómo pretendes pasar por delante de todas nosotras?

-Bueno, pensaba en... ¡Correr!

-¡A por él!

-¡Hora de un tema de persecución!

-No había apuntado esto en mi lista de tareas, pero qué remedio.

-¡Warren deja de correr ahora mismo

o me chivaré a mamá!

-(Gesto) ¡Mira, una cosa que brilla!

-¡Uy! ¿Dónde? ¿Eh?

-¡Cógele, Beth! ¡Beth!

-(Gesto) ¿Eh? ¿Qué...? (Gesto)

-¡Agh, Beth! ¡Espabila!

-¡Vale! (Gesto)

-¡Yiijáaaa! ¡Ya eres mío!

-(Gesto) -¡Te tenemos!

-¡Bájame, Bertha!

-¡Se me ha puesto el PELAJE de punta!

(Alt: ¡Corría que se las PELAJEABA!) (RISAS) ¿Lo pilláis?

(TODOS) (Gesto)

-Ay, Warren, te estás columpiando por completo.

(TODOS) ¡Sí!

-¡Devolvédmelas! ¡Las necesito para estar guapo!

-¡Por favor! Las chicas no quieren a alguien guapo.

Warren, ¡lo que quieren las chicas es a alguien sensible!

Pasa del cuero y ponte un color lavanda.

Queda más a juego con tu pelaje.

-Léele un poema.

-¡Ofrécele un batido de algas saludable y delicioso!

-¡Pero mira si tiene alergiaz!

-Llévate esta pata de conejo.

(TODOS)¡Ugh!

-Piropea su ropa.

-¡Piropea sus ojos!

-Pero... -Sé amable.

-Pero... -Sé romántico.

-Pero... -Sé educado.

-Pero... -¡Y ahora fuera!

-(Gesto)

-¡Eh, hola! Eres nueva

en Royal Woods, ¿verdad? Llevaba detrás de ti varios días...

-Eh... ¿Qué?

-Quiero decir, estaba interesado en presentarme.

Soy Warren.

-Ah. Encantada, Warren.

Tienes unas orejas muy grandes.

-¡¿Son grandes?!

-¡No, no! Eh, ¡ya crecerás con ellas!

Es decir... ¿Te gustan los poemas?

«¿Puedo compararos con un día de verano?

***Tu pasión me hace rodar...***» ¡Perdón!

«me hace amar.» ¿Te gustan las uvas pasas?

-Mira, acabo de acordarme de que me dejé la mochila en...

-¡Espera! ¿Quieres un batido de algas?

-Eh, claro. Por qué no.

-¡Genial! Espera, antes de nada... ¿Tienes alguna alergia?

Porque no querría verte llena de granos llenos de pus.

-Agh, ahora que lo pienso, gracias pero no.

-¿Estás segura? ¡Está buenísimo! (Gesto)

¡Sabe a estiércol de caballo! ¡Ah! ¡Lo siento!

Seguro que tengo un pañuelo... ***¡Uy, vaya!***

No es esto.

-¡Agh! ¿Es una pata de conejo?

-¡¿Qué?! ¡No! ¡Es un palito de mozzarella!

¡Perdón! ¡Deja que te ayude! Eh... Esa mancha debería salir,

y si no, tendrás una excusa para buscar otro vestido.

El naranja no te pega con tu pelaje.

-¡¿Qué?!

-¿Este tipejo te está molestando?

-Sí. -Oye, don lavanda,

¿no te entereas que a las churris no se les molesta?

-Pero solo estaba...

-¡Que te pires! Venga, larguémonos de aquí.

-Me gusta tu chaqueta. Molas mucho, tío. (Gesto)

-(Gesto)

-Bueeno... ¿Cómo ha ido? -No quiero hablar del tema.

-Ah, no hace falta.

Lo he visto desde los matojos.

-Adiós a mi buena impresión.

-Tranqui, colega.

¡Pronto habrá una conejita nueva!

Bueno, en cuanto baje la población de coyotes...

-(Gesto)

-No entiendo por qué has cambiado de plan. ¿Por qué has dicho

esas cosas y has hecho batidos de caca de caballo?

-¡Créeme, yo no quería cambiarlo!

Pero aparecieron mis hermanas y... Bueno, ya las conoces.

-Conozco bien a Betty...

-¿Te la estás imaginando otra vez saltando

por el bosque a cámara lenta?

-¿Qué? ¡No!

-¡No me has servido para nada! (Gesto)

¡Vaya, menuda pesadilla!

Tenía razón al escaparme de mis hermanas.

¡Lo habrían fastidiado todo!

¡No les hagas caso,

te van a fastidiar, no saben lo que hacen...!

Vaya, a lo mejor sí que saben lo que hacen. (Gesto)

¡Así que puede que sepan lo que hacen!

¡que su plan sea mejor que el mío! ¡debería dejar de hablar solo

porque solo tengo cinco minutos para encontrarlas

antes de que llegue el autobús! ¡Ay, no, ya es tarde!

¡Se han ido! ¡Aah...! ¡Voy a perder mi oportunidad!

-Ejem. -¡Ah, menos mal que no os habéis ido!

¡Mirad, me equivoqué! ¡Quiero ayuda! ¡Mi plan va a fallar!

¡Decidme vuestro plan! ¡qué debo hacer!

Lincoln... ¿Qué me pongo de ropa?

-¡Lincoln!

¿Cómo me comporto? ¡Lincoln!

¿Qué debería decir? (TODOS) ¡Lincoln!

¿Qué?

Lincoln (Gesto) No íbamos a decirte nada de eso.

¿Qué? ¿Por qué? ¿No queríais cambiarme?

No. Queríamos saber por qué te has cambiado tú solo.

Es que... Pensé que...

Lincoln, eres perfecto tal y como eres.

Eres amable... Eres elegante...

Eres la caña... -Eres divertido...

-Eres duro... -Eres profundo...

-Eres amigable... -Eres amigable...

-Erez lizto... -Ere' 'incon' 'au'.

(Eres Lincoln Loud.)

Anda, dame esa chaqueta...

Sal ahí fuera... Y sé tú mismo.

¡Aah...! ¡Aún puedo llegar!

(Gesto) ¡Espera!

-(ADLIBS y RISAS)

-¡Casi se te escapa! -¡Por los pelos!

(Gesto) Hola. Eh... Me, eh, llamo Lincoln Loud.

-Encantada, Lincoln Loud.

Bueno, ¿eres nueva en Royal Woods?

-Sí. Como soy la nueva, estoy aislada.

A lo mejor no has conocido a la gente adecuada.

-¿Quieres sentarte conmigo?

Eh... Creía que ibas a perder el autobús. (Gesto)

¡Sí! Gracias a que voy como un cono naranja,

si no la conductora no me habría visto.

-(Gesto) Muy buena, Lincoln Loud. ¿Una zanahoria?

¡Gracias! Ah, por cierto, ¿cómo te llamas?

INSTA ABUELA

(TODOS) ¡Ya están aquí!

¡Esta noche es de las importantes!

¡Viene el abuelo a cenar, y se trae a una invitada muy especial!

-¡Hola querida familia!

Quiero que conozcáis a mi novieta, Myrtle.

-¡Encantada, Myrtle/mirtel/!

Te presentaré a todos...

-¡Ah, no hace falta! A ver si lo he aprendido bien:

¡Lori, Leni, Luna, Lúan, Lynn, Lincoln,

Lucy, Lana, Lola, Lisa y Lily!

-(Gesto)

-¡Vaya, y en orden! ¡Es impresionante!

-Bueno, lo impresionante es criar a unos niños tan encantadores.

Albert, ¿me coges la chaqueta?

-(Gesto) ¡Oh, Lynn...! ¡Tu comida está de fábula!

-Oh... Es usted muy dulce.

-¡No tan dulce como este maíz!

-(RISAS) No puedo comerlo, por mi aparato.

-¡Bueno, seguro que tu sonrisa no es APARATOSA para los demás!

(RISAS)

-Oh, Lynn júnior, ¿son tus trofeos?

El abuelo me dijo que te nombraron mejor jugadora en seis equipos.

-Bueno, son siete, pero

el hockey de mesa no está reconocido aún.

-¿Mi progenitor por parte de madre le ha familiarizado

con miz logroz?

-¡Ni lo dudes! Me ha hablado de tu investigación fecal.

¡Es impresionante!

-¿Quiere ver unaz diapozitivaz?

-Eh, mejor para luego, cariño.

Y este es Ace Savvy, y este es su compañero,

Jack el Tuerto.

-¿Chistes de cartas?

¡Qué ingenioso!

-Siento aguaros la fiesta, pero Myrtle y yo tenemos que irnos.

(TODOS) ¡Jooo!

-Oh, siento que no haya probado tus tartas de barro, Lana.

-¡Tranquila! ¡Le he hecho una para llevar!

Recuerde calentarla antes de servirla.

-¡Gracias por todo! ¡Me ha encantado conoceros a todos!

-(TODOS) (ADLIB) ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Ya nos veremos!

-¡Vuelva pronto!

-(RISAS) Puede que te tome la palabra.

-¿No es fantástica?

¡Me alegro de habérsela quitado a Seymour!

Ese sabueso le tenía puesto el ojo encima.

-¡Sí, el izquierdo! ¡Hasta pronto!

-(RISAS) Qué bueno... -(RISAS)

(ADLIB) ¡Sí, está muy bien! me mola mucho

(ADLIB) ¡Es encantadora! ¡Qué buena es! ¡Es una joya!

-(ADLIB) ¡Me encanta, es muy simpática

-(ADLIB) ¡Es encantadora!

-¡Myrtle, ezpere! ¡Miz mueztraz fecalez! (Gesto)

-(Gesto) (ADLIB) -(Gesto) (ADLIB)pues como te decía...

-(Gesto) (ADLIB) mi colección de gorras, qué?

(TODOS) (Gesto) (ADLIB)

-¡Ah, hola, familia! ¡Encontré la llave de repuesto!

Eh, ¿no estaba bajo el arbusto con espinas?

-¡También... he encontrado las tiritas!

¡Estaba deseando volver aquí

y pasar más tiempo con mis once nietos nuevos!

Ya que estamos... ¡Sorpresa! Los he hecho con mi pistola de cola...

-¿«La vida ez mejor con una yayita»?

¿Eztaba la habitación ventilada cuando utilizó la cola?

-Había pensado en que podríais llamarme yayita.

¿Queréis probároslos? Aaay, qué bonitos...

¡Venga, vamos! ¡Tengo más sorpresas!

-(Gesto) ¿Qué ha hecho con mis telarañas?

-Ay, cielo, ¡las he quitado! ¡Estaban llenas de arañas!

-Sí. Elijah, Amaria y el pequeño Jojo.

Que en paz descansen.

-Eh, ¿y mis jerséis de la suerte?

¡Deberían estar en un montón desordenado, aquí!

-¡Los llevé a que los lavaran! ¡Han quitado hasta la última mancha!

-(Gesto) Precisamente todo lo que me daba suerte...

-Bueno, ¡quién necesita suerte con un talento como el tuyo!

-En concluzión, he identificado el izótopo necezario para...

-¡Uy! ¿Estás hablando con tus amigos científicos? ¡Hola!

¡Soy la yayita de Lisa!

-Zí, ahora mizmo eztamoz hablando de algo importante.

¿Podria dizculparnoz?

-¿Sabes qué? Tú sigue a lo tuyo como si no estuviera.

¡Yo estaré limpiando!

-¡Ah...! Preferiría que no...

-¡Uy! ¡Estas tazas están llenas de mugre!

-¡No, ezpere...!

-(Gesto) M E

Esto suelo pedírselo al barbero...

-¿Para qué vas a pagar a un desconocido teniendo a la yayita?

¡Listo! ¡Ah...! ¡Estás guapísimo!

¡Esas pintas me darían mucho CORTE!

(Gesto) ¡Agua va! ¡Ya está! Sin barro, ni maquillaje,

¡solo unas caritas brillantes que me comería ahora mismo con patatas!

¡Ay, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam...!

GRABACIONES BORRADAS

Eh, ¿dónde están los episodios de «La guerra de las uñas»?

(Gesto) (Gesto)

-Ah, los he borrado. Su lenguaje era tan negativo...

¡Adiós, nietecitos! ¡Hasta muy pronto!

-Esa mujer es una pesadilla.

¡No pienso llamarla yayita nunca!

¡Pues irá a peor! ¡Mirad! ¡Se ha dejado su agenda!

-(Gesto) ¡¿Va a asistir a mis partidos

en lo que queda de temporada?!

-¡¿Mi conferencia en Suecia?! ¡¿Cómo le han dado un paze?!

¡¿Va a ir a mi próxima cita con Bobby?!

¡Tenemos que hacer algo! ¡No podemos vivir así!

Sí, sobre todo tú, tronco.

-Bueeeno... Hay algo que podríamos hacer. Separarlos.

-(ADLIB) es un plan malvado

(ADLIB) ¡Lola! no lo haremos, en serio

(ADLIB) ¡Te has pasado tres pueblos!

(ADLIB) ¡Lola!

-(ADLIB) ¡pero que dices, eso no!

¡Eso es horrible!

-¿Estás segura? A ver, el abuelo es un tío estupendo,

¿de verdad debería conformarse con alguien como Myrtle?

-Tiene razón.

Pero... aunque queramos romper su relación, ¿cómo lo hacemos?

A lo mejor tengo una idea.

¿Recordáis que dijo el abuelo que Seymour le había echado el ojo

a Myrtle?

-Sí, el izquierdo...

A lo mejor esa es la respuesta...

RESIDENCIA SUNSET CANYON

-He hecho una jarra entera de deliciosa limonada para mi abuelo,

pero le ha dado ardor. ¿Y ahora qué voy a hacer con ella...?

-¡Uy, yo quiero un vaso!

-¡Tenga usted, señor Seymour, tenga!

-¡Uuh! ¡Qué ácido!

¡Ah, mi sopa está muy caliente!

¿Cómo podré tomármela sin quemarme?

-Oh, deja que te ayude, querida. (Gesto)

Y ahora creamos una aventura amorosa. Bingo.

Eh, Lincoln, el bingo no es hasta las cuatro.

¡Qué bueno, tronco! ¡El abuelo se pondrá celoso que no veas!

-¡Seguro que rompe con ella esta noche!

Vale, Lynn, te toca.

-Jo, ¿por qué tarda tanto Lynn?

-¡Hai! (A la japonesa)

(TODOS) ¡Iaah!

-¡Misión cumplida!

Vale, salgamos de aquí antes de que nos vean.

-¡Tarde! ¡Os veo!

-(TODOS) (Gesto)

-Ay, habéis venido por mi fiesta de cumpleaños, ¿verdad, niños?

-(ADLIB) Eh... afirmativo

-Bueno, ajá...

-(ADLIB) Eh... Síiii... Claro que sí... Por supuesto...

(ADLIB) Eh... Síiii... Claro que sí...

-(ADLIB) Eh... Síiii... Claro que sí... Por supuesto...

-Bueno, ya estamos en el fiestódromo.

En cuanto llegue vuestro abuelo, podremos empezar el guateque.

¿No deberíamos esperar a los otros invitados?

-Ah, no hay más. -¿Y qué hay de su familia?

-Bueno, no tengo más familia.

Fui hija única, y por algún motivo nunca llegué a casarme.

¡Estaba ocupada viajando y viviendo mi vida!

Y si os soy sincera, nunca eché en falta una familia.

Hasta que conocí a vuestro abuelo y a vosotros,

y, bueno, ¡sé que no sois mi familia de sangre,

pero, qué narices, es como si lo fuérais!

Myrtle, ¿podría disculparnos un momento?

Tenemos que ir todos al baño.

-¡Buscad a vuestro abuelo!

-Vale, ¿qué pasa, Lori? ¡No tengo que mear!

¿Es que no lo pilláis?

¡Por eso es por lo que Myrtle nos agobia tanto!

Nunca ha tenido una familia. Quizá estará compensando el tiempo perdido.

Sí, estará algo pasada de rosca, pero tiene un gran corazón.

-Me siento fatal.

-¡Y yo! -Deberíamos disculparnos.

Eh, chicas, tenemos otro problema...

¡Pusimos la foto bajo la puerta del abuelo!

(TODOS) (Gesto)

¡Vale, plan nuevo! ¡Gemelas, distraed a Myrtle!

¡Lynn y Lincoln, recuperad la foto!

Los demás buscaremos al abuelo y le alejaremos de su cuarto. ¡Vamos!

-¡En marcha, Lincoln!

¡Oye! ¿Cuándo te has puesto el traje de ninja?

-¿Qué le ha pasado a tu pelo?

Touché. -¡Hai! (A la japonesa)

(Gesto) 53 -Cerrado con llave.

Tranqui, todo controlado. (Gesto) ¡Gracias, señora!

¡Oh, no, ya la ha visto!

-¡Socorro! ¡Que alguien me quite a este loco de encima!

(TODOS) (Gesto)

-¡Sabía que le habías echado el ojo a mi chica!

-¡No es verdad! ¡Mi ojo izquierdo hace lo que quiere!

-¡Las fotos no engañan, Seymour!

¡Y ahora te voy a dar tu merecido!

-¡Ah, estás como una cabra!

-(Gesto) ¡Abuelo, basta!

-¡No os metáis, niños! ¡Don besucón se lo ha buscado!(Gesto)

-Puñeta... -(Gesto) ven aquí

-¡Abuelo! -¡Abuelo, suéltale!

-¡Suéltale! -(Gesto)

¡¿Qué pasa aquí?! ¡Abuelo!

¡Abuelo! -¡Abuelo!

-¡Abuelo! -¡Llamad a Sue, a quien sea! (Gesto)

-¡Pelea de viejos! ¡cincuenta pavos por Al!

-(Gesto)

¡Abuelo, no! ¡La foto es falsa!

-¿Qué? -Es verdad, hicimos un montaje.

-¿Pero por qué narices habéis hecho algo así?

La verdad es que queríamos que rompieras con Myrtle.

-¿No os gusta Myrtle?

Creo que no la comprendíamos.

-Nos estaba agobiando a más no poder.

Pero no comprendíamos que lo hace porque no tiene familia.

-Nosotros damos por sentado que tenemos familia.

Pero no todos la tienen.

Sentimos muchísimo lo que hemos hecho. Ojalá puedas perdonarnos...

-Sí, Claro que puedo. Sé que Myrtle se pasa a veces,

pero eso es lo que me encanta de ella. ¡Es una fiera!

-Bah. Puaf. Esto se está volviendo muy ñoño. ¡Me largo!

-Seymour, creo que también te debo una disculpa.

-No, no te preocupes, Al.

¿No tenemos que ir al cumpleaños de alguien?

-¡Ni lo dudéis! -¿Puedo ir yo también?

-No te queda otra, -¡Ya no siento los brazos!

(TODOS) (RISAS)

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños, yayita!

-¿Lo has oído, Al? ¡Me han llamado yayita!

Ah, ¡gracias a todos!

Gracias por la tarta y por la fiesta, yayita.

Pero tenemos que irnos.

-¡Vale, mañana os veo!

-Eh... ¿y si vamos el domingo?

¡Tengo entradas para el espectáculo de caravanas!

-¡Oooh...!

(TODOS) (ADLIB) ¡Feliz cumpleaños, yayita!

¡Pasadlo bien en el espectáculo! ¡Adiós!

¡Gracias de nuevo!

-¡Seymour! ¡Deja de observar mi tarta!

¡Ya te has comido tu trozo!

-¡No puedo evitarlo! ¡Mi ojo izquierdo hace lo que quiere!